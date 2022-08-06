Время мужчин-дирижеров прошло?

Сильные женщины на обложках журнала Vogue

Американская поп-звезда Мадонна

Мадонна, одна из величайших икон поп-музыки, появлялась на обложках Vogue несколько раз. Ее эксперименты со сценическим образом нередко становились примером для подражания в мире моды. Костюмы для нее шили всемирно известные дизайнеры. В этом году 63-летняя Мадонна не только в очередной раз сфотографировалась для обложки Vogue, но и дала интервью с советами по макияжу и моде.