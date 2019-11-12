 В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.04.2021

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По Германии

В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото)

Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.

  • Фредди Бох - шеф-повар отеля Энгель в шварцвальдском Тодтнауберге

    Шварцвальдский вишневый торт

    Рецепт шварцвальдского вишневого торта (нем. Schwarzwälder Kirschtorte) был изобретен более ста лет назад. Сейчас он является не только своего рода визитной карточной этого популярного туристического региона, но и входит в число самых любимых в Германии. На русском используются также разные другие названия - торт "Шварцвальд", "Чернолесье", "Черный лес" и даже "Блэк Форест".

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Торт из бисквитных шоколадных коржей со взбитыми сливками, вишней, вишневым шнапсом - своего рода национальное кондитерское достояние Германии. Раз в два года в Шварцвальде даже проходит фестиваль - своего рода чемпионат для профессионалов и любителей, чтобы определить лучших из лучших мастеров, но в прошлом году его пришлось отменить, вернее - перенести.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Однако пандемия продолжается, поэтому фестиваль решили больше не откладывать и организовали в режиме онлайн. Все желающие могли зарегистрироваться на сайте www.kirschtorte.de. Затем получили по почте рецепт и необходимые ингредиенты региональных производителей из Шварцвальда - за исключением свежих яиц, а также код доступа для мастер-класса в интернете, который состоялся в воскресенье, 25 апреля.

  • Шварцвальдский вишневый торт
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    Шварцвальдский вишневый торт

    Фотографии информационного агентства dpa в этой галерее сделаны во время, так сказать, генеральной репетиции этого кондитерского онлайн-семинара, главную роль в котором сыграл наш старый знакомый - шеф-повар отеля "Энгель" в шварцвальдском Тодтнауберге Фредди Бох. Он уже был героем нашей публикации в 2015 году по случаю 100-летия изобретения рецепта.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    В прошлое воскресенье в 14:00 участники фестиваля на своих кухнях приступили к работе под его руководством. Фотографии своих вишневых шедевров затем нужно было выложить в инстаграме под тегом #kirschtortenfestival. Победителем станет торт, который наберет больше всего лайков. Главный приз - выходные в Тодтнауберге на двух человек.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Кто и где придумал этот рецепт? Версии встречаются разные, но самая распространенная говорит о том, что родиной вишневого торта является не Шварцвальд, а Рейнская область, вернее - Бад-Годесберг, ныне один из районов Бонна. Здесь в кафе "Аренд" работал кондитер из швабского города Ридлингена Йозеф Келлер. Считается, что в 1915 году именно он первым испек и подал к столу посетителям такой торт.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Позже Йозеф Келлер переехал на Боденское озеро и открыл там свое собственное дело, где очень калорийный и очень вкусный торт тоже пришелся по вкусу. Именно отсюда началось его победное шествие вокруг земного шара. Один из учеников кондитера сохранил оригинальный рукописный рецепт. Сейчас он хранится в кондитерской шварцвальдского города Триберга.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Согласно другой версии, торт "Шварцвальд" был изобретен в швабском городе Тюбингене, причем на 15 лет позже - в 1930 году. Основная идея вообще была известна в этом регионе задолго до появления знаменитого торта.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Консервированные вишни со сливками подавали здесь к столу в качестве десерта уже очень давно, иногда добавляя в него немного вишневого шнапса. То есть начинка шварцвальдского торта - можно сказать, рецепт народный, но сам торт все же появился на свет в результате гениального кондитерского озарения.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    В нынешнем конкурсе главное - точно, не победа, а участие. Главными же победителями уже стали те, кто смог попробовать эти произведения кондитерского искусства - конечно, сразу после того, как были сделаны фотографии для инстаграма. Сбор лайков пока продолжается.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Фредди Бох - шеф-повар отеля Энгель в шварцвальдском Тодтнауберге

    Шварцвальдский вишневый торт

    Рецепт шварцвальдского вишневого торта (нем. Schwarzwälder Kirschtorte) был изобретен более ста лет назад. Сейчас он является не только своего рода визитной карточной этого популярного туристического региона, но и входит в число самых любимых в Германии. На русском используются также разные другие названия - торт "Шварцвальд", "Чернолесье", "Черный лес" и даже "Блэк Форест".

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Торт из бисквитных шоколадных коржей со взбитыми сливками, вишней, вишневым шнапсом - своего рода национальное кондитерское достояние Германии. Раз в два года в Шварцвальде даже проходит фестиваль - своего рода чемпионат для профессионалов и любителей, чтобы определить лучших из лучших мастеров, но в прошлом году его пришлось отменить, вернее - перенести.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Однако пандемия продолжается, поэтому фестиваль решили больше не откладывать и организовали в режиме онлайн. Все желающие могли зарегистрироваться на сайте www.kirschtorte.de. Затем получили по почте рецепт и необходимые ингредиенты региональных производителей из Шварцвальда - за исключением свежих яиц, а также код доступа для мастер-класса в интернете, который состоялся в воскресенье, 25 апреля.

  • Шварцвальдский вишневый торт
    Еще по теме

    Шварцвальдский вишневый торт

    Фотографии информационного агентства dpa в этой галерее сделаны во время, так сказать, генеральной репетиции этого кондитерского онлайн-семинара, главную роль в котором сыграл наш старый знакомый - шеф-повар отеля "Энгель" в шварцвальдском Тодтнауберге Фредди Бох. Он уже был героем нашей публикации в 2015 году по случаю 100-летия изобретения рецепта.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    В прошлое воскресенье в 14:00 участники фестиваля на своих кухнях приступили к работе под его руководством. Фотографии своих вишневых шедевров затем нужно было выложить в инстаграме под тегом #kirschtortenfestival. Победителем станет торт, который наберет больше всего лайков. Главный приз - выходные в Тодтнауберге на двух человек.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Кто и где придумал этот рецепт? Версии встречаются разные, но самая распространенная говорит о том, что родиной вишневого торта является не Шварцвальд, а Рейнская область, вернее - Бад-Годесберг, ныне один из районов Бонна. Здесь в кафе "Аренд" работал кондитер из швабского города Ридлингена Йозеф Келлер. Считается, что в 1915 году именно он первым испек и подал к столу посетителям такой торт.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Позже Йозеф Келлер переехал на Боденское озеро и открыл там свое собственное дело, где очень калорийный и очень вкусный торт тоже пришелся по вкусу. Именно отсюда началось его победное шествие вокруг земного шара. Один из учеников кондитера сохранил оригинальный рукописный рецепт. Сейчас он хранится в кондитерской шварцвальдского города Триберга.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Согласно другой версии, торт "Шварцвальд" был изобретен в швабском городе Тюбингене, причем на 15 лет позже - в 1930 году. Основная идея вообще была известна в этом регионе задолго до появления знаменитого торта.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    Консервированные вишни со сливками подавали здесь к столу в качестве десерта уже очень давно, иногда добавляя в него немного вишневого шнапса. То есть начинка шварцвальдского торта - можно сказать, рецепт народный, но сам торт все же появился на свет в результате гениального кондитерского озарения.

  • Шварцвальдский вишневый торт

    Шварцвальдский вишневый торт

    В нынешнем конкурсе главное - точно, не победа, а участие. Главными же победителями уже стали те, кто смог попробовать эти произведения кондитерского искусства - конечно, сразу после того, как были сделаны фотографии для инстаграма. Сбор лайков пока продолжается.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.kirschtorte.de

Сайт фестиваля в Шварцвальде

Аудио- и видеофайлы по теме

Сладкий соблазн из Шварцвальда  

Кондитерские шедевры: торты с помощью 3D-принтера  

Самый большой пряничный городок в мире  

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