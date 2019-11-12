В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото)

Одна вишенка на торте - хорошо! Много вишенок - еще лучше… Но все же секрет популярности этого рецепта кроется, скорее, в вишневом шнапсе и верном сочетании других ингредиентов.
Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Фирма "Харибо" (Haribo) была основана в 1920 году на заднем дворе частного дома в Бонне, а первых медведей из фруктового мармелада развозили по городу на велосипеде.
Каждый уважающий себя участник карнавала в Германии хотя бы раз в сезон должен обязательно съесть сладкий пончик - берлинер, крапфен или креппель.
Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Все слышали, что чрезмерное употребление сладкого вредно для здоровья. Но чем конкретно?