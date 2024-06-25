  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КультураГермания

Критик Кремля удостоена Премии мира немецких книготорговцев

Марина Борисова
25 июня 2024 г.

Одна из самых престижных литературных премий в ФРГ присуждена писательнице и историку Энн Эпплбаум. Оргкомитет отметил, что ее "работа вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира".

https://p.dw.com/p/4hSeh
Историк и писательница Энн Эпплбаум - лауреат Премии мира немецких книготорговцев 2024 года
Историк и писательница Энн ЭпплбаумФото: Angel Navarrete/IMAGO/El Mundo

Лауреатом Премии мира немецких книготорговцев стала американская журналистка, писательница и историк Энн Эпплбаум, как сообщили в оргкомитете премии во вторник, 25 июля. Оргкомитет отметил, что ее "работа вносит чрезвычайно важный вклад в сохранение демократии и мира".

Эксперт по Восточной Европе и критик Кремля

Эпплбаум - один из самых известных экспертов по Центральной и Восточной Европе. В Биржевом союзе немецких книготорговцев, который присуждает премию, подчеркивают, что ее глубокий анализ коммунистического и посткоммунистического устройства Советского Союза и позднее России показывает, как работают авторитарные механизмы. В своих выступлениях и статьях она уже не раз предупреждала о возможном вторжении и опасностях политического курса российского президента Владимира Путина. Ранее в интервью DW Энн Эпплбаум заявила: "Война закончится, когда изменится Россия. Война закончится, когда россияне поймут, что эта была ошибка, когда они поймут, что Российская империя не может быть восстановлена и что эта эпоха закончилась". 

Книга Энн Эпплбаум "ГУЛАГ. Паутина Большого террора" в 2004 году была удостоена Пулитцеровской премии и переведена на десятки языков. В 2022 году МИД РФ ввел персональные санкции в отношении писательницы. Сегодня Эпплбаум проживает основное время в Польше, она замужем за главой министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским, воспитывает двоих сыновей. Предки Эпплбаум, по ее собственной информации, иммигрировали в США с территории современной Беларуси.

Престижная литературная награда в ФРГ

Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - одна из самых престижных литературных наград в ФРГ. Ею награждают деятелей литературы и искусства за вклад в развитие мира и взаимопонимания между народами. Учредили премию в 1949 году, с тех пор она ежегодно вручается Биржевым союзом немецких книготорговцев во время Франкфуртской книжной ярмарки. В этом году вручение премии, размер которой составляет 25 000 евро, пройдет 20 октября. В прошлом году Премию мира получил британский писатель индийского происхождения Салман Рушди.

Нажал ли Путин на спусковой крючок?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии ругает Москву и ищет то, что объединит немцев

Президент Германии ругает Москву и ищет то, что объединит немцев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал книгу под названием "Мы". В ней он критикует Кремль. Но не только. Опасения у немецкого политика вызывает и положение дел в Германии.
Культура22 апреля 2024 г.
Выборг, 6.9.2011. Герхард Шрёдер и Владимир Путин празднуют начало закачки газа в "Северный поток"

Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

Книга о том, как Путин завербовал Шрёдера и часть элиты ФРГ

Если с Путиным пришли "питерские", то у Шрёдера были "ганноверские". С ними связан пророссийский курс социал-демократов. Они привели Германию к газовой зависимости от России.
Политика17 июня 2023 г.
Украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан

Украинский писатель Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли

Украинский писатель Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли

Оргкомитет отметил "выдающиеся художественные работы", а также "гуманитарную позицию" писателя. Премия, размер которой составляет 25 000 евро, будет вручена 23 октября во Франкфурте-на-Майне.
Культура27 июня 2022 г.