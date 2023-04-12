Немцы стали есть больше сладкого. Какой торт - любимый?

На самом деле любимый напиток немцев - не пиво. А кофе! И без того всегда высокий уровень потребления этого тонизирующего напитка в Германии продолжает расти и достиг сегодня рекордного уровня. В день на каждого среднестатистического жителя ФРГ приходится около четырех чашек кофе. Перед пандемией коронавируса, в 2019 году, этот показатель был на полчашки ниже. Об этом сообщило Немецкое ассоциация производителей кофе со ссылкой на интернет-опрос, проведенный институтом изучения общественного мнения YouGov Deutschland GmbH.

Всего свое мнение высказали 2050 человек. На вопрос о том, какой классический горячий напиток они предпочитают, 67 процентов немцев ответили, что это кофе. Чай выбрали своим фаворитом лишь 17 процентов, а горячий шоколад или какао - 12 процентов респондентов. Интересно также отметить, что почти в каждом третьем домашнем хозяйстве имеется автоматическая кофемашина. "Кофе, полученный лишь благодаря одному нажатию кнопки, - самый актуальный тренд на данный момент", - констатирует Хольгер Прайбиш (Holger Preibisch), генеральный директор Немецкой ассоциации производителей кофе. При этом тенденция такова, что в 2023 году вероятно будет продано больше кофе в зернах, чем традиционного и самого востребованного на данный момент молотого кофе. В то же время кофейные капсулы пользуются спросом меньше - лишь среди пяти процентов опрошенных.

Кофе - любимый горячий напиток немцев Фото: Fotolia/yassend

В 2022 году в Германии были зафиксированы рекордные продажи обжаренного зернового кофе: почти 480 тысяч тонн. И это несмотря на инфляцию и ценовые колебания. "Кофе устойчив к кризисам", - заключает Прайбиш. Также он отмечает, что в Германии потребление этого напитка вне дома выросло примерно на 45 процентов по сравнению с предыдущим годом: "Люди наконец-то снова захотели выбраться из собственных четырех стен". В 2022 году уже гораздо меньше людей работало из дома, удаленно, поэтому они стали чаще пить кофе по дороге на работу или во время обеденных перерывов. "Также классическая кофейная пауза переживает сегодня второе рождение", - считает Прайбиш.

Любимый многими Schwarzwälder Kirschtorte. Самый большой экземпляр был сделан в 2004 году в Хёфене - его диаметр 7,47 м, а вес почти 5 тонн Фото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Любимый торт жителей Германии

Но какой же перерыв обходится без чего-нибудь сладенького - например, кусочка торта или пирожного? Кстати, 18 процентов участников опроса признались, что после пандемии стали есть больше сладкого; каждый четвертый - меньше; а девять процентов опрошенных сказали, что вообще не едят сладкого или просто отказались отвечать на этот вопрос.

Какой же торт является в Германии фаворитом? Нет, это не вишнево-шоколадный Schwarzwälder Kirschtorte и не торт Frankfurter Kranz в форме кольца с коржами из песочного, бисквитного и венского бисквитного теста, обильно промазанными масляным кремом. Это не "Мраморный пирог" и не пирожные с пудингом и шоколадом Donauwelle - "Дунайские волны".

Оказывается, большинство взрослых в Германии любят чизкейк (Käsetorte или Käsekuchen)! В этом признались 19 процентов опрошенных. Далее следует пирог c фруктами - его предпочитают 16 процентов. Торты со взбитыми сливками любят 13 процентов, печенье - 11 процентов, вафли - шесть процентов, блины и торты с масляным кремом - по пяти процентов опрошенных. Промолчали или затруднились с ответом - четыре процента. "Я уже больше трех лет вообще не ем сладкого", - ответили три процента респондентов.

Большинство немцев больше всего любят чизкейк Фото: picture-alliance / dpa / Stockfoto

В настоящее время кондитерская индустрия в Германии переживает не лучшие времена. Не устояли в пандемию многие известные кофейни, славившиеся своими давними традициями. Но и в связи с возросшими ценами на сырье и энергию в отрасли сложилась довольно напряженная ситуация. По-прежнему трудно подобрать профессиональные кадры. Да и любителям кондитерских изделий приходится все чаще испытывать разочарование: заказав к чашечке кофе кусок торта, они зачастую получают кусочек - гораздо более тонкий, чем раньше, но по той же цене.

С начала пандемии, правда, все больше немцев стали печь торты дома сами - для своей семьи или на праздники для близких. А в магазинах увеличился выбор замороженных кондитерских изделий, лидером рынка которого является бренд Coppenrath&Wiese. Эта семейная кондитерская компания была образована в 1975 году, но последние восемь лет принадлежит Oetker Group. По собственным данным Coppenrath&Wiese, компания ежедневно производит, среди прочего, до 350 тысяч чизкейков и 300 тысяч тортов с кремом.