Европарламент признал Голодомор геноцидом: что в резолюции?

Европарламент в специально принятой по этому поводу резолюции признал Голодомор - умышленно вызванный властями СССР в 1932-1933 годах голод - геноцидом украинского народа. DW - с подробностями.

Европейский парламент признал Голодомор - голод в 1932-1933 годах в Украине, "вызванный умышленной политикой советского режима", - геноцидом украинского народа. Поскольку он был "совершен с намерением уничтожить группу людей путем умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение".

Об этом сказано в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 15 декабря, во время сессионного заседания в Страсбурге. Резолюцию поддержали 507 евродепутатов, 12 проголосовали против нее, 17 воздержались. В документе указывается, что все обстоятельства создания искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах соответствуют признакам геноцида, зафиксированным в Конвенции ООН по предотвращению и наказанию этого преступления.

Россия снова хочет создать голод в Украине

Голодомор 1932-1933 годов забрал жизни миллионов украинцев и "был цинично спланирован и жестоко реализован советским режимом", чтобы проводить политику коллективизации и подавить стремление украинского народа к национальной идентичности, подчеркивается в резолюции. Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что "советский режим намеренно конфисковал урожай зерна и закрывал границы", чтобы не дать возможность украинским крестьянам "уйти от голодной смерти".

На заседании Европарламента в Страсбурге Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Евродепутаты также указали на то, что действия России в нынешней войне с Украиной - "уничтожение ее энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры, блокирование экспорта украинский зерновых и похищение миллионов тонн зерна" - создают риск для возникновения массового искусственного голода, особенно в африканских странах, зависящих от поставок зерна из Украины.

Из-за того, что преступления периода СССР не получили вовремя четкой правовой и моральной оценки международного сообщества, а также из-за того, что в России произошла "героизация тоталитарного советского режима", РФ превратилась сегодня в "государство-спонсора терроризма и государство, применяющее террористические методы", отмечается в резолюции.

"Россия должна попросить прощения"

Европарламент констатирует, что "акт геноцида, совершенный тоталитарным советским режимом, нанес существенный вред основам украинского общества". Евродепутаты призвали "в частности, Российскую Федерацию и другие страны, образовавшиеся в результате распада Советского Союза, открыть свои архивы, касающиеся искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах". Евродепутаты считают, что Россия "как правопреемница Советского Союза" должна не только официально признать Голодомор геноцидом, но и "попросить прощения за эти преступления".

В резолюции также осуждаются факты "манипулирования нынешним российским режимом исторической памятью" и закрытие властями РФ правозащитной организации "Мемориал". В этой связи Европарламент призвал государственные и частные структуры и гражданское общество стран-членов ЕС останавливать все попытки "преступных режимов" искажать исторические факты с помощью фейковых нарративов.

Евродепутаты высказались за проведение публичных дебатов о преступлениях советского режима, которые дали бы им четкую историческую и правовую оценку. По их мнению, такая дискуссия чрезвычайно важна для устойчивости современных демократий перед современными угрозами. Это было бы важно прежде всего для самой России, чтобы сформировать у ее граждан "устойчивость к дезинформации и искаженным историческим нарративам", чтобы таким образом предотвратить повторение преступлений, подобных тем, которые совершал советский режим.

"Москва снова пытается сломить дух украинцев"

Радослав Сикорский Фото: PAP/picture alliance

Во время дебатов, предшествовавших голосованию за резолюцию, польский евродепутат от фракции "Европейской народной партии" Радослав Сикорский подчеркнул, что события в Украине начала 30-х годов прошлого века "не были вызваны природным причинами".

По его словам, военные были специально направлены, чтобы оцепить украинские села, пока группы так называемых "активистов" отбирали зерно у крестьян, "а потом ждали, пока эти люди умрут". Сикорский привел данные из документальной книги своей жены, американской исследовательницы и журналистки Энн Эпплбаум "Красный голод: война Сталина против Украины", согласно которым в результате Голодомора в Украине погибли более 5 миллионов человек.

90 лет назад власти СССР предприняли попытку сломать волю украинцев, создав искусственный голод, сказал литовский евродепутат от группы либералов Петрас Ауштрявичюс. По его словам, уже тогда советские власти использовали пропаганду, приглашая лояльных иностранных журналистов посетить Украину и "демонстрируя им искаженную реальность". "Сегодня мы вспоминаем 90-летие со времен Голодомора и соболезнуем его жертвам. Но давайте поможем Украине одолеть российского агрессора, который снова угрожает этой мужественной стране", - добавил Ауштрявичюс.

Виола фон Крамон-Таубадель Фото: Zoran Arbutina/DW

В действиях советских властей 90-летней давности и поведении современной России наблюдаются "очевидные исторические параллели", считает представительница группы "зеленых", депутат от Германии Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel).

"Россия снова похищает зерно из житницы Европы и пытается сломить дух украинцев. Снова война против Украины подогревается пропагандой ненависти", - заявила фон Крамон-Таубадель. Однако, по ее словам, если во времена Голодомора "украинцы умирали, а Европа этого не замечала", "то сегодня мы должны действовать решительно, чтобы предотвратить трагедию, которую нам не простят будущие поколения".

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