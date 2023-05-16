Что пишут об Украине в немецких учебниках

Украина - из-за развязанной против нее Россией захватнической войны - уже второй год находится в эпицентре общественного внимания европейцев. Учат ли немецких школьников понимать корни и сущность этой войны?
https://p.dw.com/p/4RPP0
Реклама
То, как война России против Украины воспринимается в странах Европы, во многом зависит не только от освещения событий в СМИ или политических нарративов, но и того, какие знания закладываются еще в школе. Чтобы больше узнать об этом, группа украинских исследователей проанализировала школьные учебники в ряде стран. Результатом исследования стала вышедшая недавно книга "История Украины ХХ века в учебниках европейских стран". Выводы, как констатировал в беседе с DW составитель сборника, профессор университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине Георгий Касьянов, не слишком утешительные.
"Отсутствует как субъект"
"В немецких учебниках истории и других европейских стран, таких как Франция и Великобритания, Украина как субъект отсутствует. Она упоминается только в контексте событий, которые происходили на ее территории в разные периоды. Исключением является только Польша. В польских учебниках не только больше информации об Украине, но Украина также подается как отдельная единица, а не только территория", - отметил Касьянов.
Украина, по его словам, упоминается преимущественно в новейшей истории после 1991 года. "Если об Украине и вспоминают раньше, то только в контексте войн и катастроф: первая или вторая мировые войны, Чернобыльская трагедия или Голодомор", - отмечает исследователь.
Германия: учебники выбирают учителя и ученики
В случае Германии ответить на вопросы, какие знания получают школьники для понимания контекста войны России против Украины, непросто. Система образования в Германии находится в компетенции федеральных земель, поэтому единого подхода к учебным программ по всей стране нет. Более того, школы сами выбирают учебники, по которым изучаются предметы, а также расставляют акценты в программе.
Это делается по результатам "профессиональных конференций" при участии учителей, учеников и родителей. "Рамочные учебные программы определяют содержание и цель преподавания предметов, а также ожидаемый от учащихся результат обучения на разных этапах. На этой основе школы разрабатывают собственные программы на профессиональных конференциях, что дает возможность также фокусироваться на актуальных темах", - объяснили DW в министерстве образования земли Северный Рейн - Вестфалия. В рамочных учебных программах, утвержденных министерством образования этой земли, Украина не упоминается ни в одном из предметов.
Но это не означает, что немецкие школьники не получают никаких знаний об Украине, отметили в земельном Минобразования и напомнили, что после начала полномасштабной российской агрессии против Украины в прошлом году подготовили целый список дидактических материалов для учителей, которые решат помочь ученикам понять, почему Россия напала на Украину и как формировались отношения Москвы с Западом. В ведомстве рекомендуют учителям на собственное усмотрение посвящать Украине отдельные уроки в рамках курсов по истории, политологии и других социальных наук, начиная с 9 класса.
Украина в центре внимания: временный эффект?
Именно такую инициативу проявила в прошлом году учительница географии Ангела Харпершайдт (Angela Harperscheidt). "У меня уже была полностью составлена и согласована программа на год для девятого класса. Но началась война. Посовещавшись с учениками, мы вместе решили изменить программу и разобраться с ситуацией вокруг войны. Чего добивается Путин, чем он руководствуется", - рассказала DW преподавательница одной из гимназий Бонна.
Так же, отмечает учительница, поступили и ее коллеги, преподающие историю и политологию. "Поскольку в базовых учебных программах об Украине вообще ничего нет, все зависит от инициативы учителей и учеников", - говорит Харпершайдт. На фоне нападения России на Украину она разбиралась с учениками, в частности, какие экономические интересы могут играть роль в захватнической войне России: начиная от природных ресурсов, заканчивая контролем за портами и торговыми путями в Черном и Азовском морях.
Однако ситуация изменилась, продолжает Ангела Харпершайдт, и в этом году уже ни один из учителей ее школы не проводил отдельные уроки, посвященные Украине. Наши учебные планы до сих пор сфокусированы прежде всего на Германии и Западной Европе", - констатирует учительница. Поэтому, по словам Харпершайдт, учителя предпочитают концентрироваться на темах, которые впоследствии всплывают на выпускных экзаменах, и Украины среди них нет.
"Нужно больше знаний"
С начала 2023 года в Германии стали появляться актуализированные учебники по новейшей истории, в которых нападению России на Украину посвящается отдельный раздел. Например, в учебнике "Zeiten und Menschen 4" издательства Westermann объяснению этой войны и ее предыстории посвящены многочисленные карты, фото и графики, а также практические задания для учащихся.
Объясняя предпосылки войны, авторы учебника рассказали в общих чертах о "Революции достоинства" 2013-2014 годов, а также о последовавшей аннексии Крыма Россией. Отдельное внимание уделено началу полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, провалу планов Владимира Путина быстро захватить украинскую столицу, а также военным преступлениям российской армии, которые шокировали мир, начиная с расстрелов и пыток в Буче, заканчивая уничтожением Мариуполя и других городов на востоке Украины.
В более широком контексте международной политики авторы ограничиваются упоминанием недовольства Москвы расширением НАТО. Однако предыстории отношений Украины и России в учебнике нет. Так же как нет и упоминаний об Украине на разных этапах европейской истории до 1991 года.
Немецкий историк Штефан Требст (Stefan Troebst) называет большим пробелом в немецком школьном образовании именно непонимание места Украины в европейской истории. Он считает, что заполнять этот пробел следует, начиная с истории мировых войн. "В обеих мировых войнах Украина была оккупирована полностью. А Россия - только на ее западных территориях. В этом и состоит искажение перспективы: у нас война до сих пор рассматривается сквозь призму России", - констатирует ученый из Лейпцига.
Более двух десятилетий он был заместителем главы Института истории и культуры имени Лейбница. По словам Требста, в Германии вообще до сих пор принято говорить "мы напали на Россию", хотя речь шла о разных народах Советского Союза, которые оказались в эпицентре этой войны. "Мы сперва оккупировали Украину и Беларусь, а уже потом пошли дальше на Москву", - напоминает историк. Системных изменений в немецких школьных программах историк пока не видит.
Что было до 1991 года?
В то же время Штефан Требст отмечает, что для полноценного понимания контекста нынешней войны России против Украины и идеологии, которой руководствуется Москва, нужно, по меньшей мере, больше знаний об истории Украины в составе Советского Союза.
"В Германии сталинизм до сих пор ассоциируется прежде всего с ГУЛАГом. Но мало кто знает о том, как Сталин русифицировал Украину. Начиная с языковой и культурной русификации, заканчивая русификацией методом убийства украинцев голодом", - говорит историк. Он подчеркивает, что политика по вопросам национальностей в Советском Союзе "имела геноцидальные тенденции", частью которых были также массовые депортации представителей отдельных национальностей.
Георгий Касьянов, в свою очередь, называет большим шагом вперед уже сам факт того, что Украина наконец вышла из тени России. Как пример новой тенденции украинский историк приводит упоминание о Голодоморе, которое появилось в некоторых европейских учебниках. "Украина прилагала большие усилия на государственном уровне, чтобы обратить внимание на Голодомор, и это принесло определенные результаты. Однако относительно других этапов истории ситуация остается без сдвигов", - констатирует историк.
Культурная дипломатия без денег
Касьянов отмечает, что ситуацию мог бы помочь изменить Украинский институт, на который государство возложило задачу "культурной дипломатии". Институт, убежден ученый, может предоставлять учителям за границей переведенные на иностранные языки учебные материалы для распространения знаний об Украине по аналогии, скажем, с тем, как работает немецкий Гете-Институт.
"Однако, к сожалению, полноценного финансирования на выполнение этой важной функции нет. Институт не получал достаточных средств до войны, а после войны вообще неизвестно что будет", - говорит Георгий Касьянов. Пока единственная надежда, по его словам, на европейские гранты.
Смотрите также:
Почему бундестаг ФРГ решил признать Голодомор геноцидом?