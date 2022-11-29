Инфляция в ФРГ неожиданно снизилась до 10 процентов

По сравнению с октябрем рост цен в ФРГ в ноябре замедлился, но экономисты не считают, что из-за этого можно успокоиться. Больше всего дорожают энергоносители: в ноябре - на 38,4 процента по сравнению с 2021 годом.

После рекордных показателей роста цен, зафиксированных в октябре, инфляция в Германии в ноябре неожиданно ослабла из-за снижения цен на нефть. Потребительские цены выросли в среднем на 10,0 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 29 ноября.

В октябре уровень инфляции достиг 10,4 процента - самого высокого показателя с 1951 года. Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали, что и в ноябре он не изменится. Однако в уходящем месяце цены по сравнению с октябрьскими снизились на 0,5 процента.

Особенно сильно - из-за войны в Украине - подорожали энергоносители; они стоят в среднем на 38,4 процента дороже, чем в ноябре 2021 года (в октябре рост цен на них в годовом исчислении составил 43,0%). Продукты питания подорожали на 21,0 процента, услуги - на 3,7 процента.

Нет причин для бурного энтузиазма

Однако эксперты пока не считают, что из-за некоторого ослабления инфляции можно успокоиться. "Мы приближаемся к пику, но для бурного энтузиазма еще слишком рано", - полагает главный экономист банка ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski). По его словам, инфляционное давление по-прежнему велико. С ним согласен и Хольгер Шмидинг: "С января многим потребителям придется больше платить за электроэнергию; это может еще немного повысить инфляцию".

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