Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО

В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Один из итогов блокады: 4 апреля 1949 года было решено создать Североатлантический альянс.

Берлинские блокадники? Возможно, у кого-то это словосочетание вызовет недоумение. Но берлинская блокада тоже была. И тоже во время войны. Правда - холодной.

Разумеется, с блокадой ленинградской сталинскую блокаду Западного Берлина 1948-1949 годов сравнивать нельзя. Лишения, испытанные берлинцами, ни в какое сравнение не идут с теми, что пришлось вынести жителям осажденного Ленинграда. Западный Берлин никто не бомбил, его не обстреливали из дальнобойных орудий, люди там не умирали от голода, на его улицах не лежали трупы замерзших людей... И все же блокада остается блокадой.

Воздушный мост

Блокада Западного Берлина продолжалась с июня 1948 года до мая 1949 года. Почти год Сталин и верные ему восточногерманские коммунисты пытались взять Западный Берлин измором, вынудить западных союзников уйти оттуда, а берлинцев - покориться судьбе и советским оккупационным властям. Почти год практически наглухо были перекрыты ведущие в западную часть города железные и автомобильные дороги, почти год все необходимое - от продовольствия до угля - доставлялось в Западный Берлин самолетами. Американцы, британцы и французы организовали небывалый в истории воздушный мост. Каждые две-три минуты садились и взлетали транспортные самолеты - почти 280 тысяч рейсов. И Сталину пришлось отступить.

Обо всем этом идет речь, в частности, в книге известного немецкого историка и публициста Фолькера Коопа (Volker Koop) "Дневник берлинской блокады". Вышла книга довольно давно, но до сих пор не утратила актуальности. Это - дневник: подробно, день за днем, автор рассказывает о буднях осажденного города. Вот несколько примеров.

Пятница, 25 июня 1948 г.

Советская военная комендатура запретила все поставки угля в западные сектора города, на котором работают западноберлинские электростанции. Чуть позже будут запрещены поставки медикаментов в западноберлинские больницы. В аэропорту Темпельхоф садятся первые американские транспортные самолеты с продовольствием. Западные союзники обещают: "Голодать в городе не будет никто".

Четверг, 8 июля

Спустя две недели после начала блокады в Западном Берлине введены жесткие нормы экономии электроэнергии. Остановлено движение электричек. Трамваи, троллейбусы и поезда метро ходят с 6 часов утра до 6 вечера и с очень большими интервалами. В жилые дома электричество подается только на два часа утром и на два - вечером. Запрещена подсветка витрин магазинов.

Использовались и гидросамолеты - такие, как этот британский "Sunderland" Фото: picture-alliance/dpa

В мире ширится движение солидарности с жителями Западного Берлина. Шведские рабочие, которым после войны тоже живется не слишком сытно, собрали 15 тонн овсяных хлопьев, двадцать мешков сахара, 240 пакетов сухого молока. Из США начали приходить частные продуктовые посылки.

Несколько десятков тысяч тонн картофеля и угля неожиданно предложили поставить Западному Берлину Чехословакия и Польша - правда, не в качестве гуманитарной помощи, а за твердую валюту. Москва быстро одернула своих социалистических друзей - и сделка не состоялась. И больше с подобными инициативами "братские" соцстраны до конца блокады не выступали.

Суббота, 21 августа

С неба Берлина падают на крошечных парашютиках плитки шоколада, конфеты, пакетики с изюмом... Эти, как их стали называть, "Rosinenbomben" (что можно перевести как "бомбы с изюмом") - изобретение одного из американских летчиков.

Американские летчики придумали доставлять в Берлин "сладкие бомбы" - со сладостями для детворы Фото: picture-alliance/United Archives/WHA

У него быстро нашлось очень много подражателей. У берлинских детей было после войны не так много радостей. "Сладкие бомбы" - одна из них.

Среда, 15 сентября

Осень в Берлине холодная. В западной части города живут около 10 тысяч детей, о которых некому позаботиться после окончания занятий в школе: отцы погибли на фронте или находятся в плену, матери работают. Магистрат Западного Берлина принимает решение открыть для них триста "утепленных групп продленного дня". Стоит это городу недешево: надо, например, приобрести дополнительно около сотни печек. Тем не менее, магистрат выделяет из своего скудного бюджета даже 50 тысяч марок на то, чтобы дети получали в этих группах продленного дня горячее питание.

Пятница, 25 февраля 1949 г.

Несмотря на блокаду, только за один последний месяц в Западном Берлине попросили убежища две с половиной тысячи беженцев из советской зоны оккупации. Это создает серьезные проблемы для осажденного города: где разместить людей, чем накормить, отправлять ли на "большую землю" - в Западную Германию?

Понедельник, 4 апреля

В целях усиления борьбы против "поджигательской и раскольнической западной печати" Политбюро ЦК СЕПГ запретило свободный доступ к выходящим в Западном Берлине и Западной Германии газетам и журналам. Даже в райкомах партии, профкомах и прочих организациях их разрешают читать лишь особо проверенным товарищам. А после прочтения периодику сжигают под специальным контролем.

Четверг, 12 мая

В Восточной Германии уничтожаются последние остатки демократии. Однако задушить ее в западной части Берлина не удается. Блокада явно оказалась неэффективной не только с политической, но и с экономической точки зрения. Хотя жителям Западного Берлина приходится нелегко, воздушный мост выполняет свое предназначение: никто не умирает от голода, в городе нет эпидемий, а кое-какую продукцию даже экспортируют. На ней стоит гордая надпись: "Произведено в осажденном Берлине".

Сталин вынужден был уступить. В ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята. Однако холодная война на долгие десятилетия стала определять политику в Европе и мире. Главным политическим итогом берлинской блокады стало объединение западных земель и создание Федеративной Республики Германии, а также придание Западному Берлину автономного статуса. Кроме того, под знаком берлинской блокады и "воздушного моста" 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Североатлантического альянса (НАТО).

А Западный Берлин продолжал оставаться островным городом до ноября 1989 года - пока не пала разделявшая его Стена.

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