Как в Украине роют окопы и находят останки солдат вермахта

В разгар нынешней войны РФ против Украины ВСУ часто находят останки солдат вермахта, погибших во время Второй мировой. Что происходит с ними дальше и кто этим занимается?

Останки 41 солдата вермахта, погибшего во Время второй мировой войны, были найдены Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями (Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, VDK) в апреле 2023 года, в самый разгар другой войны - России против Украины - в городе Сопов, на западе Украины.

Провести раскопки в этом месте посоветовал священник местной церкви. Он сообщил, что недалеко от села в Ивано-Франковской области в 1940-е годы был сбит немецкий санитарный самолет. "Жители собрали тела, которые были раскиданы по всему полю, и похоронили за церковью", - цитируют в VDK одно из сообщений священника. После обретения Украиной независимости в 1991 году деревенские жители установили на месте захоронения деревянный крест.

Украинские солдаты нашли останки солдат вермахта

Ужасы Второй мировой перекликаются с нынешней войной в Украине. Один из последних примеров - найденные останки солдат вермахта в Вышгороде, на северных окраинах Киева, в одном из любимых мест отдыха горожан. Здесь, сразу у плотины, регулирующей сток Днепра, украинские военнослужащие после вторжения России в феврале 2022 года нашли останки двух солдат вермахта.

Разбитая российская военная техника возле Бучи севернее Киева, март 2022 года Фото: Serhii Nuzhnenko/AP/picture alliance

"Украинские солдаты рыли окопы и наткнулись на человеческие останки, а затем на опознавательные знаки, по которым можно было понять, что это немецкие солдаты", - говорит в интервью DW Владимир Иоселиани, сотрудник VDK, ответственный за перезахоронения в Украине.

Это было в апреле 2022 года, во время первой фазы войны РФ против Украины. Тогда 40-километровая российская военная колона, двигавшаяся на Киев, находилась недалеко от Вышгорода. Солдаты ВСУ "по собственной инициативе разузнали, что в Украине есть представительство VDK, связались с нами, и мы договорились", рассказывает Иоселиани.

Хотя, по его словам, эта находка - единственный случай за последний год. Потому что в тех местах, где идут бои, немецкая организация в прошлом году прекратила работу и переориентировалась на относительно спокойные регионы на западе и в центральной части Украины.

Останки 816 солдат вермахта были найдены в Украине

Останки 816 солдат вермахта, участвовавших в преступном нападении Гитлера на СССР, частью которого тогда являлась Украина, обнаружил Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями в 2022 году. Эта цифра наполовину меньше, по данным организации, чем в предыдущие годы. Но надо учитывать, что останки находят в самый разгар нынешней войны. "Для меня это слишком тяжело, честно сказать", - признается Иоселиани.

Украинские военные в районе Харькова, сентябрь 2022 года Фото: SVEN SIMON/The Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Когда началась война, он видел все, что происходит, по телевизору, находясь в Германии: "И я мог сказать, что там, на том месте в Харькове, я был еще два месяца назад". А сейчас там лишь руины - "это очень сильно на меня давит", добавляет Иоселиани, который является выходцем из Грузии.

Вдруг все ужасы Второй мировой смешиваются с теми чудовищными событиями, которые происходят сейчас, когда на войне гибнут и солдаты, и мирные жители, когда множество людей вынуждены покидать свои дома.

Создание VDK после Первой мировой войны

Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями был основан в период Веймарской республике после Первой мировой войны для того, чтобы найти и похоронить немецких солдат, погибших при Вердене или Ипре.

После Второй мировой войны VDK продолжил свою работу на западе Германии и позже - на территории соседних с ней стран. После падения железного занавеса организация впервые начала свою работу в странах Восточной Европы и в бывших советских республиках. Прежде всего - в Польше, Беларуси, Украине, но и в России, то есть в тех странах, где вермахт по приказу Гитлера вел войну на уничтожение.

Семь этапов идентификации

"Процедура идентификации найденных останков происходит по четко установленной схеме", - отмечает в интервью DW Диане Темпель-Борнетт (Diane Tempel-Bornett), пресс-секретарь VDK. Происхождение солдат вермахта устанавливается "классическим образом, по тем вещам, которые находят рядом с останками". Часто это военные ботинки на шнурках, которые и спустя 78 лет после окончания Второй мировой все еще сохранились.

Важны и идентифицирующие признаки солдат, "потому что солдаты вермахта всегда носили жетоны. Но это не означает автоматически, что если у кого-то есть жетон, то это тот самый человек". Необходимо пройти более семи стадий, чтобы полностью установить личность погибшего. Возраст часто можно установить на основании зубного ряда или состояния черепа.

По длине бедренной кости можно установить примерный размер, продолжает Темпель-Борнетт. Найденные останки сравнивают с информацией в немецких архивах. Часто документы из них имеются в наличие уже перед началом раскопок. При малейших сомнениях в личности от решения о том, что останки идентифицированы, воздерживаются, уточняет Диане Темпель-Борнетт. В тех же случаях, когда нет никаких сомнений при установлении личности павших солдат, об этом информируют их родственников в Германии.

Найденные останки солдат, павших во Второй мировой, перезахоранивают на разных кладбищах, за которыми следит VDK по всей Европе. И часто при погребении присутствуют родственники погибших - и в Украине тоже. "До войны мы каждый год проводили по две церемонии перезахоронения на каждом кладбище", - вспоминает Владимир Иоселиани. Но не в 2022 году - из соображений безопасности. Немецкая организация надеется на то, что после окончания войны в Украине смогут быть перезахоронены и останки 816 солдат вермахта, найденные в прошлом году в Украине.

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