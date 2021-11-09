История записки, из-за которой рухнула Берлинская стена

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Речь в этой статье - о листке из блокнота члена политбюро ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски, взглянув на который, он сообщил, что жители ГДР могут свободно покидать страну.
Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski) и представить не мог, что написанный им в 1989 году план пресс-конференции однажды станет предметом судебного разбирательства. Этот листок из блокнота, заполненный неразборчивым почерком партийного функционера ГДР, фактически привел к падению Берлинской стены.
В 2015 году записку Шабовски приобрел Музей современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне, заплатив 25 тысяч евро человеку, пожелавшему остаться неизвестным. Однако вопрос о том, насколько законным способом документ попал во владение музея, до сих пор не решен. На днях Административный суд Кельна потребовал от руководства музея раскрыть имя продавца.
Гюнтер Шабовски был членом политбюро Центрального комитета Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). 9 ноября 1989 года он вел правительственную конференцию, транслировавшуюся в прямом эфире по телевидению ГДР. Уже в конце мероприятия итальянский журналист спросил Шабовски, когда вступят в силу новые правила свободного выезда граждан Восточной Германии за рубеж. Шабовски, коротко сверившись с листком бумаги, ответил: "Насколько мне известно - сейчас, безотлагательно".
Услышав эти слова, тысячи восточных немцев хлынули к контрольно-пропускным пунктам. Ошеломленные пограничники, не ожидавшие такой массы людей и не получавшие указаний сверху, в конце концов, открыли границу. Берлинская стена фактически пала. Позднее выяснилось, что в плане пресс-конференции, набросанным Шабовски, время вступления в силу нового закона указано не было...
Гюнтер Шабовски скончался 1 ноября 2015 года. В том же году музей в Бонне купил записку восточногерманского политика. Когда сообщения о покупке появились в печати, вдова Шабовски Ирина назвала приобретение незаконным, заявив, что речь идет о "хладнокровной продаже украденной вещи".
По ее словам, в начале 1990-х семья одолжила несколько документов, в том числе и листок из блокнота Шабовски, знакомым, которые хотели взглянуть на них поближе. В итоге бумаги так и не были возвращены, несмотря на неоднократные просьбы. В 2015 году вдова и сын Гюнтера Шабовски через адвоката потребовали вернуть исторический документ, но суд встал на сторону музея.
Потом с иском в административный суд Кельна обратился немецкий таблоид Bild. Три года назад издание уже требовало от музея предоставить данные о договоре купли-продажи, в результате которого записка Шабовски оказалась во владении боннского музея. При этом Bild ссылался на действующий в стране закон о свободе информации. Но музей отказался раскрыть имя человека, продавшего исторический документ, поскольку при покупке ему гарантировали конфиденциальность. Руководство музея лишь заверило, что записка была приобретена законно и "свободна от прав третьих лиц".
Однако суд в Кельне пришел к выводу, что право прессы на информацию в данном случае весомее защиты персональных данных. Музей истории не является учреждением, которое "в вынужденном порядке обязано действовать тайно", говорится в решении суда. Более того, в своих действиях музей обязан сохранять прозрачность и подотчетность, поскольку он совершает покупки на государственные средства.
Известно, что листок из блокнота Гюнтера Шабовски достался музею из вторых рук: человек, продавший исторический документ, ранее сам купил его. И, совершая сделку с музеем, настаивал на сохранении своей анонимности - в отличие от первого продавца.
Теперь административный суд в Кельне постановил, что боннский музей Haus der Geschichte должен назвать имена обоих продавцов. Издание Bild также хотело ознакомиться с формулировками договора о купле-продаже со вторым продавцом, но суд отказал ему в этом, заняв сторону музея.
В настоящий момент в Бонне проверяют возможность обжаловать решение административного суда. Представители исторического музея опасаются, что если постановление останется в силе, оно станет прецедентом, "последствия которого окажут значительное воздействие на весь музейный мир".
Ведь если музеи в будущем не смогут гарантировать анонимность продавцам, которые предпочитают сохранить в тайне свое имя, им придется отказаться от приобретения многих ценных экспонатов, объясняют в Haus der Geschichte. В таком случае покупка записки Шабовски, скорее всего, тоже не состоялась бы, говорят в музее, и ценный исторический документ, приведший к падению Берлинской стены, осел бы в частной коллекции и был бы навсегда утерян для граждан Германии.
Однако Ирину Шабовски не убеждают аргументы боннского музея. Как пишет газета Bild, она хочет лишь одного - чтобы записка, написанная рукой ее мужа, была выставлена в Немецком историческом музее в Берлине. "Ее место - именно там, а не в Бонне", - уверена вдова Гюнтера Шабовски.
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