Штайнмайер: Германия не должна забывать о варварстве нацистов

Германия не должна забывать обо "всем варварстве нацистов", заявил в воскресенье, 11 апреля, в Веймаре президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Он выступил там по случаю 76-летия со дня освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд.

Глава германского государства напомнил, что зверства Бухенвальда соседствовали с высокой культурой Веймара. По словам Штайнмайер, подобная дихотомия встречается в обществе "до сих пор". "Агрессивный национализм во внешней" политике дополнялся "диктатурой и угнетением - во внутренней", напомнил президент ФРГ.

Среди погибших - евреи, коммунисты, советские военнопленные

"В общей сложности в одном из крупнейших концентрационных лагерей на территории национал-социалистического "германского рейха" было убито не менее 56 000 человек", - отметил глава государства, добавив, что в числе жертв были коммунисты и демократы, советские военнопленные, евреи, представители народов синти и рома, гомосексуалы, "асоциальные элементы", Необходимо помнить о случившемся не потому, что "сегодня мы несем ответственность за то, что произошло тогда, а потому, что каждый из тех, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы ничего подобного больше не повторилось", резюмировал Штайнмайер.

Освобождение концентрационного лагеря Бухенвальд заключенными и подразделениями вооруженных сил США произошло 11 апреля 1945 года. По данным фонда "Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора" , в период с 1937 по 1945 год в лагере и в Миттельбау-Доре недалеко от Нордхаузена нацисты уничтожили более 76 000 мужчин, женщин и детей. Сюда были депортированы со всей Европы более 340 000 человек.

Смотрите также: