В Германии ищут лучший шварцвальдский торт (фото)

Шварцвальдский вишневый торт

Кто и где придумал этот рецепт? Версии встречаются разные, но самая распространенная говорит о том, что родиной вишневого торта является не Шварцвальд, а Рейнская область, вернее - Бад-Годесберг, ныне один из районов Бонна. Здесь в кафе "Аренд" работал кондитер из швабского города Ридлингена Йозеф Келлер. Считается, что в 1915 году именно он первым испек и подал к столу посетителям такой торт.