Что нужно знать про Вагнера

1. Сначала было слово - гезамткунстверк Вагнера

Рихард Вагнер (Richard Wagner) родился в Лейпциге 22 мая 1813 года. Способности к творчеству в нем проявились довольно рано. Еще школьником он сочинял драматические произведения. Позже сам писал либретто к своим операм, что было необычно. Для этого композитора текст и музыка были две части одного целого. Даже больше - музыка у Вагнера была на службе у драмы.

Полного симбиоза текста, музыки, режиссуры, сценографии и архитектуры Вагнер достиг в оперном цикле "Кольцо нибелунга". Он длится почти 16 часов и состоит из четырех частей: "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов". Премьера этого эпического гезамткунстверка по мотивам германской мифологии состоялась в 1876 году в Байройте.

Вагнеровский Дом фестивалей в Байройте в 1876 году

В этом баварском городе специально для своих опер Вагнер построил уникальный театр: без лож и балконов, с акустикой, рассчитанной на симбиоз музыки и голоса, с оркестровой ямой под сценой, чтобы оркестр не отвлекал от действия на сцене. По сей день в Фестшпильхаусе на Зеленом холме идут оперы Вагнера - в рамках всемирно известного ежегодного Байройтского фестиваля, основанного еще самим композитором.

2. Вагнер - должник, беглец и скиталец

Рихард Вагнер вел беспокойную жизнь. То он спасался от кредиторов, то скрывался по политическим причинам. Переезд из Лейпцига в Вюрцбург, где он получил работу в театре, положил начало его авантюрным скитаниям по Европе. Вагнер жил не по средствам и практически всегда в долг. Так из Риги, где он окончательно оказался без средств и работы, Вагнер и его супруга Минна в 1839 году тайно бежали через Лондон (четыре недели на корабле в шторм станут инспирацией "Летучего голландца") в Париж, где ему помог суперзвезда французской оперы композитор Джакомо Мейербер. Но в Париже Вагнер не прижился - к возвращению в Германию вынудили нищета и нереализованные творческие амбиции.

Рихард Вагнер в 1868 году

В Дрездене Вагнера подхватил вихрь Мартовской революции 1848-1849 годов. Объявленный в розыск за участие в восстании с целью свержения монарха Саксонии, с поддельным паспортом Вагнер бежит в Цюрих. В 1862 году он расстается с женой и попадает под амнистию. Его снова швыряет из Венеции в Париж, из Веймара в Карлсруэ, заносит в Москву и Будапешт. Из Вены он снова бежит от кредиторов. И попадает, наконец, в Мюнхен - под крыло своего спасителя и покровителя, короля Баварии Людвига II, восторженного поклонника вагнеровского гения.

Лебединый замок Нойшванштайн, который чуть не стоил королю трона из-за отнюдь не сказочных расходов, посвящен Рихарду Вагнеру и пропитан атмосферой его опер. Без финансовой помощи Людвига II не было бы ни байройтского Дома фестивалей, ни поставленного там "Кольца нибелунга". Умер Вагнер в 1883 году в Венеции, а последнее свое пристанище обрел в Байройте.

3. Вагнер - самый дорогой композитор

Всю свою жизнь Вагнер занимал деньги налево и направо и никогда их не отдавал. Эгомания и постоянная финансовая нужда сделали его самым дорогим композитором всех времен и народов. От своего издателя Schott, у которого он с 1859 года печатал свои произведения, Вагнер требовал астрономические суммы авансом. Даже за еще ненаписанные произведения, как это было в случае его "Кольца нибелунга". Первые показы оперного цикла в Байройте оказались катастрофой с финансовой точки зрения, но в долгосрочной перспективе их успех доказал правоту Вагнера и обеспечил звонкую кассу издательству. В Schott Вагнер издал весь свой композиторский багаж, а также привел в него известных авторов из своего окружения.

Рихард Вагнер, жена Козима, тесть Франц Лист и воспитатель Генрих фон Штайн на вилле "Ванфрид" в Байройте (Вильям Бекманн, 1882 год)

4. Вагнер и сильные женщины

В операх Вагнера женские партии часто воплощают сильные женские образы, задача которых - искупить вину мужчин. Сильная женщина - это не та, которая освобождает себя от мужчины, а та, которая любит настолько сильно, что готова отказаться от собственного существования ради его спасения. Романтическая идея любви до гроба.

Первая постановка оперного цикла "Кольцо нибелунга" в 1876 году

Женщины в жизни самого Рихарда Вагнера также были сильными и преданными. Первая жена Минна не одобряла авантюры своего супруга, но на протяжении 30 лет сохраняла положение "главной женщины" в жизни Вагнера. Вторая жена Козима стала для Вагнера всем - преданной возлюбленной, рачительной хозяйкой, матерью его детей и восторженной поклонницей его творчества. Именно она после смерти Вагнера превратила фестиваль в Байройте в культовое событие.

Сезон 2021 года в Байройте стал эпохальным - впервые в истории фестиваля за пульт дирижера встала женщина, украинка Оксана Лынив.

Опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" в Байройте, 2018 год

5. Вагнер - антисемит

Вагнер вывел латентный антисемитизм, свойственный тогдашнему обществу, на уровень идеологии. В 1850 году под псевдонимом вышел его памфлет "Еврейство в музыке", в котором он отрицает способность евреев к художественному самовыражению. В переизданной версии 20 лет спустя - уже с указанием авторства и в расширенном варианте - тон памфлета становится еще более агрессивным. Вагнер был ярым антисемитом в теории, но на практике поддерживал отношения с евреями и пользовался их "услугами", если они были ему полезны.

Уже после смерти Вагнера, но при содействии продолжателей его дела в Байройте, музыкальное наследие композитора широко использовали в своих пропагандистских целях нацисты. По сей день ведутся споры о том, можно ли найти в операх Вагнера проявления его юдофобии и не следует ли вообще всю его музыку признать антисемитской.

Смотрите также: