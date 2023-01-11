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Жители Берлина в 1924 году в очереди у ломбарда - гиперинфляция уничтожила их накопления Фото: akg-images/picture-alliance
Экономика и бизнесГермания

Гиперинфляция в Германии 100 лет назад. Есть ли риск сейчас?

Кристине Ленен | Наталья Позднякова
1 ч. назад

В Германии издана книга о гиперинфляции в период Веймарской республики. Какими были вызвавшие ее причины и есть ли спустя 100 лет параллели с тем, что происходит сейчас?

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Гиперинфляция во времена Веймарской республики была одним из самых крупных экономических кризисов в истории Германии. Она началась в 1923 году, когда немецкая экономика все еще страдала от последствий Первой мировой войны, а выплаты Берлином репараций Франции после подписания Версальского мирного договора только усугубляли ситуацию.

Причины гиперинфляции были различные. Но, прежде всего, ее возникновению способствовало само тогдашнее правительство Германии, объясняет экономист и автор книги под названием "Totentanz - 1923 und seine Folgen" ("Танец смерти - 1923 год и его последствия") Ютта Хоффриц (Jutta Hoffritz) в беседе с DW. Юная Веймарская республика вынуждена была выплачивать репарации после поражения в Первой мировой войне, Рурскую область оккупировали страны-победители, которые хотели обеспечить себя добываемым в этом регионе углем.

Это привело к пассивному сопротивлению населения Германии - шахтеры отказывались продолжать добычу угля и выходили на забастовки. Чтобы частично выплачивать зарплату "патриотически" настроенным участникам забастовок, правительство в Берлине запустило печатный станок.

Патриотизм привел к экономическому кризису 

"Этой "патриотической мерой" власти спровоцировали обесценивание собственной валюты, - говорит Хоффриц. - Сами немцы резко сократили объемы важных видов производства только потому, что не хотели позволить французам забирать их уголь и сталь. И поэтому решили, что лучше не будут ничего производить".

В 1923 году деньги в Веймарской республике стоили так мало, что их не считали, а взвешивали
В 1923 году деньги в Веймарской республике стоили так мало, что их не считали, а взвешивалиФото: ullstein bild/picture alliance

Когда Рейхсбанк начал печатать деньги, чтобы поддерживать протестующих, цены выросли. "Там, где есть инфляция, недалеко до ослабления денежной политики", - указывает Ютта Хоффриц. Если в обращении находится много денег, но при этом мало товаров, стоимость денег падает. Кроме того, во время Первой мировой войны Германия уже сильно снизила стоимость собственной валюты, потому что печатала деньги, чтобы финансировать войну.

Гиперинфляция имела катастрофические последствия для немцев. Цены стремительно росли. Буханка хлеба стоила сотни миллионов рейхсмарок. В своей книге Хоффриц описывает, как известная немецкая художница Кете Кольвиц (Käthe Kollwitz) в 1923 году даже в комнате, которую сдавала в аренду, делала запасы картофеля. Этот продукт постоянно дорожал, и его можно было есть - в отличие от бумажных денег. 

Денежная реформа принесла спасение

В попытке взять ситуацию под контроль Рейхсбанк запускал в обращение все больше денег. "В типографии, где печатали банкноты, в 1923 году работало в три раза больше персонала, чем перед войной. И почти все типографии страны находились на службе у Рейхсбанка, печатая деньги", - продолжает Хоффриц. 

Денежные купюры в Рейхсбанке во время гиперинфляции
Денежные купюры в Рейхсбанке во время гиперинфляции Фото: United Archives/picture alliance

Новый президент Рейхсбанка Ялмар Шахт (Hjalmar Schacht) и начатая им денежная реформа привели к некоторому улучшению ситуации: деньги перестали безудержно печатать. Кроме того, появилась альтернативная валюта, так называемая "роггенмарка" - "ржаная марка", которая должна была вернуть доверие граждан к деньгам, объясняет Хоффриц. Ее стоимость была обеспечена площадью возделываемой земли и количеством ржи, которая на ней произрастала.

"Успех этой альтернативной валюты зиждился на иллюзии", - констатирует автор книги. На самом деле никто не мог пойти в банк с "ржаными марками" и обменять банкноты на землю. Но поскольку этого никто и не пытался сделать, план сработал: валюта осталась стабильной и ее принимали как платежное средство.

Параллели с сегодняшней ситуацией 

"Сегодня ситуация иная", - отмечает Ютта Хоффриц в беседе с DW. Но, конечно, можно провести некоторые параллели. "Высокая инфляция или даже гиперинфляция часто связана с войной, - подчеркивает Хоффриц, указывая на войну РФ с Украины. - Мы сейчас, к счастью, не участвуем в этой войне, но она наносит нам косвенный ущерб, поскольку больше не функционирует наше (прежнее. - Ред.) газоснабжение". Как и 100 лет назад было с углем, сегодня недостает такого важного ресурса, как газ.

Обложка книги Ютты Хоффриц
Обложка книги Ютты Хоффриц

Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже много лет не придерживается жесткой денежной политики. А это и есть предпосылка для возникновения инфляции. "Но на этом параллели заканчиваются, - считает Хоффриц. - Мы сегодня говорим о высокой инфляции: 10 процентов. Это много, но в 1923 речь шла о гиперинфляции. А это совсем другое дело".

Цены в Германии в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросли на 10 процентов, это означает, что товары в ноябре 2022 года были на 10 процентов дороже, чем в ноябре 2021-го. При гиперинфляции же цены каждый месяц росли бы минимум на 50 процентов. Это значило бы, что цена хлеба в декабре по сравнению с ноябрем выросла бы наполовину. Если в ноябре он стоил 3 евро, то в декабре бы - не менее 4,50 евро.

Сейчас пик роста цен, похоже, пройден. "После публикации данных за декабрь предположение, что пик инфляции позади, превратилось в уверенность", - констатировал аналитик банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch) после того, как Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) представило оценку темпов роста розничных цен в декабре 2022 года. В текущем году немецкие финансовые эксперты ожидают дальнейшего снижения цен на энергоносители, а с ним - и на товары повседневного спроса. 

После публикации своей книги, посвященной гиперинфляции, Ютта Хоффриц получает от читателей банкноты тех времен, например, номиналом в два миллиона рейхсмарок. "Люди рассказывают мне множество историй, например, о том, что они, будучи детьми, нашли на чердаке пачку денег и на пять минут почувствовали себя богачами, считая, что отыскали спрятанное дедушкой сокровище. Но потом пришла бабушка и сказала, что это деньги, оставшиеся с 1923 года. В то время их не хватило бы даже на хлеб и сливочное масло", - подвела итог автор книги. 

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