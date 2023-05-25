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ПолитикаВеликобритания

Британский парламент признал геноцидом Голодомор в Украине

Лиза Ламбрехт
11 мин. назад

Палата общин Великобритании единогласно поддержала признание Голодомора геноцидом украинского народа.

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Парламент Великобритании признал Голодомор - голод 1932-1933 годов в Украине - геноцидом украинского народа. Депутаты Палаты общин поддержали резолюцию в четверг, 25 мая, единогласно.

По словам инициировавшей голосование представительницы консерваторов Полин Летхем, этот шаг должен стать четким сигналом президенту России Владимиру Путину и всему миру о том, что британский парламент поддерживает Украину и не потерпит военные преступления - ни прошлые, ни нынешние.

"Советский Союз истребил миллионы украинцев политикой принудительного голода и депортаций. Это напоминает о сегодняшних событиях в Украине. Подобно Сталину в 1930-х, сегодня Путин стремится уничтожить украинский народ и украинскую идентичность", - добавила Летхем.

В Украине приветствовали решение британского парламента. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил авторов документа Полин Летхем и Стюарта Макдональда. "Это решение о восстановлении исторической справедливости и напоминание миру, что подобные преступления больше никогда не должны повториться", - подчеркнул он.

Вместе с тем резолюция имеет символический характер и не обязывает правительство Великобритании к каким-либо действиям. 

Голодомор как геноцид

В 1932-1933 годах в Украине в результате массового голода, вызванного насильственной политикой коллективизации, проводившейся Иосифом Сталиным, погибли около четырех миллионов человек - такие данные приводит Институт истории Украины. Еще около трех миллионов погибли в других регионах СССР.

Украина, а также многие другие страны, считают, что эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза. Голодомор признали геноцидом парламенты Германии, Франции, Словении, Бельгии, Ирландии, Румынии, Молдовы, Чехии, Исландии и других стран. В середине декабря 2022 года такое же решение принял Европарламент. Россия не признает Голодомор геноцидом украинцев.

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