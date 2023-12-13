Режиссер фильма о жертвах Сталина: Нет жертв второго сорта

Почему немцев ссылали в ГУЛАГ и как они выжили. В интервью DW с режиссером фильма "Следы памяти. Жертвы Сталина на востоке Германии" рассказал о работе над фильмом и особенностях восприятия Сталина в Германии.

Общественная организация "Мемориал" в Германии представила премьеру фильма о сталинских репрессиях, жертвами которых стали в послевоенные годы жители Восточной Германии. Фильм "Spuren der Erinnerung. Stalins Opfer im Osten Deutschlands" ("Следы памяти. Жертвы Сталина на востоке Германии") основан на исторических и архивных данных, воспоминаниях родных, а также личных свидетельствах тех, кто выжил в лагерях НКВД.

Режиссер фильма, берлинский журналист Марио Банди (Mario Bandi) начал заниматься историей политических репрессий, чтобы рассказать о них в своих материалах. Ездил в экспедиции на Урал, организованные "Мемориалом" для встреч с семьями репрессированных. Узнав о российском проекте "Последний адрес" и познакомившись с его идейным вдохновителем Сергеем Пархоменко, Марио Банди стал активным участником аналогичного проекта в Германии. Цель этой гражданской инициативы - увековечивание памяти о людях, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Участники проекта поднимают из архивов дела безвинно осужденных и вешают на дома, где жили жертвы, особые памятные таблички.

Deutsche Welle: Есть ли у проекта "Последний адрес" в Германии какие-то особенности, отличия, по сравнению с тем, как работают общественные активисты в российской действительности?

Марио Банди: В Германии есть одна особенность. Прежде, чем установить памятную доску, мы должны найти доказательства, что человек не являлся нацистским преступником и не был сотрудником концлагеря. При этом то, что он был членом НСДАП - не является само по себе преступлением. Мы указываем, что, если будут получены доказательства, что человек был преступником, табличка будет снята. Пока таких доказательств не появлялось.

Сложным случаем для исследования стала история одного из героев нашего фильма Эдмунда Хунгера (Edmund Hunger). Его арестовали по доносу, без расследования. Он обвинялся в жестоком обращении с военнопленными. Но мы нашли письменные заявления свидетелей, соседей и знакомых, которые в то время давали показания, что он не был преступником, а, наоборот, всем помогал. Люди писали в его защиту, потом помогали его семье деньгами.

Установить памятную табличку в Германии непросто. Часто бывает, что дом, в котором жил человек, разбомбили во время войны. Потом, чтобы установить табличку, нужно согласие всех жильцов, а они часто отказывают. Если в здании располагается фирма, то они могут просто игнорировать наши запросы.

Проект "Последний адрес" в Германии Фото: Memorial Deutschland e.V.

Первую памятную табличку установили в Берлине по инициативе главы администрации. Бургомистр сам написал в "Мемориал" и потом лично присутствовал при установке таблички на доме в районе Кёпеник. Тут уже через административные каналы согласие домовладельцев было получено без проблем. Сейчас проект "Берлинский адрес" спонсируют власти города. У нас есть 25 адресов, по которым мы нашли подробности уголовных дел, биографии людей, и мы готовы установить памятные доски.

- Жертвами сталинского режима никого не удивишь в России, где были репрессированы миллионы. А насколько в Германии известно о злодеяниях Сталина? Своим фильмом вы открываете немцам что-то новое?

- Ситуация двойственная. С одной стороны, эта тема изучена вдоль и поперек. Всем известно о деятельности "штази", которая являлась порождением советских КГБ и МВД и было образовано после войны в Восточной Германии. В министерстве государственной безопасности ("штази") действовали советские законы, в том числе 58-я статья за контрреволюционную деятельность, под которую можно было загрести кого угодно. По этой статье даже намерение наказывалось как уголовное преступление. Министерству в оправдание своего существования необходимо было постоянно ловить и изобличать шпионов и террористов. В общем, как сегодня работает в России центр "Э" по противодействию экстремизму.

Существуют музеи, фонды, воспоминания, исследования, памятные места, памятные доски, посвященные жертвам режима. Перед Свободным университетом Берлина стоит большой памятник "Погибшим за свободу студентам", правда, без поясняющей информации. А это студенты, которые были схвачены советской разведкой, обвинены в антисоветской террористической деятельности и расстреляны в Бутырке.

С другой стороны, в ГДР эта тема долгие годы была табуирована. А Западной Германии то, что происходило в ГДР, было не очень интересно. Но и когда запрет был снят, тема советских репрессий не получила широкого распространения. Рядовые граждане сегодня могут быть не в курсе, для них эта информация оказывается неожиданной.

Часто старшее поколение, выросшее в ГДР, воспринимает СССР как старшего брата. Который, конечно, не без недостатков, но спас Германию от фашизма: "Не трогайте своими грязными руками светлый образ". Это накладывается на национальное чувство вины. Для немцев ничего нет страшнее, чем концентрационный лагерь. Да, Воркута, ГУЛАГ, это плохо, но не так, как гитлеровский концлагерь. "Мы больше виноваты", - считают немцы. Но нет жертв первого или второго сорта. Мы говорим о преступлениях нацизма. Но нельзя забывать и о преступлениях сталинизма.

- В чем вы видите причину возрождения культа Сталина в России?

- Тут я могу процитировать Арсения Рогинского, исследователя сталинских преступлений. Он в интервью мне сказал, что причина в том, что при Ельцине не была проведена "домашняя работа" по осмыслению преступлений сталинского режима. Сохранился целый корпус сотрудников этих учреждений, и при появлении Путина достаточно было найти идею, чтобы возобновить их работу. Тогда нужно было решить: наследники преступной страны или наследники великого государства? Конечно, приятнее считать себя великой страной, где государство важнее личности. Немцы покаялись, изучили и отрефлексировали каждый момент нацизма. В России покаяния не было.

- Вы давно занимаетесь темой советских репрессий. В работе над фильмом вы открыли для себя что-то новое?

- Информация о репрессиях действительно есть в открытом доступе. Советское руководство декларировало цель - очистить Германию от нацизма. Карающие органы шли с широкой сетью, чтобы выкорчевать как класс всякую интеллигенцию. Если ты не рабочий и не крестьянин - ты подозрительный элемент. В приказе Берии так и написано: "…адвокаты, редакторы, журналисты, сотрудники организаций и прочий подозрительный элемент".

Поэтому в лагеря попало огромное количество молодых немцев, которые никогда не воевали. Несмотря на бесчеловечные сроки, равные смертному приговору, многие сотни из них вернулись и прожили на родине долгую жизнь. Они не погибли, потому что в 1955 году в СССР приехал федеральный канцлер ФРГ Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и договорился с Хрущевым об освобождении военнопленных и политических заключенных-немцев, которые находились в советских лагерях.

Именно поэтому у меня была возможность для фильма разговаривать с живыми людьми. Это поразительно. Когда мы ездили с "Мемориалом" по России, никого из живых российских узников лагерей я не встречал, только уже второе поколение, детей репрессированных. А тут ты разговариваешь с человеком, который был в Воркуте и видел лично Воркутинское восстание. И русскими матюгами может рассказать, что там происходило.

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