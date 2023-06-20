Как фотомодель с обложки Vogue стала военкором

Муза Пабло Пикассо, успешная фотомодель, фотохудодожник, Ли Миллер в решающий момент предпочла глянцу жестокую реальность Второй мировой. Она родилась в 1907 году в Покипси, примерно в 100 километрах от Нью-Йорка. Элизабет "Ли" Миллер довольно рано начала интересоваться искусством. Достигнув совершенолетия, девушка отправилась в Париж учиться на театрального художника-постановщика и художника по костюмам. Спустя год Ли вернулась в Америку, где продолжила обучение.

Карьера модели началась со случайности

Ли Миллер быстро стала успешной моделью. Началу ее карьеры способствовал случай, который мог стать несчастным. Издатель журнала Vogue Конде Наст буквально вытащил ее из-под колес автомобиля на одной из оживленных улиц Манхеттена. Так состоялось знакомство, которое определило удачный старт в модельном бизнесе.

Однако карьера фотомодели заинтересовала Миллер ненадолго. Ей было гораздо интереснее брать самой в руки фотокамеру.

В 1929 году Миллер возвращается во Францию и знакомится с фотографом и художником Ман Рэем. Она становится его музой и ученицей. Их общей узнаваемой техникой стала соляризация. Это явление желатиносеребряного фотопроцесса, при котором слишком большая экспозиция приводит не к увеличению, а к снижению получаемой в результате проявления оптической плотности. Портрет Миллер на фотографии ниже выполнен с помощью этой техники. Совсем скоро девушка открывает свою собственную фотостудию, что позволяет ей заявить о себе как о самостоятельной художнице.

Работа Ман Рэй. Портрет Ли Миллер Фото: picture alliance / dpa

После расставания с известным фотографом Миллер выходит замуж за египетского предпринимателя Азиза Бея и переезжает с ним в Каир. В Египте она начинает интересоваться ландшафтной фотографией. Здесь она создает одно из самых ярких сюрреалистических изображений в своей карьере фотографа: "Портрет космоса". В это время Миллер сделала знаменитую фотографию пустыни возле оазиса Сива, вдохновившую художника Рене Магритта в работе над картиной "Le Baiser".

В 1937 году Ли расстается со своим супругом и возвращается в Париж. Во Франции она знакомится со своим вторым мужем - британским художником-сюрреалистом Роландом Пенроузом. Пара переезжает жить в Лондон, где в 1947 году на свет появляется их сын Энтони Пенроуз.

Когда началась Вторая мировая война, Миллер решила применить свои навыки в фотожурналистике и опыт работы в журнале Vogue на фронте. Ее фотографии военного периода объединяют фотожурналистику и любовь к искусству. Однако в качестве мощного и целостного высказывания "военный дневник" Ли Миллер оценили лишь после ее смерти.

Женщина в ванне Гитлера

Работы Ли Миллер всегда отличались любовью к деталям и умением поймать момент. Один из ее самых известных снимков, вошедший в историю, - фотография "Ли Миллер в ванной Гитлера". На снимке - женщина в ванне. Это сама Ли. Снимок был сделан 30 апреля 1945 года в мюнхенских апартаментах фюрера. Американские фотографы жили несколько дней в этой квартире и в расположенном неподалеку доме Евы Браун (Eva Braun). Миллер и Шерман не знали, что всего за несколько часов до их фотосессии Гитлер и Ева Браун покончили с собой в бункере в еще не освобожденном Берлине.

Самоинсценировка и видение собственного тела в качестве объекта, материала для создания определенного образа были "фирменными" приемами Ли Миллер со времен работы в парижском ателье ее ментора Мана Рэя. Фотография "Ли Миллер в ванной Гитлера", сделанная Шерманом, - один из примеров этого стиля. Грубые солдатские ботинки на полу резко контрастируют с красотой женского тела. Фотография Гитлера на заднем плане противопоставлена эротической скульптуре на стоящем рядом столике.

"Репортаж из ванны Гитлера", на выставке в Фольсбурге в 2006 году Фото: Rainer Jensen/picture-alliance/dpa

Фотографию и скульптуру Миллер и Шерман принесли в ванную из других комнат, а стоящие перед ванной грубые ботинки еще покрыты пылью из освобожденного концлагеря Дахау, где фотографы работали в первой половине дня. Миллер в буквальном смысле слова смывает с себя ужасы войны.

В качестве мощного и целостного высказывания "военный дневник" Ли Миллер оценили лишь после ее смерти. Эти фотографии заставили увидеть в Миллер не только фотомодель, но одну из самых значительных фотохудожниц ХХ века. Они легли в основу выставки, которая 10 июня открылась в Гамбурге в выставочном зале Bucerius Kunst Forum.

Ли Миллер скончалась в 1977 году от рака, ей было 70 лет.

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