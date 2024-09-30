Самый спорный любовный роман был написан 250 лет назад

Автора до сих пор обвиняют в слишком большой симпатии к юному герою, покончившему с собой. В 1774 году роман молодого Гете произвел настоящий фурор. Но и сейчас споры вокруг книги продолжаются.

Самый спорный - потому что спорам этим уже 250 лет! История любви и смерти или литературный памятник? Мнения о "Страданиях юного Вертера" разделились еще при жизни автора, Иоганна Вольфганга фон Гете (Johann Wolfgang von Goethe). И споры продолжаются до сих пор, хотя со времени первого издания прошло уже два с половиной века. Почему же литературоведы и читатели не едины в своей оценке?

Потому что все описанное в романе по-прежнему находит отражение в сегодняшнем дне

"Книга очень содержательная, и роман по-прежнему очень современен. У Гете каждая фраза играет роль", - цитирует немецкое информационное агентство dpa слова Марио Лайса (Mario Leis) - немецкого литературоведа, преподавателя и автора книги о романе.

Это история о несчастной любви. Вернее о влюбленности и страсти несколько инфантильного, требующего к себе повышенного внимания, несдержанного молодого человека лет 20-ти: Вертера, который убежал от шума города в деревню, чтобы побыть в одиночестве. Он живет в усадьбе с прекрасным садом, ни в чем не нуждается, любуется природой, занимается живописью и размышлениями, которые излагает в своих письмах к другу Вильгельму. Из этих писем и состоит роман, из них читатель узнает подробности душевных мук.

Встретив очаровательную Шарлотту, Вертер влюбляется в нее. Однако буквально в день знакомства девушка объявляет, что у нее есть любимый жених. Поначалу молодого человека это ничуть не смущает. И только когда он лично знакомится с рассудительным Альбертом, то понимает, что он - третий лишний. Вертер пытается убежать от своих чувств, уезжает на службу. Однако из-за его несдержанности у него ничего не получается, и он снова возвращается к возлюбленной. Но Шарлотта уже замужем и счастлива. После долгих терзаний, разрываясь между своим чувством и честью, Вертер убивает себя.

Такая развязка сюжета вызывает споры и опасения вот уже 250 лет. Тем не менее "Страдания юного Вертера" является одним из известнейших произведений мировой классической литературы. Многие узнают в главном герое себя - конечно, не в желании уйти из жизни, а в том, как сами любили когда-то, порой безответно, и как сильно переживали. Особенно близок герой молодым людям. Ведь все особенности и недостатки Вертера - это "типичные" ошибки молодости.

Гете и Вертер. Есть ли параллели?

Но как много личного вложил Гете в своего героя? Что из описанного было на самом деле? Появление "Страданий" вызвало бурные дискуссии среди современников. Кристиан Хайн (Christian Hain), директор Архива Гете и Шиллера в Веймаре, говорит о "безумном переплетении чувств" Гете. Писатель узнал о самоубийстве знакомого из-за "запретной любви" к замужней женщине, да и в его собственной биографии тоже присутствовала несчастная любовь.

"Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?" - задает риторический вопрос Гете устами своего юного, сгорающего от своих чувств героя. "Очевидно, что Гете воплощает в Вертере и то, что пережил сам, и в то же время он радикализирует это в романе", - считает Анне Боненкамп-Ренке (Anne Bohnenkamp-Renke), литературовед и директор Дома-музея Гете во Франкфурте-на-Майне.

Юный Вертер: трагедия любви или трагедия личности?

Одна из самых спорных сцен романа, которая до сих пор вызывает неоднозначную реакцию, - это самоубийство главного героя. В своем последнем письме к возлюбленной Вертер выражает уверенность, что снова увидит ее в другой жизни, и в полночь накануне Рождества стреляет себе в голову из пистолета, который одолжил у ее мужа…

Врач у тела Вертера Фото: akg-images/picture alliance

25-летнего Гете обвинили в потворстве самоубийству, критики утверждали, что Вертер склоняет к этому молодежь и подрывает моральные и религиозные ценности. Многие считали, что именно этот роман стал причиной участившихся в ту пору случаев суицида по всей Европе. Городской совет Лейпцига даже запретил распространение книги в январе 1775 года на том основании, что якобы она является рекомендацией к самоубийству. Так же поступили и в ряде других регионов, а также в некоторых других странах.

В 1787 году вышло переработанное издание романа, где Гете смягчил ряд критических пассажей в отношении тогдашнего немецкого общества и добавил описания, подчеркивающие душевное расстройство Вертера, чтобы отвратить читателей от следования его примеру - самоубийству. Однако впоследствии даже появился термин "эффект Вертера", описывающий феномен массовой волны самоубийств, которая возникает после освещения в СМИ какого-либо случая суицида.

Запрет на распространение романа "Страдания юного Вертера" Гете, подписанный 30 января 1775 года в Лейпциге Фото: akg-images/picture alliance

Что касается Гете, то прямой связи между самоубийствами и прочтением романа никогда установлено не было. Но в обществе в целом до сих пор продолжают существовать опасения в связи с описаниями "романтических самоубийств" в художественных произведениях, кинофильмах и компьютерных играх, а также продолжаются дискуссии о том, в какой степени они могут повлиять на решение человека убить себя.

Особенно актуальны сегодня вопросы о том, нужно ли полностью оградить молодых людей от изображения сцен суицида, о том, насколько аморальным является подробное и зачастую трогательное описание пути и сам акт самоубийства, а также, могут ли создатели такого контента быть привлечены к юридической ответственности.

И все же "Страдания юного Вертера" советуют прочитать

Хотя этот роман больше не является одним из главных на экзаменах немецких абитуриентов, он рекомендуется к чтению в 11 классе гимназий в Баварии, а также входит в списки школьной литературы в других федеральных землях Германии. Данные о продажах одного только немецкого издательства Reclam, выпускающего в том числе школьную литературу, показывают, что роман, несмотря на растущую конкуренцию, по-прежнему изучается на уроках немецкого языка: он уже неоднократно попадал в десятку самых продаваемых классических произведений издательства. В то же время Марио Лайс с пониманием относится к школьным учителям, которые от него отказались: "Сейчас происходит смена парадигмы - школьники все больше и больше отходят от книг".

Однако есть еще одна причина потери интереса к этому произведению. Как считает литературовед Анне Боненкамп-Ренке: "Главная проблема романа с сегодняшней точки зрения - его язык". В 1774 году, когда этот роман в письмах был опубликован впервые, он абсолютно соответствовал духу времени. И именно современный слог Гете стал одной из его главных особенностей. "В том числе и язык был причиной колоссального успеха романа. Но с тех пор он сильно изменился, и книга больше не может зажечь читателя", - считает Боненкамп-Ренке.

И все же, как донести это классическое произведение гения немецкой и мировой литературы до тех, кто сегодня любит и страдает от несчастной любви так же, как Вертер?

Вертер читает своей возлюбленной "Поэмы Оссиана" Фото: akg-images/picture-alliance

Фанфики, косплей и мерчайндайзинг

Роман в письмах "Страдания юного Вертера", написанный в течение месяца и опубликованный осенью 1774 года к Лейпцигской книжной ярмарке, стал прорывом в творчестве молодого Гете, хотя и появился уже после исторической драмы "Гёц фон Берлихинген", которая принесла известность молодому писателю. "Роман стал европейским феноменом, сразу же был переведен на французский и итальянский языки, - отмечает Кристиан Хайн. - Очень скоро вышло второе издание, начали бурно распространяться пиратские экземпляры. Это произведение прочитал весь мир. Появились сувениры для фанатов, перчатки и кружки; некоторые одевались как Вертер - в синий фрак и желтые панталоны и жилет". Это было примерно так же, как и сегодня на различных фестивалях, когда участники переодеваются в костюмы героев фильмов или комиксов. То, что сегодня происходит вокруг "Гарри Поттера" и других персонажей, в свое время происходило и с Вертером, считает Кристиан Хайн.

Директор архива проводит параллель с так называемыми "Вертериадами", произведениями, созданными по образцу "Страданий юного Вертера", и модными сегодня фанфиками. При этом уже существуют десятки (если не сотни) "Вертериад", и некоторые из них стали очень известными. В качестве примера такой удачной "адаптации" можно привести произведение "Новые страдания юного В.", написанное гэдээровским писателем Ульрихом Пленцдорфом (Ulrich Plenzdorf). Роман Пленцдорфа и спектакль, премьера которого состоялась в ГДР в 1972 году, представляют собой социально-критическое произведение, написанное на типичном для Восточной Германии молодежном языке. Его также читали и в школах.

"Вертеровская лихорадка"

Начавшаяся сразу после выхода романа в 1774 году "вертеровская лихорадка", продолжалась несколько десятилетий. Кроме подражаний, продолжений и пародий на оригинал, были созданы оперы, поставлены пьесы, появились песни и поэмы, основанные на этой истории.

Первый перевод "Страданий юного Вертера" на русский язык был сделан в 1781 году, и книга сразу же вызвала восхищение читателей. Лучшим считается перевод Натальи Касаткиной.

Образ Вертера предшествовал Чайльд-Гарольду Байрона, а в российской литературе - всем "лишним людям": от Чацкого до Базарова. Французский композитор Жюль Массне написал в 1892 года оперу "Вертер", по духу далекую от первоисточника, но тем не менее пользовавшуюся огромной популярностью на русской сцене в начале XX века. Также по роману было снято несколько художественных фильмов: в Германии - в 1976 году, во Франции - в 1993-м. Однако ни одна из экранизаций не стала явлением в мире кинематографа.

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