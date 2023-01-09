Cексизм на Байройтском фестивале?

В 2022 году четыре сотрудницы всемирно известного фестиваля пожаловались на сексуальные домогательства. Но уголовное дело не было открыто, а через несколько месяцев прокуратура прекратила разбирательство.

Летом 2022 года атмосферу знаменитого Байройтского фестиваля омрачили известия о сексуальных домогательствах в отношении четырех сотрудниц. Теперь прокуратура прекратила разбирательство.

Как заявил старший прокурор Байройта Мартин Диппольд (Martin Dippold) агентству dpa, речь шла об "очень незначительном домогательстве без каких-либо последствий на самом низком уровне уголовной ответственности". В процессе фигурировал один подозреваемый и еще одно неизвестное лицо.

"Все четверо потерпевших не заинтересованы в уголовном преследовании и не обращались с заявлением о возбуждении уголовного дела", - подчеркнул Диппольд. "При таких обстоятельствах общественный интерес в судебном преследовании отсутствовал", - объяснил представитель прокуратуры.

Дискуссия #MeToo перед открытием

Разбирательство было открыто после публикаций в СМИ прошлым летом. В июне, незадолго до начала фестиваля, женщины, пожелавшие остаться анонимными, рассказали изданию Nordbayerischer Kurier, что столкнулись в Байройте с непозволительными прикосновениями и непристойными замечаниями.

Катарина Вагнер (фото из архива) Фото: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Глава фестиваля Катарина Вагнер (Katharina Wagner) в беседе с dpa подтвердила, что и ее не обошли стороной "намеки сексуального характера, а отчасти и определенные посягательства". "Но я знала, как защититься", - объяснила она, добавив, что действовала "очень четко". Правнучка немецкого композитора, по ее словам, была шокирована известиями о подобных нападках. Перед открытием фестиваля его организаторы провели дискуссию #MeToo на тему осуждения сексуального насилия.

Виновник наказан?

Уже в сезоне-2022 в отношении одного из участников возмутительных эпизодов были приняты меры в рамках трудового законодательства, рассказал пресс-секретарь Байройтского фестиваля Хубертус Херрман (Hubertus Herrmann). Руководство обратилось ко всем сотрудникам фестиваля, после чего сотрудницы сообщили об инцидентах, связанных с одним из участников.

С пострадавшими своевременно провели подробные беседы, а после "всестороннего разъяснения и взвешивания" не обошлось без последствий для виновника в соответствии с трудовым законодательством, заверил Херрман. Правда, о каких именно последствиях шла речь, пресс-секретарь фестиваля не уточнил.

У фестиваля будет свой кодекс поведения

А на рабочем собрании в декабре персоналу фестиваля сообщили об этом случае и вновь рекомендовали при необходимости обращаться к руководству напрямую или анонимно. В будущем у знаменитого музыкального мероприятия на Зеленом холме в Байройте появится собственный кодекс поведения, разработанный на основе существующего кодекса Немецкого театрального объединения (Deutscher Bühnenverein).

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