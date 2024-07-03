В Мюнхене прошли читки антивоенных пьес на русском

В Мюнхене прошел фестиваль антивоенной драматургии "Эхо Любимовки". В программу вошли 11 пьес, написанных после 2022 года. В нем приняли участие драматурги из Беларуси, Израиля, Литвы, России, Украины и Франции.

"Эхо Любимовки" - прямой наследник знаменитого фестиваля драматургии "Любимовка", который появился в России в 1990 году. Легендарному объединению за годы существования удалось стать "кузницей, особой зоной, где ковались, произрастали, эстетические, этические, педагогические, кураторские и даже продюсерские идеи и теории, и получить реальное влияние на театр, драму и искусство", - рассказала в своей лекции "Феномен "Любимовки" в контексте войны и мира" историк театра Наталья Скороход, открывая фестиваль в Мюнхене.

"Эхо Любимовки" как фестиваль читок пьес-победителей основной "Любимовки" появился задолго до 2022 года. А после российского вторжения стал основной формой существования фестиваля. В июле 2022 года на официальном сайте "Любимовки" был опубликован антивоенное манифест фестиваля и объявлено о новой программе "Драматургия против войны". "Эхо Любимовки" больше не проводится в России, это опасно для ее участников. Теперь это целая цепь небольших фестивалей, которые проводятся энтузиастами в разных городах и странах: в Германии и Грузии, Франции и Армении, Испании, Чехии, Финляндии и других. Наталья Скороход подчеркивает, что сегодня одна из важнейших функций фестиваля - распространение в мире русскоязычных голосов.

Фестиваль в эмиграции

"Любимовка" в эмиграции стала своеобразной грибницей и трансформировалась во множество небольших фестивалей, на которых проходят читки шорт-листов "Любимовки". Только в этом году фестиваль прошел в Праге, в Хельсинки, во Франкфурте", - рассказала DW арт-директор и куратор фестиваля Анастасия Патлай. - Особенности нынешнего "Эха" в Мюнхене - по атмосфере это было наиболее приближено к тому вайбу, что был в Москве. И это не ностальгическое сравнение. Это стало возможным благодаря "Культурному центру Gorod", в котором проходил фестиваль, и который разместил у себя гостей: актеров, режиссеров, арт-директоров, театроведов. Поэтому кроме самих читок у участников фестиваля было кулуарное общение, что очень важно для профессиональной коммуникации. Особенно сейчас, в условиях рассеянности творческих людей в эмиграции".

В Мюнхене представили три пьесы драматургов из Украины. "Самогонщица Анна и ее непутевые дети" Виталия Ченского оказалась современной версией "Мамаши Кураж" Брехта, рассказывающей историю семьи из-под Донецка с 2014 по наши дни.

Пьесу "Мужчины при свете дня" Ирины Серебряковой назвали документом эпохи об украинских мужчинах, которые избегают мобилизации. Ни один актер не захотел участвовать в этой читке по моральным соображениям, но режиссер Антон Сытин предложил дать голос этому антивоенному высказыванию актрисе Янине Ахметовой, которая исполнила все мужские роли.

Главный герой пьесы киевского драматурга Артема Головнина "Думскролінг и думливинг" - украинец с российским паспортом, который ищет свою жену в разрушенном оккупированном городе.

В программу фестиваля "Эхо Любимовка" вошли 11 пьес, написанных после 24 февраля 2022 года Фото: Monika Jerzina/Echo Lubimovki München

Из соображений безопасности под псевдонимом А.Я. была представлена пьеса российского драматурга "Саша зачем" - история об экзистенциальном кризисе молодого росгвардейца по имени Саша, "который строил простые планы на жизнь, а теперь его призывают на войну - убивать людей".

Под именем Esther Bol представила свою пьесу "Отродье" популярная российская писательница и драматург, которая сейчас живет во Франции. Произведение назвали попыткой осмыслить инфернальную природу сущностей, овладевших Россией, и преступления, совершенные россиянами в Украине.

Монологи политзаключенных из Беларуси, после освобождения эмигрировавших в Европу - про протесты на воле и в тюрьме, про достоинство, про предательства, про готовность вернуться - представила Диана Балыко в своей пьесе "Имею наглость быть".

Мечты о мире

Важнейшая составляющая фестиваля - обсуждение пьес со зрителями. По словам Анастасии Патлай, особое значение они имеют для драматургов, которые получают обратную связь сразу после читки своих произведений. В Мюнхене особенную дискуссию вызвала пьеса "Напало животное" Юлии Тупикиной. Героями произведения стали российские мужчины с ПТСР, вернувшиеся с войны и не умеющие приспособиться к новой реальности, и общество, глубоко травмированное происходящим. "Напало животное" - под такой формулировкой в пьесе жены, близкие, знакомые скрывают случаи агрессии со стороны бывших военных.

Зритель и актер Захар спросил у автора пьесы, почему в произведении на тяжелую тему автор так много шутит. "Если мы вспомним известные произведения литературы на военную тему "Похождение бравого солдата Швейка", "Жестяной барабан", "Уловка 22" - там тоже и смешно, и страшно. Это один из способов усвоения страшного - сделать его смешным. Для меня это лучший способ рассказать о войне", - ответила Юлия Тупикина.

"В этой пьесе нет героя, который бы пытался изменить систему. Это жутко. Больше нет сказки, в которой может быть хороший конец. Думаю, что скоро нас ждут другие пьесы с отсутствием героя", - высказал мнение один из актеров пьесы.

"Для меня герой в этой пьесе - украинский блогер Шура Стоун, который сказал фразу: "Не надо прогибаться под конченных. А они все прогнулись", - возразила актриса Мария.

"Я бы выделил, что есть еще участковый, который тоже делает какой-то жест, поступок, из которого может что-то родится", - заметил другой зритель.

"Я тоже надеюсь на то, что есть люди, которые если не противостоят войне открыто, но тоже делают маленькие шаги в сторону мира", - сказала автор пьесы. - Я очень надеюсь, что закончится война, "Любимовка" вернется в Россию и мы все встретимся в Москве, в мирной Москве, где никого не уничтожают и не репрессируют".

Кураторы фестиваля - Анастасия Патлай, Айгуль Давлетшина, Антон Сытин - подчеркивают, что во времена нормализации войны фестиваль антивоенной драматургии приобретает особое значение.

"Эхо Любимовки" в Мюнхене - это разные голоса против войны в Украине и "отпечаток" сегодняшней реальности. Мы видим усталость от темы войны вокруг себя и очень боимся этой усталости. Сегодня особенно важно обращать внимание на то, что война все еще идет полным ходом. К ней нельзя привыкать, про нее нельзя забывать, про нее надо говорить. Фестиваль антивоенной драматургии важен и для будущего: сегодня мы фиксируем разные антивоенные голоса и сопротивляемся нормализации войны, а завтра эти пьесы послужат ценным архивом нашего времени", - заявили организаторы "Эха Любимовки".