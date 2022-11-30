Почему ФРГ назовет Голодомор геноцидом украинского народа

"… В случае политического преступления Голодомора слились в одно целое стремление советского руководства контролировать и притеснять крестьянок и крестьян, периферию советского проекта господства и украинский жизненный уклад, язык и культуру. От голода и репрессий страдала вся Украина, а не только аграрные регионы. С сегодняшней точки зрения напрашивается историко-политическая оценка, согласно которой речь идет о геноциде. Немецкий бундестаг разделяет такую оценку", - эта формулировка является ключевой в проекте резолюции, которую парламент ФРГ, как ожидается, примет в среду, 30 ноября.

Осторожная формулировка депутатов

Сам термин "геноцид" в четырехстраничном проекте резолюции фигурирует лишь однажды. При этом авторы документа выбрали дипломатичное выражение, согласно которому формальное признание Голодомора геноцидом украинского народа является скорее ремаркой, чем основным месседжем. Депутаты, как следует из проекта резолюции, как будто не по собственной инициативе говорят о геноциде, а лишь присоединяются к уже идущей дискуссии, разделяя вышеназванную "историко-политическую оценку".

Михаэль Рот Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Тем не менее даже эта осторожная формулировка для германской политики - маленькая сенсация, констатируют наблюдатели. Еще в 2019 году, когда депутаты федерального парламента рассматривали на заседании спецкомиссии петицию с требованием признать Голодомор геноцидом украинского народа, набравшую несколько десятков тысяч подписей, все они в один голос говорили, что почти ничего не знают о тех трагических событиях. А представитель правящей коалиции, депутат от Социал-демократической партии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth), являясь на тот момент парламентским статс-секретарем в МИД ФРГ, от имени правительства высказался против признания Голодомора геноцидом.

Объяснение такой позиции было следующим: нет оснований признавать геноцидом преступление, совершенное до 1951 года, когда в рамках ООН было дано само определение термина "геноцид". При этом политики в Берлине, похоже, не обращали внимание на то, что этот аргумент противоречил их собственным действиям - несколькими годами ранее бундестаг признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи во время Первой мировой войны.

"Особую роль сыграла нынешняя ситуация войны"

Сейчас же не только СДПГ, но и все представленные в федеральном парламенте партии, кроме крайних левых и правых, - "зеленые", либералы из СвДП и консерваторы из ХДС/ХСС - в общей резолюции решились использовать слово "геноцид", чего много лет добивался Киев. Немецкий политолог и историк Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge), один из ведущих исследователей Голодомора в Германии, называет это событие историческим.

Глава МИД ФРГ Бербок и ее украинский коллега Кулеба (второй справа) в музее Голодомора Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Я уверен, что особую роль сыграла нынешняя ситуация войны. На ее фоне политические элиты демонстрируют большую готовность смотреть на эту ключевую ужасную веху украинской истории без чрезмерной оглядки на Россию", - отмечает эксперт.

Москва крайне негативно воспринимает признание Голодомора целенаправленным геноцидом украинского народа, указывая на то, что от сталинской безоглядной политики коллективизации в равной степени пострадали все народы СССР. Резолюция бундестага подчеркивает политическую цель, которую преследовала коллективизация. "Речь шла о цементировании сталинской системы. О попытке уничтожить любые формы коллективной независимости, национальной и культурной самобытности, несоветских традиций. Чтобы создать гомогенное общество на основе советской идеологии", - объясняет Йильге.

Преступление против украинской идентичности

Новый для немецких политиков подход в оценке Голодомора состоит прежде всего в том, что в тексте резолюции неоднократно указывается на попытки Москвы подавить украинскую идентичность и национальное самосознание. Это в интервью DW отметил и один из ее соавторов, глава немецко-украинской группы межпарламентских связей, депутат от "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener).

Робин Вагенер Фото: DW

"Голодомор - это ужасное сталинское преступление, целью которого было истребление украинской культуры, украинской нации. Сейчас мы снова находимся в ситуации, когда российское нападение имеет ту же цель. Российская война на уничтожение ведется не против отдельных людей, а против гражданского населения в целом, а также против украинских учреждений культуры", - указал Вагенер. Именно поэтому, убежден он, сейчас самое время, вспомнить о преступлениях прошлого, почтить память убитых и предостеречь общество: нужно, наконец, делать выводы.

В проекте резолюции отмечается, что Германия несет особую ответственность за то, чтобы поднимать перед международным сообществом вопросы публичного признания преступлений против человечности и их осмысления. Частью этой ответственности является и донесение до немецкого общества, а также до всей Европы правды о Голодоморе. Для этого бундестаг призывает поддерживать соответствующие образовательные проекты.

Общая европейская история

Депутаты бундестага подчеркивают в проекте резолюции, что украинский народ в ХХ веке стал жертвой сразу двух тоталитарных режимов. А договоренности между Гитлером и Сталиным, которые в секретной их части включали разграничении между сторонами сфер интересов на случай "территориально-политического переустройства" и которые в постсоветской историографии принято называть пактом Молотова-Риббентропа, в проекте резолюции названы "преступным разделом Восточной Европы между самопровозглашенными сверхдержавами".

В этом же ключе в документе содержится призыв к немецкому правительству противостоять российским нарративам и подчеркивается, что Украина как значимое европейское государство освободилась от своего советского прошлого. "Голодомор - часть нашей общей европейской истории. Он вписывается в ряд человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в первой половине 20 века в Европе были истреблены миллионы людей", - сказано в проекте резолюции. Учитывая общие ценности, общее понимание и осмысление тоталитарных преступлений прошлого, депутаты бундестага также призвали правительство и дальше поддерживать Украину как жертву "империалистической политики Владимира Путина".

Для Робина Вагенера ключевой исторический вывод относительно Голодомора состоит в том, что если не осмысливать преступления прошлого, они могут повторяться: "Преступников надо называть преступниками. А прошлое нужно осмысливать, из истории надо делать выводы на будущее". Именно поэтому глава немецко-украинской межпарламентской группы призывает правительство ФРГ продолжить поддерживать Украину в войне с Россией как финансово, так и тяжелыми вооружениями, необходимыми для освобождения оккупированных территорий.

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