Что пишут об Украине в немецких учебниках

Украина - из-за развязанной против нее Россией захватнической войны - уже второй год находится в эпицентре общественного внимания европейцев. Учат ли немецких школьников понимать корни и сущность этой войны?

То, как война России против Украины воспринимается в странах Европы, во многом зависит не только от освещения событий в СМИ или политических нарративов, но и того, какие знания закладываются еще в школе. Чтобы больше узнать об этом, группа украинских исследователей проанализировала школьные учебники в ряде стран. Результатом исследования стала вышедшая недавно книга "История Украины ХХ века в учебниках европейских стран". Выводы, как констатировал в беседе с DW составитель сборника, профессор университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине Георгий Касьянов, не слишком утешительные.

"Отсутствует как субъект"

"В немецких учебниках истории и других европейских стран, таких как Франция и Великобритания, Украина как субъект отсутствует. Она упоминается только в контексте событий, которые происходили на ее территории в разные периоды. Исключением является только Польша. В польских учебниках не только больше информации об Украине, но Украина также подается как отдельная единица, а не только территория", - отметил Касьянов.

Украина, по его словам, упоминается преимущественно в новейшей истории после 1991 года. "Если об Украине и вспоминают раньше, то только в контексте войн и катастроф: первая или вторая мировые войны, Чернобыльская трагедия или Голодомор", - отмечает исследователь.

Германия: учебники выбирают учителя и ученики

В случае Германии ответить на вопросы, какие знания получают школьники для понимания контекста войны России против Украины, непросто. Система образования в Германии находится в компетенции федеральных земель, поэтому единого подхода к учебным программ по всей стране нет. Более того, школы сами выбирают учебники, по которым изучаются предметы, а также расставляют акценты в программе.

В немецких учебниках по новейшей истории Европы уже нашли место военные преступления России в Украине Фото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance

Это делается по результатам "профессиональных конференций" при участии учителей, учеников и родителей. "Рамочные учебные программы определяют содержание и цель преподавания предметов, а также ожидаемый от учащихся результат обучения на разных этапах. На этой основе школы разрабатывают собственные программы на профессиональных конференциях, что дает возможность также фокусироваться на актуальных темах", - объяснили DW в министерстве образования земли Северный Рейн - Вестфалия. В рамочных учебных программах, утвержденных министерством образования этой земли, Украина не упоминается ни в одном из предметов.

Но это не означает, что немецкие школьники не получают никаких знаний об Украине, отметили в земельном Минобразования и напомнили, что после начала полномасштабной российской агрессии против Украины в прошлом году подготовили целый список дидактических материалов для учителей, которые решат помочь ученикам понять, почему Россия напала на Украину и как формировались отношения Москвы с Западом. В ведомстве рекомендуют учителям на собственное усмотрение посвящать Украине отдельные уроки в рамках курсов по истории, политологии и других социальных наук, начиная с 9 класса.

Украина в центре внимания: временный эффект?

Именно такую инициативу проявила в прошлом году учительница географии Ангела Харпершайдт (Angela Harperscheidt). "У меня уже была полностью составлена и согласована программа на год для девятого класса. Но началась война. Посовещавшись с учениками, мы вместе решили изменить программу и разобраться с ситуацией вокруг войны. Чего добивается Путин, чем он руководствуется", - рассказала DW преподавательница одной из гимназий Бонна.

Так же, отмечает учительница, поступили и ее коллеги, преподающие историю и политологию. "Поскольку в базовых учебных программах об Украине вообще ничего нет, все зависит от инициативы учителей и учеников", - говорит Харпершайдт. На фоне нападения России на Украину она разбиралась с учениками, в частности, какие экономические интересы могут играть роль в захватнической войне России: начиная от природных ресурсов, заканчивая контролем за портами и торговыми путями в Черном и Азовском морях.

Порт в Мариуполе, фото 2018 года Фото: Reuters/G. Garanich

Однако ситуация изменилась, продолжает Ангела Харпершайдт, и в этом году уже ни один из учителей ее школы не проводил отдельные уроки, посвященные Украине. Наши учебные планы до сих пор сфокусированы прежде всего на Германии и Западной Европе", - констатирует учительница. Поэтому, по словам Харпершайдт, учителя предпочитают концентрироваться на темах, которые впоследствии всплывают на выпускных экзаменах, и Украины среди них нет.

"Нужно больше знаний"

С начала 2023 года в Германии стали появляться актуализированные учебники по новейшей истории, в которых нападению России на Украину посвящается отдельный раздел. Например, в учебнике "Zeiten und Menschen 4" издательства Westermann объяснению этой войны и ее предыстории посвящены многочисленные карты, фото и графики, а также практические задания для учащихся.

Объясняя предпосылки войны, авторы учебника рассказали в общих чертах о "Революции достоинства" 2013-2014 годов, а также о последовавшей аннексии Крыма Россией. Отдельное внимание уделено началу полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, провалу планов Владимира Путина быстро захватить украинскую столицу, а также военным преступлениям российской армии, которые шокировали мир, начиная с расстрелов и пыток в Буче, заканчивая уничтожением Мариуполя и других городов на востоке Украины.

В более широком контексте международной политики авторы ограничиваются упоминанием недовольства Москвы расширением НАТО. Однако предыстории отношений Украины и России в учебнике нет. Так же как нет и упоминаний об Украине на разных этапах европейской истории до 1991 года.

Что делал с Украиной Сталин и почему восстанавливается его культ в России: некоторых знаний, считают историки, немцам для понимания российского нападения все же не хватает Фото: Aleksandr Prilepa/EPA/picture alliance/dpa

Немецкий историк Штефан Требст (Stefan Troebst) называет большим пробелом в немецком школьном образовании именно непонимание места Украины в европейской истории. Он считает, что заполнять этот пробел следует, начиная с истории мировых войн. "В обеих мировых войнах Украина была оккупирована полностью. А Россия - только на ее западных территориях. В этом и состоит искажение перспективы: у нас война до сих пор рассматривается сквозь призму России", - констатирует ученый из Лейпцига.

Более двух десятилетий он был заместителем главы Института истории и культуры имени Лейбница. По словам Требста, в Германии вообще до сих пор принято говорить "мы напали на Россию", хотя речь шла о разных народах Советского Союза, которые оказались в эпицентре этой войны. "Мы сперва оккупировали Украину и Беларусь, а уже потом пошли дальше на Москву", - напоминает историк. Системных изменений в немецких школьных программах историк пока не видит.

Что было до 1991 года?

В то же время Штефан Требст отмечает, что для полноценного понимания контекста нынешней войны России против Украины и идеологии, которой руководствуется Москва, нужно, по меньшей мере, больше знаний об истории Украины в составе Советского Союза.

"В Германии сталинизм до сих пор ассоциируется прежде всего с ГУЛАГом. Но мало кто знает о том, как Сталин русифицировал Украину. Начиная с языковой и культурной русификации, заканчивая русификацией методом убийства украинцев голодом", - говорит историк. Он подчеркивает, что политика по вопросам национальностей в Советском Союзе "имела геноцидальные тенденции", частью которых были также массовые депортации представителей отдельных национальностей.

Мемориал жертвам Голодомора в Киеве Фото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance

Георгий Касьянов, в свою очередь, называет большим шагом вперед уже сам факт того, что Украина наконец вышла из тени России. Как пример новой тенденции украинский историк приводит упоминание о Голодоморе, которое появилось в некоторых европейских учебниках. "Украина прилагала большие усилия на государственном уровне, чтобы обратить внимание на Голодомор, и это принесло определенные результаты. Однако относительно других этапов истории ситуация остается без сдвигов", - констатирует историк.

Культурная дипломатия без денег

Касьянов отмечает, что ситуацию мог бы помочь изменить Украинский институт , на который государство возложило задачу "культурной дипломатии". Институт, убежден ученый, может предоставлять учителям за границей переведенные на иностранные языки учебные материалы для распространения знаний об Украине по аналогии, скажем, с тем, как работает немецкий Гете-Институт.

"Однако, к сожалению, полноценного финансирования на выполнение этой важной функции нет. Институт не получал достаточных средств до войны, а после войны вообще неизвестно что будет", - говорит Георгий Касьянов. Пока единственная надежда, по его словам, на европейские гранты.

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