Франкфуртская книжная ярмарка: 75 лет дипломатии и скандалов

Первая Франкфуртская книжная ярмарка прошла в 1949 году. С тех пор ей не раз удавалось наводить дипломатические мосты, в частности, между Западом и Востоком, а также провоцировать конфликты.

Франкфуртская книжная ярмарка отмечает свой 75-летний юбилей. В 1949 году в арендованном помещении церкви святого Павла во Франкфурте-на-Майне собралось 200 издателей и было представлено около 8000 книжных новинок. Сегодня это крупнейшая в мире отраслевая платформа для встречи авторов, издателей и любителей литературы - ежегодно сюда приезжают более 4000 издателей и выставляют 390 тысяч наименований книг, включая электронные. Бывший директор ярмарки Петер Вайдхас (Peter Weidhaas), называет ее образцом для подражания - все основанные в наше время книжные ярмарки следовали франкфуртской модели, будь то Лондон, Пекин, Москва или Каир, Буэнос-Айрес или Болонья.

Первая Франкфуртская книжная ярмарка в 1949 году Фото: Richard Koll/dpa/picture alliance

И многие сегодня сходятся во мнении, что за 75 лет своего существования одним из величайших достижений ярмарки стало наведение мостов посредством "книжной дипломатии". Но эти усилия иногда провоцировали и конфликты.

Холодная война: во Франкфурте Запад пожимает руку Востоку

Во время холодной войны, в 1955 году, страны восточного блока СССР, Польша, Венгрия, Чехословакия и Югославия впервые приняли участие во Франкфуртской книжной ярмарке. Тогда же на ней впервые была представлена и ГДР. Несколько лет спустя газета Frankfurter Rundschau написала, что ярмарка является единственным мероприятием на планете, которому удалось возродить иллюзию о сплоченном мире. "Оба противника мирно стоят на книжном фронте друг напротив друга, Запад и Восток, в то время как в тылу они на перегонки размещают межконтинентальные ракеты. На франкфуртском книжном фронте между противниками нет ничейной земли, они вышли из окопов и пожимают руки, не тратив усилий на дипломатическую улыбку".

Франкфуртская книжная ярмарка в 1955 году Фото: dpa/picture-alliance

Тем не менее, "железный занавес" отбрасывал тень на ярмарку почти четыре десятилетия - до тех пор, пока не пала Берлинская стена. Незадолго до исторического события 9 ноября 1989 года чешский диссидент и писатель Вацлав Гавел получил Премию мира немецких книготорговцев, которая вручается ежегодно на Франкфуртской книжной ярмарке. Однако Гавел не получил выездную визу и не смог ее получить. Спустя некоторое время в истории произошел драматический поворот: восточный блок распался, и в том же году Гавел стал президентом Чехословакии, а позже Чехии.

Франкфуртская книжная ярмарка: внутринемецкие конфликты

Разногласия существовали с самого начала и внутри - в немецкой издательской среде. Франкфуртской книжная ярмарка поставила перед собой задачу предоставить площадку всем издателям, в том числе и тем, кто придерживается крайне правых взглядов. В первые годы ее работы известные деятели книжной индустрии призывали исключить участников праворадикального толка. Однако организаторы решили этого не делать, если их книги не нарушают немецкое законодательство.

Тогда в 1955 году ряд издателей решили действовать самостоятельно - и удалили стенд неонацистского издателя в тихое обеденное время из выставочного павильона. В других случаях протесты вызывали больше шума. В 2017 году даже приезжала полиция, когда участники демонстрации прервали чтения одного из самых радикальных немецких политиков, главы правопопулистской партии АдГ в Тюрингии Бьёрна Хёкке (Björn Höcke). Годом позже политик, которого суд официально разрешил называть "фашистом", вернулся во Франкфурт с новыми чтениями, но уже под охраной полицейских.

Протест против выступления Бьёрна Хёкке на Франкфуртской книжной ярмарке в 2017 году Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance

До сих пор участие в ярмарке правоэкстремистских издателей и авторов вызывает дискуссии, но оргкомитет придерживается своего кредо: никакой цензуры, свобода слова превыше всего.

Платформа для международных протестов

В 1966 году книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне стала площадкой для международных протестов - тогда хорватские эмигранты выступили против югославских издателей. На следующий год греческим издателям пришлось иметь дело со студентами и книготорговцами, выступавшими против военной хунты, пришедшей к власти в Греции.

Франкфуртскую книжную ярмарку захватил и протестный дух 1968 года. Поводом стало вручение Премии мира немецких книготорговцев первому президенту Сенегала, поэту и философу Леопольду Седару Сенгору, который, однако, постепенно превращался в авторитарного правителя и жестко подавлял студенческие демонстрации в стране. Во Франкфурте сотни протестующих ворвались в церковь святого Павла, где по традиции вручают премию.

Протест против вручения Премии мира немецких книготорговцев Леопольду Седару Сенгору, 1968 год Фото: picture alliance / dpa

В 1971 году протестные настроения были сфокусированы на Иране, где выступления против шаха обернулись беспрецедентным насилием в отношении протестующих.

С критикой иранского режима выступал и индийско-британский писатель Салман Рушди, сначала поддержавший Исламскую революцию в 1979 году. Десять лет спустя он стал яркой мишенью для ее духовного лидера Рухоллы Хомейни, который издал религиозный указ, призывающий к убийству Рушди. Это привело к тому, что организаторы Франкфуртской книжной ярмарки на долгие годы исключили Иран из числа участников.

Отношения с Ираном являются непростыми по сей день. В 2015-м эта страна сама отказалась отправлять свои издательства во Франкфурт из-за того, что Салман Рушди должен был произнести речь на ее открытии. В прошлом году писатель, выживший после ножевого ранения в шею, получил престижную Премию мира немецких книготорговцев.

Салман Рушди на вручении Премии мира немецких книготорговцев Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Инциденты вокруг стран - почетных гостей

В 1986 году Франкфуртская книжная ярмарка сфокусировала свое внимание на индийской литературе. Эта стратегия обернулась успехом. Позже приглашение отдельных стран в качестве почетного гостя стало официальной частью программы и ежегодной традицией. На сей раз будет широко представлена литература Италии - 90 авторов. В их число входит и Роберто Савиано, прославившийся во всем мире благодаря роману "Gomorra" о неапольской преступной организации. Однако он приедет по приглашению немецкого издательства, а не в составе официальной делегации, что вызвало возмущение в итальянской творческой среде. Более 40 писателей обратились с открытым письмом к главе правительства и правопопулистской партии "Братья Италии" Джорджи Мелони с обвинениями в давлении на критиков режима, коим является и Роберто Савиано. В знак протеста многие также отказались от поездки во Франкфурт в официальном составе. Но это не первый скандал, связанный со странами-участницами.

В прошлом году философ Славой Жижек, представлявший Словению (страна была почетным гостем), в своем выступлении осудил террористическую атаку ХАМАС на израильское население, одновременно подчеркнув, что "нужно также прислушиваться к палестинцам", тем самым вызвав бурный протест аудитории.

В 2008 году почетным гостем стала Турция. Литературное многообразие этой страны представляли и новые сильные авторы - Аслы Эрдоган, Элиф Шафак, Шебнем Ишигюзель. Автор бестселлеров и нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук выступил с речью на открытии, в ней он раскритиковал отсутствие свободы прессы в своей стране. Ранее он обвинил турков в массовом убийстве курдов и армян, вызвав широкий резонанс в Турции. После этого на него не раз подавали в суд, а его книги сжигали.

Участие Китая в качестве почетного гостя в 2009 году вызвало еще большую дискуссию. В симпозиуме за несколько недель до ярмарки должны были принять участие и авторы, настроенные критично по отношению к китайским властям. Под давлением Китая их исключили из официального списка. Однако они все равно появились на мероприятии - в ответ зал покинули многие представители китайской делегации. Открывая тогда ярмарку канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) упомянула этот инцидент в своей приветственной речи, указав, что Китай, согласившись на свое участие, должен был знать, что во Франкфурте место отводится и критическим голосам. Она также вспомнила о цензуре в ГДР и подчеркнула значение книг в развитии демократии.

Нынешняя Франкфуртская книжная ярмарка пройдет с 16 по 20 октября и обещает много нововведений. Самым ярким моментам в ее программе мы посвятим отдельный материал.