На оперы Вагнера теперь можно попасть за 90 евро

Ценители музыки Рихарда Вагнера, которым еще не исполнилось 25 лет, смогут попасть на каждую из постановок Байройтского фестиваля за 90 евро.

Знаменитый фестиваль музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner), ежегодно проходящий летом в баварском Байройте, в этом сезоне предлагает билеты по сниженным ценам для тех, кому еще не исполнилось 25 лет. Таким образом Байройтский фестиваль демонстрирует свою заинтересованность в омоложении публики. Билеты для молодых людей будут стоить по 90 евро. Причем, как сообщает немецкое информационное агентство dpa, предложение, которое получило название "Вагнер для начинающих" ("Wagner for beginners"), будет доступно для всех постановок.

При этом вовсе не обязательно приобретать билеты на все четыре оперы из цикла "Кольцо нибелунга", основанные на германской мифологии, исландских сагах и средневековой поэме "Песнь о Нибелунгах". Желающие могут сделать выбор в пользу какой-то одной постановки. Онлайн-продажа билетов на Байройтский фестиваль, который пройдет этим летом с 25 июля по 28 августа, стартовала в минувшее воскресенье - 7 мая.

Заинтересованные молодые люди могут подать заявку на билеты по сниженной цене по электронному адресу: wagnerforstarters@bayreuther-festspiele.de. Для покупки билетов потребуется подтверждение возраста зрителя.

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