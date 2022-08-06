Время мужчин-дирижеров прошло?

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Талантливы и уверены в себе! Женщины-дирижеры покоряют мир. DW представляет самых известных женщин, которые не побоялись встать за дирижерский пульт.
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