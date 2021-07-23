 Что нужно знать про Вагнера | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.08.2021

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Культура и стиль жизни

Что нужно знать про Вагнера

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.

Голографический портрет Рихарда Вагнера

1. Сначала было слово - гезамткунстверк Вагнера

Рихард Вагнер (Richard Wagner) родился в Лейпциге 22 мая 1813 года. Способности к творчеству в нем проявились довольно рано. Еще школьником он сочинял драматические произведения. Позже сам писал либретто к своим операм, что было необычно. Для этого композитора текст и музыка были две части одного целого. Даже больше - музыка у Вагнера была на службе у драмы. 

Полного симбиоза текста, музыки, режиссуры, сценографии и архитектуры Вагнер достиг в оперном цикле "Кольцо нибелунга". Он длится почти 16 часов и состоит из четырех частей: "Золото Рейна", "Валькирия", "Зигфрид" и "Гибель богов".  Премьера этого эпического гезамткунстверка по мотивам германской мифологии состоялась в 1876 году в Байройте.

Вагнеровский Дом фестивалей в Байройте в 1876 году

Вагнеровский Дом фестивалей в Байройте в 1876 году

В этом баварском городе специально для своих опер Вагнер построил уникальный театр: без лож и балконов, с акустикой, рассчитанной на симбиоз музыки и голоса, с оркестровой ямой под сценой, чтобы оркестр не отвлекал от действия на сцене. По сей день в Фестшпильхаусе на Зеленом холме идут оперы Вагнера - в рамках всемирно известного ежегодного Байройтского фестиваля, основанного еще самим композитором. 

2. Вагнер - должник, беглец и скиталец

Рихард Вагнер вел беспокойную жизнь. То он спасался от кредиторов, то скрывался по политическим причинам. Переезд из Лейпцига в Вюрцбург, где он получил работу в театре, положил начало его авантюрным скитаниям по Европе. Вагнер жил не по средствам и практически всегда в долг. Так из Риги, где он окончательно оказался без средств и работы, Вагнер и его супруга Минна в 1839 году тайно бежали через Лондон (четыре недели на корабле в шторм станут инспирацией "Летучего голландца") в Париж, где ему помог суперзвезда французской оперы композитор Джакомо Мейербер. Но в Париже Вагнер не прижился - к возвращению в Германию вынудили нищета и нереализованные творческие амбиции.

Рихард Вагнер в 1868 году

Рихард Вагнер в 1868 году

В Дрездене Вагнера подхватил вихрь Мартовской революции 1848-1849 годов. Объявленный в розыск за участие в восстании с целью свержения монарха Саксонии, с поддельным паспортом Вагнер бежит в Цюрих. В 1862 году он расстается с женой и попадает под амнистию. Его снова швыряет из Венеции в Париж, из Веймара в Карлсруэ, заносит в Москву и Будапешт. Из Вены он снова бежит от кредиторов. И попадает, наконец, в Мюнхен - под крыло своего спасителя и покровителя, короля Баварии Людвига II, восторженного поклонника вагнеровского гения.

Лебединый замок Нойшванштайн, который чуть не стоил королю трона из-за отнюдь не сказочных расходов, посвящен Рихарду Вагнеру и пропитан атмосферой его опер. Без финансовой помощи Людвига II не было бы ни байройтского Дома фестивалей, ни поставленного там "Кольца нибелунга". Умер Вагнер в 1883 году в Венеции, а последнее свое пристанище обрел в Байройте.

3. Вагнер - самый дорогой композитор 

Всю свою жизнь Вагнер занимал деньги налево и направо и никогда их не отдавал. Эгомания и постоянная финансовая нужда сделали его самым дорогим композитором всех времен и народов. От своего издателя Schott, у которого он с 1859 года печатал свои произведения, Вагнер требовал астрономические суммы авансом. Даже за еще ненаписанные произведения, как это было в случае его "Кольца нибелунга". Первые показы оперного цикла в Байройте оказались катастрофой с финансовой точки зрения, но в долгосрочной перспективе их успех доказал правоту Вагнера и обеспечил звонкую кассу издательству. В Schott Вагнер издал весь свой композиторский багаж, а также привел в него известных авторов из своего окружения.

Рихард Вагнер, жена Козима, тесть Франц Лист и воспитатель Генрих фон Штайн на вилле Ванфрид в Байройте (Вильям Бекманн, 1882 год)

Рихард Вагнер, жена Козима, тесть Франц Лист и воспитатель Генрих фон Штайн на вилле "Ванфрид" в Байройте (Вильям Бекманн, 1882 год)

4. Вагнер и сильные женщины

В операх Вагнера женские партии часто воплощают сильные женские образы, задача которых - искупить вину мужчин. Сильная женщина - это не та, которая освобождает себя от мужчины, а та, которая любит настолько сильно, что готова отказаться от собственного существования ради его спасения. Романтическая идея любви до гроба.

Первая постановка оперного цикла Кольцо нибелунга в 1876 году

Первая постановка оперного цикла "Кольцо нибелунга" в 1876 году

Женщины в жизни самого Рихарда Вагнера также были сильными и преданными. Первая жена Минна не одобряла авантюры своего супруга, но на протяжении 30 лет сохраняла положение "главной женщины" в жизни Вагнера. Вторая жена Козима стала для Вагнера всем - преданной возлюбленной, рачительной хозяйкой, матерью его детей и восторженной поклонницей его творчества. Именно она после смерти Вагнера превратила фестиваль в Байройте в культовое событие.

Сезон 2021 года в Байройте стал эпохальным - впервые в истории фестиваля за пульт дирижера встала женщина, украинка Оксана Лынив.

Опера Рихарда Вагнера Лоэнгрин в Байройте, 2018 год

Опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин" в Байройте, 2018 год

5. Вагнер - антисемит

Вагнер вывел латентный антисемитизм, свойственный тогдашнему обществу, на уровень идеологии. В 1850 году под псевдонимом вышел его памфлет "Еврейство в музыке", в котором он отрицает способность евреев к художественному самовыражению. В переизданной версии 20 лет спустя - уже с указанием авторства и в расширенном варианте - тон памфлета становится еще более агрессивным. Вагнер был ярым антисемитом в теории, но на практике поддерживал отношения с евреями и пользовался их "услугами", если они были ему полезны.

Уже после смерти Вагнера, но при содействии продолжателей его дела в Байройте, музыкальное наследие композитора широко использовали в своих пропагандистских целях нацисты. По сей день ведутся споры о том, можно ли найти в операх Вагнера проявления его юдофобии и не следует ли вообще всю его музыку признать антисемитской.

Смотрите также:

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    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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В 2021 году на легендарном фестивале музыки Рихарда Вагнера в качестве дирижера и режиссера дебютируют украинка и россиянин. Ольга Лынив и Дмитрий Черняков поделились с DW своими ожиданиями.  

Легендарная вилла "Ванфрид" в Байройте

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По вагнеровским местам

Что напоминает вам о жизни и творчестве Рихарда Вагнера? Может, улица, носящая имя композитора? Памятник или здание? Оглядитесь вокруг!  

Можно ли любить Вагнера?

Рихард Вагнер. Гений, визионер и, пожалуй, самый спорный из всех живших до сих пор композиторов, приводит одних в трепетный восторг, а у иных вызывает непреодолимое отвращение.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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