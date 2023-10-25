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Скандал на Зальцбургском фестивале связывают с руководством

Марина Константинова
25 октября 2023 г.

Зальцбургский фестиваль, самый аристократичный и традиционный из театральных фестивалей Европы, старается избегать скандалов. Тем неожиданнее стало заявление, с которым выступили немецкие режиссер и актер.

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Salzburger Festspiele 2023
Михаэль Мартенс на премьере постановки "Jedermann" в 2023 годуФото: SF/Matthias Horn

Режиссер Штурминер (Michael Sturminger), чья постановка "Jedermann" уже 7 лет открывает фестиваль, сообщил австрийскому информационному агентству APA, что с ним и исполнителем главной роли в спектакле Мартенсом (Michael Maertens) расторгли сотрудничество. Эта новость оказалась полной неожиданностью для обоих, ведь и артист и режиссер были твердо уверены, что будут выходить на сцену Зальцбургского фестиваля в ближайшие годы. По словам Михаэля Штурмингера, еще летом программный директор фестиваля Марина Давыдова говорила о том, "хотела бы играть нашу постановку с Михаэлем Мартенсом до 2026 года", цитирует режиссера APA. 

Как ситуацию прокомментировало руководство фестиваля

В интервью агентству режиссер отметил свое разочарование: "Никогда раньше я не сталкивался с чем-то подобным, и после семи лет сотрудничества хотелось бы расстаться по-другому". Штурмингер сказал, что "был бы рад передать сезон, надеюсь, женщине-режиссеру, но не в таких разочаровывающих обстоятельствах". По его словам, никаких объяснений такому резкому разрыву руководство фестиваля не сделало.

Вечером во вторник, 24 октября, Зальцбургский фестиваль выпустил пресс-релиз, в котором изложил свою официальную позицию. В документе отмечено, что решение прервать сотрудничество с Штурмингером было принято после "длительных, очень интенсивных обсуждений и тщательного анализа художественных, коммерческих и внутренних аспектов". Если убрать вежливые обороты, то суть в следующем: Штурмингер ставил своего "Jedermann" в Зальцбурге уже 7 раз. Расставание с режиссером "необходимо, чтобы дать возможность новому художественному старту". Все финансовые обязательства перед режиссером будут выполнены, заверили в Зальцбурге.

Решение окончательное: "В настоящее время ведется работа над концепцией новой постановки и составом актеров. Подробности о новой постановке 2024 года будут объявлены в свое время", отметили в релизе.

Спектакль "Jedermann" Гуго фон Гофмансталя традиционно открывает Зальцбургский фестиваль уже более 100 лет. Последние 7 лет постановку доверяли Михаэлю Штурмингеру, который за это время представил публике три разных прочтения пьесы. Последняя постановка вызвала много критики, ее называли скучной.

Марина Давыдова, российский театральный критик, куратор и продюсер, бежавшая из России из-за преследований за антивоенную позицию, стала новым программным директором Зальцбургского фестиваля в октябре. Ранее в интервью DW она рассказала о своих задачах на новой должности: "С одной стороны, от меня ждут интернационализации, выхода на широкие театральные просторы. А с другой стороны, аудитория должна получить то, к чему она привыкла".

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