Критик Кремля удостоена Премии мира немецких книготорговцев

Одна из самых престижных литературных премий в ФРГ присуждена писательнице и историку Энн Эпплбаум. Оргкомитет отметил, что ее "работа вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира".

Лауреатом Премии мира немецких книготорговцев стала американская журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум, как сообщили в оргкомитете премии во вторник, 25 июля. Оргкомитет отметил, что ее "работа вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира".

Эксперт по Восточной Европе и критик Кремля

Эпплбаум - один из самых известных экспертов по Центральной и Восточной Европе. В Биржевом союзе немецких книготорговцев, который присуждает премию, подчеркивают, что ее глубокий анализ коммунистического и посткоммунистического устройства Советского Союза и позднее России показывает, как работают авторитарные механизмы. В своих выступлениях и статьях она уже не раз предупреждала о возможном вторжении и опасностях политического курса российского президента Владимира Путина. Ранее в интервью DW Энн Эпплбаум заявила: "Война закончится, когда изменится Россия. Война закончится, когда россияне поймут, что эта была ошибка, когда они поймут, что Российская империя не может быть восстановлена и что эта эпоха закончилась".

Книга Энн Эпплбаум "ГУЛАГ. Паутина Большого террора" в 2004 году была удостоена Пулитцеровской премии и переведена на десятки языков. В 2022 году МИД РФ ввел персональные санкции в отношении писательницы. Сегодня Эпплбаум проживает основное время в Польше, она замужем за главой министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским, воспитывает двоих сыновей. Предки Эпплбаум, по ее собственной информации, иммигрировали в США с территории современной Беларуси.

Престижная литературная награда в ФРГ

Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - одна из самых престижных литературных наград в ФРГ. Ею награждают деятелей литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Учредили премию в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году вручение премии, размер которой составляет 25 000 евро, пройдет 20 октября. В прошлом году Премию мира получил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.