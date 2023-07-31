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Вагнеры и компания: те, кто расчистил Гитлеру путь к власти

Габи Ройхер | Павел Мыльников
1 ч. назад

Деятели культуры поддерживали будущего "фюрера" Гитлера задолго до его прихода к власти в 1933 году и внесли свой вклад в принятие лидера НСДАП гражданским обществом.

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Адольф Гитлер в компании Винифред Вагнер и ее сына Виланда
Гитлер в компании Винифред Вагнер и ее сына ВиландаФото: akg-images/picture-alliance

Издатель Гуго Брукман (Hugo Bruckmann) и его жена Эльза одними из первых пригласили Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) в свой дом. В их "салон", где перед Первой мировой войной собирались интеллектуалы, представители различных религиозных учений и взглядов, в 1920-х приходили прежде всего немецкие национал-консерваторы, выступавшие против демократии и Веймарской республики.

Туда заглядывали Альберт Шпеер (Albert Speer), при Гитлере ставший известным архитектором, и семейная пара Винифред и Зигфрид Вагнеры (Winifred Wagner, Siegfried Wagner), руководившая Байройтским фестивалем. Эльза Брукман предлагала своего рода форум всем гостям, оплакивавшим конец Германской империи и страдавшим от экономического кризиса и позора проигранной Первой мировой.

Посетители цирка Krone слушают выступление Адольфа Гитлера
Цирк Krone предоставил Гитлеру площадку для выступленийФото: Everett Collection/picture alliance

Гитлер и сила слова

В обществе отчетливо ощущалась "тоска по мессии", а крупная буржуазия возлагала надежды на Гитлера, говорит Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор Музея Рихарда Вагнера в Байройте. Своими агитационными речами и идеей новой, великой Германии Гитлер вдохновил Эльзу Брукман и многих других. Супружеская чета поддерживала лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) деньгами, а Эльза Брукман с удовольствием одевала его подобающим образом. Через нее Гитлер установил контакты с крупными промышленниками.

Лидер НСДАП чувствовал себя комфортно в этих кругах. "У него не было специального образования, в Вене он изо всех сил пытался преуспеть в качестве художника", - объясняет Свен Фридрих.

Близкая подруга Гитлера и родственница композитора

Винифред Вагнер, невестка композитора Рихарда Вагнера, тоже принадлежала к числу сторонников политика. Винифред была в восторге от Гитлера, который восхищался музыкой Вагнера, уточняет Свен Фридрих. С самого начала Гитлер пообещал ей, что позаботится о Байройтском фестивале, если ему когда-нибудь будет что сказать.

Винифред Вагнер и Адольф Гитлер
Винифред Вагнер - близкая подруга лидера НСДАПФото: dpa/lby/picture-alliance

Они быстро подружились. Временами Гитлер даже жил на вилле Вагнеров. К этой же компании относится и супруг дочери Рихарда Вагнера Евы - британец Хьюстон Стюарт Чемберлен, один из основоположников расовой теории, антисемит и вдохновитель движения национал-социалистов. "Для Гитлера Чемберлен был идолом", - отмечает Свен Фридрих.

Неудавшийся путч не подорвал доверие

В 1923 году в Мюнхене Гитлер и его сподвижники попытались вооруженным путем свергнуть правительство Веймарской республики, но потерпели неудачу. Лидер НСДАП был приговорен к пяти годам лишения свободы. Весной 1924-го он начал отбывать срок в Ландсбергской тюрьме, но уже в конце того же года был досрочно освобожден.

"Заточение в Ландсберге скорее напоминало домашний арест, где можно было хорошо провести время с единомышленниками", - указывает Фридрих. Вагнеры не значатся в списках посетителей, однако они поддерживали регулярный контакт с Гитлером с помощью писем. Винифред Вагнер отправляла в тюрьму писчую бумагу и даже сладости. В заключении лидер национал-социалистов начал писать книгу "Моя борьба". Эльза Брукман позднее предлагала свои услуги в качестве редактора ко второму изданию.

Финансовая поддержка от сына производителя пианино

Среди имен посещавших Гитлера в тюрьме можно найти и промышленника Эдвина Бехштейна (Edwin Bechstein), а также его супругу Хелене. Отец Эдвина, Карл Бехштейн, в 1853 году основал одноименную компанию по производству фортепияно. "Вплоть до войны большинство выдающихся пианистов играли на пианино или на рояле Bechstein", - отмечает музыковед и представитель фирмы Грегор Вильмес (Gregor Willmes).

Девушка играет на рояле - рекламный плакат фирмы Bechstein
Фирма Bechstein - придворный поставщик музыкальных инструментов в Германской империиФото: akg-images/picture alliance

Из-за инфляции в 1920-х дела у компании шли неважно. Однако Эдвин Бехштейн к тому момент сколотил определенный капитал. Супруги симпатизировали Гитлеру и, как и Вагнеры, порой разрешали политику пожить на их вилле.

Услуга за услугу

Байройтский фестиваль находился под личным покровительством лидера НСДАП, ведь его руководители постоянно помогали Гитлеру. Он отплатил им услугой - фестиваль получал бесконечные субсидии, объясняет Свен Фридрих. Национал-социалисты добились того, чтобы спектакли продолжались до 1944 года - уже в качестве "военного фестиваля".

С началом Второй мировой войны Гитлер все реже посещал своих влиятельных сторонниц. Эльза Брукман отмежевалась от лидера НСДАП из-за его зверств при преследовании евреев. По некоторым сведениям, она все же сохранила националистические взгляды до своей смерти в 1951 году.

Денацификация и "попутчики" национал-социалистов

Винифред Вагнер и после войны осталась ярой сторонницей Гитлера и национал-социализма. Как и ее сын Виланд, разделяющий позицию лидера НСДАП, женщина должна была пройти через так называемый процесс денацификации. Ей не разрешили и дальше работать в качестве директора Байройтского фестиваля. Однако Винифред продолжала встречаться со старыми друзьями.

Архитектор Альберт Шпеер был приговорен к 20 годам лишения свободы. Другие протеже нацистов - скульптор Арно Брекер (Arno Breker), дирижер и композитор Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), а также австрийский дирижер Герберт фон Караян - действительно сотрудничали с Гитлером. Однако в итоге союзники признали их лишь "попутчиками", поэтому через некоторое время они смогли успешно возобновить свою деятельность. Брекер даже выполнял заказы федерального правительства. Фуртвенглер прославился во время европейских гастролей Берлинского филармонического оркестра. Виланд Вагнер взял на себя руководство Байройтским фестивалем вместе с братом Вольфгангом, представил новую эстетику мероприятия - со световыми эффектами и скромным оформлением сцены - и получил известность как сценический новатор.

Один из "Шагающих коней" на наружной лестнице новой рейхсканцелярии в Берлине
Альберт Шпеер спроектировал здание новой рейхсканцелярии в БерлинеФото: akg-images/picture alliance

Переосмыслить прошлое

После войны тесные связи Хелене и Эдвина Бехштейна с Гитлером нанесли ущерб репутации компании по производству фортепиано. Но название фирмы сохранилось. "Мы носим это имя из-за Карла Бехштейна, который был значимой личностью и продвигал искусство и культуру, но мы знаем об этой бесславной истории о Хелене и Эдвине", - подчеркивает представитель компании Грегор Вильмес (Gregor Willmes). Сегодня предприятие работает с пианистами из Израиля и поддерживает музыкальные проекты, тематизирующие проблематику национал-социализма. Никто из семьи Бехштейн больше не трудится в компании.

Клумба в виде сердца на Байройтском фестивале
Байройтский фестиваль в наши дниФото: Medana Weident/DW

А фестивальный театр в Байройте теперь принадлежит не представителям семьи великого композитора, а общественному Фонду имени Рихарда Вагнера. Глава фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер (Katharina Wagner) с самого начала поставила перед собой цель привести фестиваль в современную эпоху.

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