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Будущее Вагнера: правнучка композитора говорит о Пригожине

Ника Буш
1 ч. назад

Незадолго до открытия Байройтского фестиваля Катарина Вагнер высказала свое мнение об использовании имени немецкого композитора в названии ЧВК "Вагнер".

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Памятник Рихарду Вагнеру и логотип ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" использует имя немецкого композитора Фото: picture alliance

"Что это делает с нами, когда наемники Пригожина называют себя "Вагнером", - так называется статья, в которой Катарина Вагнер (Katharina Wagner), правнучка известного немецкого композитора, рассуждает о будущем Байройтского фестиваля, который уже совсем скоро, 24 июля, распахнет свои двери для любителей музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner), а в 2026 году отпразднует свой 150-летний юбилей.

Почему правнучка Вагнера заговорила о Пригожине

Статья правнучки немецкого композитора и руководителя всемирно известного фестиваля появилась во влиятельной немецкой газете Die Welt. Катарина Вагнер возмущена тем, что основанная Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" носит имя ее знаменитого предка. "Когда российская армия наемников, зверства которой ничем не перекрыть, малюет имя Вагнера на своих окровавленных флагах, дыхание перехватывает не только у меня", - говорит со страниц немецкого издания Катарина Вагнер.

Рассказывая о своем видении программы и будущего традиционного ежегодного музыкального фестиваля в баварском Байройте, Катарина Вагнер рассуждает о неоднозначном имидже Рихарда Вагнера, творчество которого превозносили в гитлеровской Германии. Она говорит о том, что имя Вагнера было инструментализировано нацистами. И отмечает, что отвратительная оккупация вагнеровского творчества национал-социалистами была, конечно, нечто большим, чем делом рук консерваторов. Эту темную страницу в истории наследия Вагнера не стоит замалчивать, уверена Катарина Вагнер. "Этого не следует отрицать, напротив, нужно еще больше разбираться в том, как в творчество моего прадеда вошли ужаснейшие формы политического и расистского безумия", - пишет Катарина Вагнер. Она уверена, что исторические исследования, которые уже глубоко иследуют этот вопрос, и в будущем будут продолжать заниматься этой темой.

Катарина Вагнер, директор Байройтского фестиваля
Катарина Вагнер, директор Байройтского фестиваляФото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Исскусство поддается эксплуатации, пишет руководитель музыкального фестиваля. И приводит несколько примеров. Один из самых "мягких", по ее словам, - знаменитая сцена из фильма "Апокалипсис сегодня" с вертолетами, рассекающими небо под музыку из оперы Вагнера "Валькирия" и атакующими вьетнамцев. Катарина Вагнер приводит и другой исторический пример, когда вермахт "скомпоновал свои "Русские фанфары", позаимствовав мотивы из "Прелюдии" Ференца Листа (Ferenz Liszt), праправнучкой которого являтся Катарина ("Русские фанфары" - музыкальный фрагмент, использовавшийся в качестве музыкальной темы в информационных выпусках после нападения нацистской Германии на СССР. - Ред.). И потом в своей статье она переходит к фигуре Евгения Пригожина и его наемникам, которые используют имя Рихарда Вагнера в своих целях.

2026 год и предстоящий юбилей

Катарина Вагнер подчеркивает инновационный дух, которым отличается Байротский фестиваль, рассуждая о консерватизме самого Рихарда Вагнера. Все это заставляет задуматься о направленности фестиваля в будущем. По замыслу Вагнер, он должен стать более современным. Как подчеркивает руководитель фестваля, в Байройте нет места фанатикам, это место для осмысления и инновации.

Традиционный ежегодный фестиваль вот уже много десятилетий считается элитарным мероприятием для состоятельной публики. Попасть туда совсем непросто - чтобы купить билет, приходится ждать своей очереди годами. Ежегодно не менее 60 тысяч человек приезжают насладиться живой музыкой Вагнера на Зеленый холм в Байройт. Прошлым летом треть гостей прибыли сюда из-за рубежа, главным образом из США и Японии. Фестиваль Bayreuther Festspiele был основан самим композитором в 1876 году исключительно для исполнения его собственных опер, и предназначался для широких слоев публики. Сегодня, чтобы привлечь еще больше посетителей, и особенно молодых людей, руководство фестиваля старается вносить в организацию и программу фестиваля новые форматы. Так, например, в прошлом году на лужайке у театра состоялись два бесплатных концерта с участием фестивального оркестра и оперных певцов. А в этом сезоне тот, кому еще не исполнилось 25 лет, сможет приобрести билеты по спеццене - всего за 90 евро. Обычная цена на билеты в партере - от 161 до 459 евро. В этом году фестиваль музыки Рихарда Вагера пройдет с 24 июля по 28 августа.

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