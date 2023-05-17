Последний свидетель о расстреле солдат вермахта во Франции

98-летний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года во Франции рассказал о случившемся. Предполагается, что речь идет о военном преступлении. До сих пор о нем мало кто знал.

Эдмон Ревей молчал почти восемь десятилетий. Сегодня французу 98 лет и он - последний свидетель расстрела солдат вермахта в июне 1944 года. Только сейчас Эдмон Ревей решился рассказать о случившемся. До сих пор об этом почти никто не знал. С точки зрения экспертов, судя по всему, речь идет о предполагаемом военном преступлении, которое произошло через несколько дней после кровавой трагедии в городе Тюль и деревушке Орадур-сюр-Глан во Франции в июне 1944 года. В результате карательной операции нацисты убили там сотни мирных жителей.

Что известно о случившемся

В истории, которую описал Эдмон Ревей, предполагаемыми виновниками военного преступления выступают бойцы французского сопротивления. Судя по последним данным, 12 июня 1944 года в лесистой местности недалеко от деревни Меймак во французском регионе Лимузен они расстреляли 47 солдат вермахта и француженку, подозреваемую в коллаборационизме.

Эдмон Ревей, которому тогда было 19 лет, входил в группу бойцов Сопротивления, захватившую большую группу немецких солдат в Тюле. Они отвели пленников в труднодоступный лесной массив. "Мы не знали, что с ними делать, - вспоминает Ревей в интервью газете La Montagne. - Мы получили приказ расстрелять их". Каждый должен был убить одного из немцев. Поскольку никто не хотел стрелять в женщину, был брошен жребий. "Мы заставили их всех выкопать себе могилу. Потом насыпали в нее извести. Пахло кровью, - вспоминает Эдмон Ревей. - И потом мы больше никогда не говорили об этом".

После атаки партизан в городе Тюль командование CC провело карательную операцию, в ходе которой были повешены 99 мирных жителей. Днем позже нацисты осуществили еще одну акцию возмездия - в расположенной в ста километрах деревушке Орадур-сюр-Глан. Рота войск СС жестоко убила 643 жителя деревни, включая женщин и детей, а само поселение было полностью разрушено.

В это время партизаны из Тюля отступали со своими пленными. Вероятно, до них дошла информация о массовых убийствах. Говоря о причинах расстрела пленных партизанами, бельгийский историк Бруно Картойзер, исследовавший обстоятельства этой казни немецких солдат возле Меймака, называет в числе прочих проблему с их содержанием. "Никто не был готов к такому количеству заключенных", - считает Картойзер. С ним соглашается историк из Потсдама Петер Либ ( Peter Lieb): "Сопротивление часто не знало, что делать с заключенными… Это определенно военное преступление". Согласно исследованиям Либа, в конце лета 1944 года бойцы французского Сопротивления расстреляли в общей сложности 350 немецких солдат, в том числе в Вьежи и Ле-Руссе на западе страны.

В Меймаке было особенно много расстрелянных, в то время как союзники высадились в Нормандии всего несколькими днями ранее. Но то, что свидетели молчали об этом событии, историков не удивляет. "Хотелось, чтобы случившееся в прямом и переносном смысле поросло травой", - говорит Либ в интервью немецким СМИ.

Поиск братской могилы

Но теперь последний свидетель нарушил молчание. Француз Эдмон Ревей чувствует себя виноватым. "Было неправильно убивать военнопленных", - признает 98-летний мужчина. Он решил рассказать об этой истории, чтобы о происшедшем узнали потомки казненных.

"Франция обязана передать останки", - сказал Ксавье Компа, глава местной организации ветеранов. Французские власти планируют в ближайшие недели начать поиск братской могилы с целью захоронения останков погибших. В 1967 году уже проводились раскопки, в ходе которых были найдены останки одиннадцати солдат. Но тогда время для осмыслений этой истории, видимо, еще не пришло. "В наших архивах нет и следа этого события", - сообщил мэр Меймака Филипп Брюжер.

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