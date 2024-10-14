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Франкфуртская книжная ярмарка: 75 лет дипломатии и скандалов

Элизабет Грениэр
14 октября 2024 г.

Первая Франкфуртская книжная ярмарка прошла в 1949 году. С тех пор ей не раз удавалось наводить дипломатические мосты, в частности, между Западом и Востоком, а также провоцировать конфликты.

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Франкфуртская книжная ярмарка, 2023 год
Франкфуртская книжная ярмарка в наши дниФото: dts-Agentur/dpa/picture alliance

Франкфуртская книжная ярмарка отмечает свой 75-летний юбилей. В 1949 году в арендованном помещении церкви святого Павла во Франкфурте-на-Майне собралось 200 издателей и было представлено около 8000 книжных новинок. Сегодня это крупнейшая в мире отраслевая платформа для встречи авторов, издателей и любителей литературы -  ежегодно сюда приезжают более 4000 издателей и выставляют 390 тысяч наименований книг, включая электронные. Бывший директор ярмарки Петер Вайдхас (Peter Weidhaas), называет ее образцом для подражания - все основанные в наше время книжные ярмарки следовали франкфуртской модели, будь то Лондон, Пекин, Москва или Каир, Буэнос-Айрес или Болонья.

Первая Франкфуртская книжная ярмарка в 1949 году
Первая Франкфуртская книжная ярмарка в 1949 годуФото: Richard Koll/dpa/picture alliance

И многие сегодня сходятся во мнении, что за 75 лет своего существования одним из величайших достижений ярмарки стало наведение мостов посредством "книжной дипломатии". Но эти усилия иногда провоцировали и конфликты.

Холодная война: во Франкфурте Запад пожимает руку Востоку

Во время холодной войны, в 1955 году, страны восточного блока СССР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Югославия впервые приняли участие во Франкфуртской книжной ярмарке. Тогда же на ней впервые была представлена и ГДР. Несколько лет спустя газета Frankfurter Rundschau написала, что ярмарка является единственным мероприятием на планете, которому удалось возродить иллюзию о сплоченном мире. "Оба противника мирно стоят на книжном фронте друг напротив друга, Запад и Восток, в то время как в тылу они на перегонки размещают межконтинентальные ракеты. На франкфуртском книжном фронте между противниками нет ничейной земли, они вышли из окопов и пожимают руки, не тратив усилий на дипломатическую улыбку".

Франкфуртская книжная ярмарка в 1955 году
Франкфуртская книжная ярмарка в 1955 годуФото: dpa/picture-alliance

Тем не менее, "железный занавес" отбрасывал тень на ярмарку почти четыре десятилетия - до тех пор, пока не пала Берлинская стена. Незадолго до исторического события 9 ноября 1989 года чешский диссидент и писатель Вацлав Гавел получил Премию мира немецких книготорговцев, которая вручается ежегодно на Франкфуртской книжной ярмарке. Однако Гавел не получил выездную визу и не смог ее получить. Спустя некоторое время в истории произошел драматический поворот: восточный блок распался, и в том же году Гавел стал президентом Чехословакии, а позже Чехии.

Франкфуртская книжная ярмарка: внутринемецкие конфликты

Разногласия существовали с самого начала и внутри - в немецкой издательской среде. Франкфуртской книжная ярмарка поставила перед собой задачу предоставить площадку всем издателям, в том числе и тем, кто придерживается крайне правых взглядов. В первые годы ее работы известные деятели книжной индустрии призывали исключить участников праворадикального толка. Однако организаторы решили этого не делать, если их книги не нарушают немецкое законодательство.

Тогда в 1955 году ряд издателей решили действовать самостоятельно - и удалили стенд неонацистского издателя в тихое обеденное время из выставочного павильона. В других случаях протесты вызывали больше шума. В 2017 году даже приезжала полиция, когда участники демонстрации прервали чтения одного из самых радикальных немецких политиков, главы правопопулистской партии АдГ в Тюрингии Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). Годом позже политик, которого суд официально разрешил называть "фашистом", вернулся во Франкфурт с новыми чтениями, но уже под охраной полицейских.

Протест против выступления Бьёрна Хёкке на Франкфуртской книжной ярмарке в 2017 году
Протест против выступления Бьёрна Хёкке на Франкфуртской книжной ярмарке в 2017 годуФото: Frank Rumpenhorst/picture alliance

До сих пор участие в ярмарке правоэкстремистских издателей и авторов вызывает дискуссии, но оргкомитет придерживается своего кредо: никакой цензуры, свобода слова превыше всего.

Платформа для международных протестов

В 1966 году книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне стала площадкой для международных протестов - тогда хорватские эмигранты выступили против югославских издателей. На следующий год греческим издателям пришлось иметь дело со студентами и книготорговцами, выступавшими против военной хунты, пришедшей к власти в Греции.

Франкфуртскую книжную ярмарку захватил и протестный дух 1968 года. Поводом стало вручение Премии мира немецких книготорговцев первому президенту Сенегала, поэту и философу Леопольду Седару Сенгору, который, однако, постепенно превращался в авторитарного правителя и жестко подавлял студенческие демонстрации в стране. Во Франкфурте сотни протестующих ворвались в церковь святого Павла, где по традиции вручают премию.

Протест против вручения Премии мира немецких книготорговцев Леопольду Седару Сенгору, 1968 год
Протест против вручения Премии мира немецких книготорговцев Леопольду Седару Сенгору, 1968 годФото: picture alliance / dpa

В 1971 году протестные настроения были сфокусированы на Иране, где выступления против шаха обернулись беспрецедентным насилием в отношении протестующих.

С критикой иранского режима выступал и индийско-британский писатель Салман Рушди, сначала поддержавший Исламскую революцию в 1979 году. Десять лет спустя он стал яркой мишенью для ее духовного лидера Рухоллы Хомейни, который издал религиозный указ, призывающий к убийству Рушди. Это привело к тому, что организаторы Франкфуртской книжной ярмарки на долгие годы исключили Иран из числа участников.

Отношения с Ираном являются непростыми по сей день. В 2015-м эта страна сама отказалась отправлять свои издательства во Франкфурт из-за того, что Салман Рушди должен был произнести речь на ее открытии. В прошлом году писатель, выживший после ножевого ранения в шею, получил престижную Премию мира немецких книготорговцев.

Салман Рушди во Франкфурте
Салман Рушди на вручении Премии мира немецких книготорговцевФото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Инциденты вокруг стран - почетных гостей

В 1986 году Франкфуртская книжная ярмарка сфокусировала свое внимание на индийской литературе. Эта стратегия обернулась успехом. Позже приглашение отдельных стран в качестве почетного гостя стало официальной частью программы и ежегодной традицией. На сей раз будет широко представлена литература Италии - 90 авторов. В их число входит и Роберто Савиано, прославившийся во всем мире благодаря роману "Gomorra" о неапольской преступной организации. Однако он приедет по приглашению немецкого издательства, а не в составе официальной делегации, что вызвало возмущение в итальянской творческой среде. Более 40 писателей обратились с открытым письмом к главе правительства и правопопулистской партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с обвинениями в давлении на критиков режима, коим является и Роберто Савиано. В знак протеста многие также отказались от поездки во Франкфурт в официальном составе. Но это не первый скандал, связанный со странами-участницами.
В прошлом году философ Славой Жижек, представлявший Словению (страна была почетным гостем), в своем выступлении осудил террористическую атаку ХАМАС на израильское население, одновременно подчеркнув, что "нужно также прислушиваться к палестинцам", тем самым вызвав бурный протест аудитории.

В 2008 году почетным гостем стала Турция. Литературное многообразие этой страны представляли и новые сильные авторы - Аслы Эрдоган, Элиф Шафак, Шебнем Ишигюзель. Автор бестселлеров и нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук выступил с речью на открытии, в ней он раскритиковал отсутствие свободы прессы в своей стране. Ранее он обвинил турков в массовом убийстве курдов и армян, вызвав широкий резонанс в Турции. После этого на него не раз подавали в суд, а его книги сжигали.

Участие Китая в качестве почетного гостя в 2009 году вызвало еще большую дискуссию. В симпозиуме за несколько недель до ярмарки должны были принять участие и авторы, настроенные критично по отношению к китайским властям. Под давлением Китая их исключили из официального списка. Однако они все равно появились на мероприятии - в ответ зал покинули многие представители китайской делегации. Открывая тогда ярмарку канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) упомянула этот инцидент в своей приветственной речи, указав, что Китай, согласившись на свое участие, должен был знать, что во Франкфурте место отводится и критическим голосам. Она также вспомнила о цензуре в ГДР и подчеркнула значение книг в развитии демократии. 

Нынешняя Франкфуртская книжная ярмарка пройдет с 16 по 20 октября и обещает много нововведений. Самым ярким моментам в ее программе мы посвятим отдельный материал.

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