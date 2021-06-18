Советские воинские захоронения в Германии: где найти, кто ухаживает

Жизнь многих из этих людей оборвалась на полях сражений. Другие были уничтожены в тюрьмах гестапо, нацистских концентрационных и трудовых лагерях. Сколько же их, советских граждан, погибших во время Второй мировой войны на немецкой земле, покоятся в ФРГ? Точно установить это, вероятно, уже никогда не удастся. Ведь для большинства мужчин, женщин и детей из СССР, принявших смерть в военное время на территории Германии, последним приютом стали безымянные общие могилы. А останки тех, кого отправляли в газовые камеры, сожгли в крематориях. И все-таки работа по поиску захоронений советских граждан не прекращается в ФРГ и теперь.

Несколько лет назад в интернете был запущен новый электронный ресурс - "Советские военные мемориалы в Германии". В его организации приняли участие Германо-российский музей, расположенным в берлинском районе Карлсхорст (Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst), и посольство Российской Федерации в Германии.

Кто стал инициатором проекта?

"Всестороннюю поддержку мы получили со стороны целого ряда официальных лиц, различных учреждений и организаций, в первую очередь - от уполномоченного правительства ФРГ по вопросам культуры и фонда "Память, ответственность, будущее". Неоценимую помощь нам оказали и простые граждане", - рассказывает в беседе с DW директор Германо-российского музея Йорг Морре (Jörg Morre).

4132 места, где похоронены советские граждане-жертвы Второй мировой войны, а также русские военнопленные времен Первой мировой и военнослужащие располагавшейся в ГДР группы советских войск, указаны в новой электронной базе данных.

"Всю добытую информацию мы классифицировали по группам, в каждой из которых по отдельности собраны сведения о числе погибших в Германии солдат, военнопленных, подневольных рабочих, мужчин, женщин, детей, а также, если это удалось узнать, об обстоятельствах их гибели, будь то расстрел, смерть в результате пыток или истощения. Неподтвержденные данные мы сопроводили соответствующими ссылками", - отмечает Йорг Морре.

Памятник советским военнопленным

Электронная база данных снабжена цифровой географической картой, на которой указано конкретное местонахождение каждого зарегистрированного захоронения. В ресурсе опубликованы и адреса немцев, ухаживающих за могилами. Так что желающие могут с ними связаться.

Сколько советских граждан лежит в немецкой земле?

До 800 тысяч советских граждан, жизнь которых оборвалась во время Второй мировой войны, захоронены, по разным оценкам, на территории Германии. "Наша цель состояла не в том, чтобы выяснить их точное количество, а в том, чтобы установить местонахождение таких захоронениий и обнародовать эти данные. И, как оказалось, могилы советских граждан, ставших жертвами нацизма, есть отнюдь не только в федеральной земле Бранденбург, где шли самые ожесточенные бои в Германии во время Второй мировой войны, но и во многих других регионах. Только в расположенной на западе ФРГ земле Саар, например, насчитывается свыше 140 могил советских граждан", - отмечает Йорг Морре.

По словам ученого, подавляющее большинство захоронений выглядят чистыми и ухоженными. Причем речь идет не только о крупных солдатских кладбищах, на уход за которыми специально выделяются дотации из федерального и земельных бюджетов ФРГ. В хорошем состоянии и многие одиночные могилы советских граждан, даже если находятся не в населенных пунктах, а на территории полей и лесов. За ними добровольно ухаживают жители близлежащих немецких городов и деревень.

Йорг Морре поведал такую историю: во время войны один подневольный рабочий из Советского Союза несколько лет трудился на крестьянском подворье в Мекленбурге - Передней Померании. Хозяин, немецкий фермер, высоко ценил его труд и вообще очень к нему привязался, и когда рабочий скончался, фермер отказался хоронить его на общественном кладбище. Своего работника он предал земле неподалеку от собственного дома, а родным завещал не запускать могилу даже тогда, когда его самого не станет. Годы идут. Самого фермера и его детей давно нет в живых. Но и нынешнее поколение жителей деревни о могиле не забывает. Люди заботятся о ней до сих пор.

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