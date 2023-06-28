Блеск и нищета Веймарской республики: Германия 100 лет назад

1923 год фигурирует в новых книгах, вызывающих особый интерес у современных читателей. Но почему? Что же произошло сто лет назад?

"Год на краю бездны", "Немецкая травма", "Борьба за республику", "Голод и экстаз", "В пылу всеобщего смятения", "Пляска мертвецов", "Вне контроля" - так звучат заголовки свежеопубликованных книг, посвященных событиям столетней давности. Почему же именно к 1923 году приковано столь пристальное внимание читателей-современников?

Германия в 1923 году

Начало 20-х годов минувшего столетия. Правительство Веймарской республики лихорадочно пытается спасти страну от инфляции, от разорения послевоенных лет: прежний уклад жизни уже разрушен, новый - еще не сформирован. Период, который в Германии ознаменовался кардинальными изменениями в обществе и, в частности, рождением "нового человека". А он "бродит" по Европе в женском обличии - публично курит, водит машину, носит брюки и скандально известную прическу "бубикопф" ("под мальчика"). Так характеризует ситуацию начала 1923 года в Германии Кристиан Боммариус (Christian Bommarius) в своей книге "В пылу всеобщего смятения. Германия в 1923 году" ("Im Rausch des Aufruhrs. Deutschland 1923" )

Блеск и нищета "золотых двадцатых" - иллюзия свободы?

Каждая третья женщина в юной Веймарской республике не только работает (новые женские профессии - секретарь-машинистка, телефонистка, стенографистка), но и может получить образование. Появляется бытовая техника (швейная машина, миксер, электроутюг, холодильник, стиральная машина), облегчающая будни домохозяек. Набирают темп немецкий автопром и авиастроительство: в Германии разработан самый большой пассажирский самолет ("Юнкерс" на 100 человек) того времени, перечисляет автор книги.

Кристиан Боммариус: "В пылу всеобщего смятения. Германия в 1923 году", издательство dtv Фото: dtv

Красной линией прогресс проходит через все сферы жизни - начиная от науки и экономики до эфемерной жизни мира богемы. Появляются новые направления в искусстве, в архитектуре, усиливается интерес к далекому прошлому (особенно Древнего Египта), к далеким мирам (освоение космоса), к далекому будущему (фантастика) и ко всему "потустороннему". Все новое (открытия, достижения, идеи) вызывает больше восторга, чем опасений - ведь старый мир обернулся настоящей катастрофой. Теперь модно не подчеркивать талию, одеваться скорее небрежно, ходить в клубы с сомнительной репутацией, танцевать непристойный "заморский" чарльстон и всем своим видом подчеркивать откровенно бунтарский настрой. Воспеваемая веками "целомудренность" у законодателей "новых нравов" считается пережитком и даже откровенным "недостатком", подчеркивает Кристиан Боммариус, цитируя рассуждения писателя Стефана Цвейга (Stefan Zweig) о полнейшем падении нравов и деградации базовых ценностей цивилизованного общества.

С одной стороны - инфляция, бедственное положение рабочих и академиков, предупреждающих, что "без науки экономика мертва". С другой - ночные оргии, сексуальная разнузданность и бутафорская роскошь ночных клубов, кабаре, варьете, казино "для избранных". Столица республики выступает в роли легендарного греховодника Вавилона, в котором уживаются и голод, и экстаз. На пару с новым человеком по Европе (и, в частности, по Берлину) бродит "призрак коммунизма" (в стране много эмигрантов из России), а в воздухе "витает" иллюзия (казалось бы) обретенной свободы. Так, тяжелобольного Максима Горького, приехавшего на лечение в Бад-Заров (Bad Saarow), немецкий коммунист Эгон Киш (Egon Kisch) в личной беседе проверяет на "верность компартии" (а вдруг писатель передумал поддерживать кровавую диктатуру пролетариата?), рассказывает автор книги. Помня ужасы минувшей войны, все будто торопятся жить - здесь и сегодня, не дожидаясь туманного, бесперспективного завтра, которое может и не наступить.

На краю бездны

"Как на вулкане, извержение которого вот-вот начнется", - так описывали происходящее современники, рассказывает Ральф Георг Ройт (Ralf Georg Reuth) на страницах своей книги "Год 1923. Борьба за республику" ("1923. Kampf um die Republik") . Год, ставший периодом сплошных кризисов, поясняет он. Назревавший накануне скандал из-за задержки (Германией) выплат репараций, разразился в самом начале года: в январе Франция и Бельгия ввели свои войска в Рурскую область (Ruhrgebiet). В ответ - рейхсканцлер Вильгельм Куно (Wilhelm Cuno) призвал сограждан к "пассивному сопротивлению", которое, в свою очередь, переросло во всеобщую забастовку и привело к усугублению экономического кризиса.

Ральф Георг Ройт: "Год 1923. Борьба за республику", издательство Piper Фото: PIPER

Анализируя события 1923 года, Ральф Ройт обращает внимание читателя и на роль Москвы, откуда, по его мнению, готовился крупномасштабный коммунистический переворот в Германии, в сравнении с которым все планы "право- и леворадикальных" партий Веймарской республики казались совершенно безобидными. Впрочем, сбыться этим и прочим планам государственного переворота суждено не было, рассуждает автор книги. Их нарушил новый рейхсканцлер Густав Штреземан (Gustav Stresemann).

26 сентября он объявил о прекращении "пассивного сопротивления". Рурский конфликт был урегулирован, однако деньги, напечатанные в целях поддержки сопротивления, обесценились настолько, что годились лишь в качестве макулатуры, безработица превысила 19 %, а инфляция переросла в гиперинфляцию. "Спасение" сыграло на руку как коммунистам (Гамбургское восстание коммунистов в октябре), так и национал-социалистам, обвинившим правительство в отсутствии настоящего патриотизма, пишет Ральф Ройт.

Иллюзия спасения и "марш на Берлин"

Петер Лонгерих: "Вне контроля. Германия, 1923 год", издательство Styria Фото: Styria Verlag

Сто лет назад произошло именно то, что, по мнению многих историков и, в том числе, Петера Лонгериха (Peter Longerich), автора книги "Вне контроля. Германия, 1923 год" ("Außer Kontrolle. Deutschland 1923") , решающим образом повлияло на ход истории не только Германии, но и всего мира.Ключевым событием кризисного года Петер Лонгерих считает выход лидера НСДАП Адольфа Гитлера на политическую арену страны. Дестабилизация экономики, безработица, инфляция, всеобщая забастовка стали предпосылками роста популярности партии национал-социалистов и попытки государственного переворота - "Пивного путча" (известен и как путч Гитлера, Hitlerputsch), названного так в честь известного пивного заведения Бюргербройкеллер (Bürgerbräukeller) в Мюнхене, где 8 ноября Гитлер призвал к "маршу на Берлин".

Кровопролития избежать не удалось, но путч был подавлен, организаторы наказаны. Важнейший вывод, который будущий диктатор сделает во время пребывания в тюрьме, где он начнет писать свое "программное" произведение "Майн кампф": к власти следует идти "другим путем" - участвуя в выборах и действуя в рамках закона.

Несмотря на некоторую "нормализацию бытия", к концу 1923 года ни одну структурную проблему решить не удалось, отмечает Петер Лонгерих в своей книге. Но главное - ничто не смогло так "убедительно" подтолкнуть Германию в "объятия" национал-социалистов, как гиперинфляция. Десять лет спустя Гитлер станет рейхсканцлером страны, а иллюзорные демократические чаяния Веймарской республики окончательно канут в Лету.

Смотрите также: