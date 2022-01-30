Западный фронт в конце войны: как союзники поступали с пленными немцами

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В западной части Германии во время Второй мировой войны находились лагеря для немецких военнопленных. Что сегодня о них известно?
На западе Германии, в 35 км от Бонна, возле города Ремаген, находится место под названием Goldene Meile. "Плодородная земля" - так эту местность на левом берегу Рейна называли еще со времен существования Римской империи. Сейчас здесь кемпинг - обычная площадка для отдыха, на которой запаркованы десятки домов на колесах. Отсюда открывается красивый вид на Рейн и возвышающиеся над ним холмы Семигорья.
Но если забить это название в Google, то появится множество ссылок на исторические документы, статьи и хронику Второй мировой войны. Весной 1945 года здесь происходили события, повлиявшие на исход войны. Здесь же был расположен лагерь для немецких военнопленных.
17 апреля 1945 года, за три недели до капитуляции нацистской Германии, вблизи Ремагена американские войска создали лагерь для немецких военнопленных, который получил название A2. Это был один из 17 рейнских лагерей на левом берегу реки. Все они находились на большом открытом пространстве, так называемых "рейнских лугах" (Rheinwiesen), и имели хорошее транспортное соединение, рассказывает в интервью DW эксперт, военный историк Вольфганг Гюкельхорн (Wolfgang Gückelhorn).
В конце апреля 1945 года недалеко от Ремагена, южнее реки Ар, вблизи города Зинциг, американцы создали еще один лагерь для военнопленных, получивший название A5. Его территория доходила до северных окраин города Бад Брайзиг. В лагерях A2 и A5, которые являлись самыми крупными, в общей сложности находилось более 300 тысяч немецких военнопленных, говорит историк.
Тому, что в этих местах в конце войны было так много немецких военнопленных, по словам Вольфганга Гюкельхорна, способствовали события на Западном фронте, происходившие в последние два года Второй мировой войны: "Под напором советских войск западные союзники 6 июня 1944 года начали в Западной Европе Нормандскую операцию. В начале сентября их войска уже стояли у оборонительных сооружений Гитлера на западной границе Германии - так называемых Западных стен, также известных как "линия Зигфрида".
Целью союзников было освобождение стран Западной Европы. "Но наступление замедлилось, поскольку снабжение войск, которое осуществлялось через французские порты, было недостаточным. Зимой продвижение западных союзников прекратилось. А 16 декабря 1944 года вермахт начал свое наступление (известное как Арденнская операция. - Ред.), которое закончилось провалом в январе 1945 года. С конца февраля 1945 войска западных союзников перешли в решительное наступление...", - перечисляет факты из военной хроники немецкий военный историк.
В первой половине марта 1945-го войска гитлеровской Германии были вынуждены отойти за Рейн. Преследуя их, американцы форсировали реку. В результате этой, а также Рурской операций в плену оказались сотни тысяч немцев.
Сегодня о бывших лагерях почти ничто уже не напоминает, за исключением пары мест. Одно из них - в самом центре бывшей лагерной территории - в поле между Ремагеном и Криппом, где одиноко возвышается часовня необычной формы. За чугунной решеткой - фигурка "черной Мадонны". Название она получила из-за своего цвета, приобретенного от того, что глиняную фигурку часто опускали в льняное масло, чтобы глина не рассыпалась.
"Черная Мадонна" была сделана немецким военнопленным и использовалась в лагере во время импровизированных богослужений как алтарная фигурка. После закрытия лагеря эта фигурка исчезла", - рассказывает Вольфганг Гюкельхорн.
По его словам, в 1984 году "черную Мадонну" обнаружили в доме пастора из соседнего Криппа. Тогдашний бургомистр Ремагена Ханс Петер Кюртен (Hans Peter Kürten) при финансовой поддержке бывших заключенных лагеря заложил фундамент Часовни мира, а 22 июня 1985 года в ней была установлена фигурка Мадонны. Это место должно было служить напоминанием о допущенных немцами ошибках и призывах к миру, о чем свидетельствуют надписи на полу в часовне: "Прежние ошибки не должны повториться. Возмездие - это не любовь. А ненависть - не почва, на которой может возрасти мир".
Но Часовня мира с "черной Мадонной" обрела дурную славу. "Каждый год осенью неонацисты проводят здесь свои марши: от вокзала в Ремагене они направляются к часовне", - рассказывает Вольфганг Гюкельхорн.
В некоторых источниках говорится о том, что фигурку вылепил во время своего заключения в лагере бывший нацистский художник Адольф Вампер (Adolf Wamper). Он подарил ее в знак благодарности пастырю церкви в Криппе, который собирал среди своих прихожан еду и медикаменты для заключенных. Неонацисты превратили "черную Мадонну" в свою "реликвию". "Неонацисты обвиняют американцев в том, что из-за чудовищных условий, царивших в рейнских лагерях для военнопленных, якобы погибли миллионы немцев", - рассказывает военный историк Вольфганг Гюкельхорн.
Но так ли это на самом деле? До февраля 1945 года немецкие военнопленные содержались в лагерях Великобритании, Франции, Бельгии и США. Условия в этих лагерях полностью отвечали Женевской конвенции. Заключенные жили в бараках, им оказывали медицинскую помощь и даже организовывали досуг, говорит Вольфганг Гюкельхорн. Но поскольку в феврале 1945 года все эти лагеря были переполнены, для немецких заключенных было решено создавать лагеря временного содержания на территории Германии, в частности - на левом берегу Рейна, рассказывает немецкий историк.
По оценке и немцев, и американцев, до 8 мая 1945 года условия во временных лагерях для военнопленных действительно были плохие, говорит Гюкельхорн: "Заключенные жили под открытым небом, порой просто в вырытых ямах. Весной 1945 часто менялась погода, шли проливные дожди, ночами был мороз, потом был теплые солнечные дни. Заключенные голодали, у них не было элементарных средств гигиены, вместо питьевой воды использовали хлорированную воду из Рейна. В лагере были лазареты, где за больными ухаживали американские и немецкие военные санитары".
В этот период времени, как поясняет немецкий историк, США должны были не только обеспечивать всем необходимым свою армию по всему миру, освобожденные народы Европы, своих освобожденных из плена солдат, а также более 12 млн так называемых Displaced Persons, к которым относились подневольные рабочие. Поэтому с апреля 1945 года немецкие заключенные были причислены к разоруженным вражеским войскам, так называемым Disarmed enemy forces, и их лишили большей части прав, предусмотренных Женевской конвенцией, рассказывает Вольфганг Гюкельхорн.
Неонацисты и их сторонники пытаются неверно толковать ситуацию вокруг немецких военнопленных в рейнских лагерях и завышают число погибших заключенных, говорит историк: "В лагере Ремагена и Зинцига в период между серединой апреля и серединой июля 1945 из 300 тыс. заключенных умерли 1100 человек".
В Бад Бодендорфе, рядом с Зинцигом, находится кладбище, где все могилы - братские. На крестах нет фамилий. На могилах нет цветов. Редкие прохожие сюда не заглядывают. Недалеко от кладбища гуляет с собакой местный житель. Ему на встречу идут парень и девушка, которые спрашивают, чьи это могилы. "Здесь лежат не жертвы, здесь лежат преступники", - слышим мы его громкий ответ.
На воротах перед кладбищенской часовней висит табличка, на которой написано, что здесь похоронены заключенные из лагеря военнопленных в Ремагене. Местные жители об этом знают. "Но среди жителей Криппа, Ремагена, Зинцига - все меньше тех, кто пережил войну. А современное поколение мало знает о ней и ее последствиях", - говорит Вольфганг Гюкельхорн.
Еще в сентябре 1944 года союзники решили лишь на короткое время удерживать в заключении немецких военнопленных. Уже спустя несколько месяцев их должны были отпустить домой, что и прозошло с большей частью заключенных.
В июне 1945 года лагерь находился в введении французов. После окончания войны французы запросили у союзников разрешение использовать в рамках репараций более 100 тыс. немецких военнопленных в качестве рабочей силы для восстановления разрушенной во время войны страны. Во Францию из рейнских лагерей временного содержания отправили тех заключенных, кто не был ранен или болен и был способен к физическому труду. Остальных отпустили на свободу. Французы использовали немецких военнопленных в качестве рабочей силы до 1947 года, после этого с ними были заключены обычные трудовые договора. Но многие из пленных немцев так и остались во Франции, предпочитая не возвращаться в Германию.
От Часовни мира, что в центре бывшего рейнского лагеря для немецких военнопленных, до Криппа ведет прямая дорога. Вероятно, в этом городишке и сегодня есть те, кто был очевидцем тех событий. Есть среди них и те, кто приносит цветы к фигурке "черной Мадонны".
Но говорить об этом лагере местные жители не любят. "Плен не только стал сильнейшей травмой для самих заключенных. Эта тема долгое время была табу для их семей. В лагерях немцы осознали, что в качестве солдат и офицеров вермахта, хотели они того или нет, они стали инструментом чудовищной гитлеровской системы, которая причинила столько горя и страданий во всем мире", - говорит Вольфганг Гюкельхорн.
По его словам, к сожалению, многие немцы сегодня забывают о том, что гитлеровская Германия в сентябре 1939 года напала почти на все соседние страны и причинила им ни с чем не сопоставимый вред. Редко говорят и о том, что вермахт и руководство гитлеровской Германии несет ответственность за то, что в немецких лагерях из пленных советских солдат умерло почти 60 процентов...
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