  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв Голодомора
Мемориальный комплекс в Киеве, посвященный памяти жертв ГолодомораФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance
ПолитикаГермания

Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

Евгений Тейзе
1 ч. назад

Бундестаг после многолетних колебаний решил дать политическую оценку Голодомору как геноциду украинского народа. О предистории этого шага и причинах принятия соответствующей резолюции - DW.

https://p.dw.com/p/4KHbw

"… В случае политического преступления Голодомора слились в одно целое стремление советского руководства контролировать и притеснять крестьянок и крестьян, периферию советского проекта господства и украинский жизненный уклад, язык и культуру. От голода и репрессий страдала вся Украина, а не только аграрные регионы. С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий бундестаг разделяет такую оценку", - эта формулировка является ключевой в проекте резолюции, которую парламент ФРГ, как ожидается, примет в среду, 30 ноября.

Осторожная формулировка депутатов

Сам термин "геноцид" в четырехстраничном проекте резолюции фигурирует лишь однажды. При этом авторы документа выбрали дипломатичное выражение, согласно которому формальное признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Депутаты, как следует из проекта резолюции, как будто не по собственной инициативе говорят о геноциде, а лишь присоединяются к уже идущей дискуссии, разделяя вышеназванную "историко-политическую оценку".

Михаэль Рот
Михаэль РотФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Тем не менее даже эта осторожная формулировка для германской политики - маленькая сенсация, констатируют наблюдатели. Еще в 2019 году, когда депутаты федерального парламента рассматривали на заседании спецкомиссии петицию с требованием признать Голодомор геноцидом украинского народа, набравшую несколько десятков тысяч подписей, все они в один голос говорили, что почти ничего не знают о тех трагических событиях. А представитель правящей коалиции, депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth), являясь на тот момент парламентским статс-секретарем в МИД ФРГ, от имени правительства высказался против признания Голодомора геноцидом.

Объяснение такой позиции было следующим: нет оснований признавать геноцидом преступление, совершенное до 1951 года, когда в рамках ООН было дано само определение термина "геноцид". При этом политики в Берлине, похоже, не обращали внимание на то, что этот аргумент противоречил их собственным действиям - несколькими годами ранее бундестаг признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

"Особую роль сыграла нынешняя ситуация войны"

Сейчас же не только СДПГ, но и все представленные в федеральном парламенте партии, кроме крайних левых и правых, - "зеленые", либералы из СвДП и консерваторы из ХДС/ХСС - в общей резолюции решились использовать слово "геноцид", чего много лет добивался Киев. Немецкий политолог и историк Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge), один из ведущих исследователей Голодомора в Германии, называет это событие историческим.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и ее украинский коллега Дмитрий Кулеба (второй справа) в музее Голодомора
Глава МИД ФРГ Бербок и ее украинский коллега Кулеба (второй справа) в музее ГолодомораФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Я уверен, что особую роль сыграла нынешняя ситуация войны. На ее фоне политические элиты демонстрируют большую готовность смотреть на эту ключевую ужасную веху украинской истории без чрезмерной оглядки на Россию", - отмечает эксперт.

Москва крайне негативно воспринимает признание Голодомора целенаправленным геноцидом украинского народа, указывая на то, что от сталинской безоглядной политики коллективизации в равной степени пострадали все народы СССР. Резолюция бундестага подчеркивает политическую цель, которую преследовала коллективизация. "Речь шла о цементировании сталинской системы. О попытке уничтожить любые формы коллективной независимости, национальной и культурной самобытности, несоветских традиций. Чтобы создать гомогенное общество на основе советской идеологии", - объясняет Йильге.

Преступление против украинской идентичности

Новый для немецких политиков подход в оценке Голодомора состоит прежде всего в том, что в тексте резолюции неоднократно указывается на попытки Москвы подавить украинскую идентичность и национальное самосознание. Это в интервью DW отметил и один из ее соавторов, глава немецко-украинской группы межпарламентских связей, депутат от "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener).

Робин Вагенер
Робин ВагенерФото: DW

"Голодомор - это ужасное сталинское преступление, целью которого было истребление украинской культуры, украинской нации. Сейчас мы снова находимся в ситуации, когда российское нападение имеет ту же цель. Российская война на уничтожение ведется не против отдельных людей, а против гражданского населения в целом, а также против украинских учреждений культуры", - указал Вагенер. Именно поэтому, убежден он, сейчас самое время, вспомнить о преступлениях прошлого, почтить память убитых и предостеречь общество: нужно, наконец, делать выводы.

В проекте резолюции отмечается, что Германия несет особую ответственность за то, чтобы поднимать перед международным сообществом вопросы публичного признания преступлений против человечности и их осмысления. Частью этой ответственности является и донесение до немецкого общества, а также до всей Европы правды о Голодоморе. Для этого бундестаг призывает поддерживать соответствующие образовательные проекты.

Общая европейская история

Депутаты бундестага подчеркивают в проекте резолюции, что украинский народ в ХХ веке стал жертвой сразу двух тоталитарных режимов. А договоренности между Гитлером и Сталиным, которые в секретной их части включали разграничении между сторонами сфер интересов на случай "территориально-политического переустройства" и которые в постсоветской историографии принято называть пактом Молотова-Риббентропа, в проекте резолюции названы "преступным разделом Восточной Европы между самопровозглашенными сверхдержавами".

В этом же ключе в документе содержится призыв к немецкому правительству противостоять российским нарративам и подчеркивается, что Украина как значимое европейское государство освободилась от своего советского прошлого. "Голодомор - часть нашей общей европейской истории. Он вписывается в ряд человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в первой половине 20 века в Европе были истреблены миллионы людей", - сказано в проекте резолюции. Учитывая общие ценности, общее понимание и осмысление тоталитарных преступлений прошлого, депутаты бундестага также призвали правительство и дальше поддерживать Украину как жертву "империалистической политики Владимира Путина".

Для Робина Вагенера ключевой исторический вывод относительно Голодомора состоит в том, что если не осмысливать преступления прошлого, они могут повторяться: "Преступников надо называть преступниками. А прошлое нужно осмысливать, из истории надо делать выводы на будущее". Именно поэтому глава немецко-украинской межпарламентской группы призывает правительство ФРГ продолжить поддерживать Украину в войне с Россией как финансово, так и тяжелыми вооружениями, необходимыми для освобождения оккупированных территорий.

Смотрите также:

В Берлине прошла акция памяти жертв сталинизма

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Есть ли еще у Запада оружие для Украины? DW Новости (28.11.2022)

Есть ли еще у Запада оружие для Украины? DW Новости (28.11.2022)

Поддержка Украины дорого обходится Западу, но ее необходимо не только сохранить, но и усилить, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом, по данным СМИ, небольшие страны-члены Альянса потенциалы по поставкам оружия Украине уже исчерпали. Так есть ли у Альянса еще возможности оказывать военную помощь Украине?
28 ноября 2022 г.22:11 мин.
external

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках (29.10.2018)

Жертвы Большого террора: где искать информацию о пропавших родственниках (29.10.2018)

Тысячи людей в России ищут информацию о своих родственниках, пострадавших от сталинских репрессий. DW выясняла, в каких архивах могут храниться документы и как получить к ним доступ.
Общество29 октября 2018 г.04:22 мин.
external

Украинская библиотека в Москве: приговор подсудимой непонятен (05.06.2017)

Украинская библиотека в Москве: приговор подсудимой непонятен (05.06.2017)

Бывшая директор украинской библиотеки в Москве получила 4 года условно за разжигание ненависти и растрату. Подсудимая свою вину не признает.
Политика5 июня 2017 г.02:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Украины перед зданием Европарламента в Страсбурге

Еврокомиссия планирует конфисковать замороженные активы РФ

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин" взобрался на букву "Я", напоминающую логотип "Яндекса", а "президент России Владимир Путин" с недовольным выражением лица смотрит на него - карикатура DW

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Кудрин больше не чиновник: ищите его в "Яндексе"!

Экономика и бизнес21 ч. назад
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Постпред Украины в ООН: Россия должна пройти депутинизацию

Политика23 ч. назад
Виктория Андруша на форуме в Берлине

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Полгода в российском плену. История украинской учительницы

Конфликты10 ч. назад
Belarus Minsk | Unruhen | Proteste

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

До 7 лет тюрьмы за интервью СМИ. Чего добиваются власти РБ?

Политика19 ч. назад
СПГ-танкер "Доха" в порта Рас-Лаффана - центра газовой промышленности Катара

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

СПГ-контракт между ФРГ и Катаром: факты о неожиданной сделке

Экономика и бизнес19 ч. назад
Образцы фейков об "украинских нацистах" в соцсетях

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Как делаются фейки об "украинских нацистах"? Фактчекинг DW

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу