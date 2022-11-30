Бундестаг признал Голодомор геноцидом украинского народа

Текст резолюции парламента ФРГ был согласован к Дню памяти жертв Голодомора, который в Украине отмечался 26 ноября. Немецкие депутаты из разных партий отметили, что от Голодомора пострадала вся территория Украины.

Депутаты германского бундестага вечером в среду, 30 ноября, признали Голодомор в Украине геноцидом украинского народа. В поддержку соответствующей резолюции, разработанной социал-демократами, "зелеными", свободными демократами и представителями христианских партий ХДС/ХСС, проголосовали большинство парламентариев. Фракции Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" от голосования воздержались.

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор как геноцид

"Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине XX века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", - подчеркивается в резолюции бундестага.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

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