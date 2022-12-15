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Флаги ЕС и Украины в ЕвропарламентеФото: Xenia Polska
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Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Ольга Лебедева | Виктория Власенко
10 мин. назад

Большинство депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев.

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Европейский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. За соответствующую резолюцию в четверг, 15 декабря, проголосовали 507 депутатов ЕП, против выступили 12, передает корреспондент DW из Страсбурга.

Аналогичное решение уже приняли целый ряд стран. 30 ноября за соответствующую резолюцию проголосовал бундестаг ФРГ. "Голодомор укладывается в список человеконенавистнических преступлений тоталитарных систем, в результате которых в Европе в первой половине XX века были уничтожены миллионы людей. От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зерновые регионы. С сегодняшней перспективы это следует квалифицировать в историко-политическом плане как геноцид", - заявили в Берлине.

Голодомор как геноцид

В результате насильственной коллективизации сельского хозяйства в СССР, проводившейся в годе правления Иосифа Сталина, в 1932-33 годах в стране возник массовый голод, жертвами которого стали миллионы людей. С точки зрения Украины эта катастрофа была осознанно спровоцирована руководством Советского Союза.

Голодомор уже давно является крупной спорной темой между Украиной и Россией. Москва отвергает точку зрения Киева, согласно которой жертвами массового голода были лишь украинцы, и заявляет, что от голода пострадали также миллионы жителей Центральной Азии и России.

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