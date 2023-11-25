"Почти все вымерли". История украинки, пережившей Голодомор

Во дворе старенького сельского дома нас встречает мужчина. "Проходите, бабушка уже заждалась", - говорит Михаил. Он - сын Анны Доманской, пережившей Голодомор 1932-1933 годовв Украине. Именно Михаилу мать много рассказывала об ужасах, которые пережила в те годы.

Анна Васильевна Доманская у себя дома Фото: DW

Женщина ждет нас в комнате - среди кучи вышитых подушек, разложенных на кроватях, и семейных фотографий, развешанных на стенах. Сейчас Анне Васильевне 96 лет. Она живет одна в маленьком селе Северины в Хмельницкой области. Сын постоянно посещает маму, привозит еду и забирает пожить к себе в город. Но в своем доме и во дворе в селе, где родилась и выросла, женщина чувствует себя лучше. Сейчас в Северинах проживает 230 человек.

"Треть села выслали в Сибирь"

Анне было всего 5 лет, когда начался Голодомор. Девочка росла в большой семье. У дедушки и бабушки было восемь детей - четыре сына, одним из которых был отец Анны, и четыре дочери. У Анны были младший брат и сестра. Семья Анны была трудолюбивой, но не богатой, рассказывает она. Дед - Марко Шведюк - имел немного земли и коня, коров не держали. Дед выделил часть земли отцу Анны, там построили дом. Но девочка с семьей прожила в новом доме всего полгода. Потому что в селе начали искать "кулаков". Такими, по ее словам, назвали треть жителей села, чье имущество и скот отбирали и передавали в колхоз. "Какие-то начальники там были партийные, комсомольцы. В дом приходят, забирают, где что есть, все забирают. И в колхоз", - вспоминает Анна Васильевна те события.

Одно из испытаний, выпавших на долю Анны Васильевны, - голод Фото: DW

Отбирали представители советской власти у людей и продукты. Женщина рассказывает, что даже искали в печах приготовленную еду. "Пришли, все в доме позабирали. Заглянули в печь, там что-то было сварено. Что вытащили - то съели и все. Все позабирали", - говорит она.

Раскулачивали, по ее словам, именно трудолюбивых крестьян. "Тех людей, которые работали, умели хозяйничать, не лодырями были, немного лучше жили, то они их замели... Выслали и все". Третью часть жителей села выгнали из домов, забрали все имущество в колхозы, многих людей вывезли в Сибирь. Среди них и половину семьи Шведюк - деда Марка, бабушку Пестину, тетю Секлету, которой в то время было всего 15 лет, отца Василия и дядю Тодося.

Отца забрали на север, вспоминает Анна Васильевна: "Я даже знаю адрес, потому что отец писал потом мне: Мурманская железная дорога, станция Медгора, почта Даниловка". Из всех родственников, по ее словам, в село вернулась только тетка Секлета, которая сбежала из Сибири и три года шла в родное село пешком к своей сестре, которая была женой бедняка.

Мама и брат с сестрой умерли

Мать Анны Васильевны, Ольга, умерла после того, как отца увезли в Сибирь. Она ходила искать мужа, чтобы узнать, куда его везут. Пешком, как раз после родов, пошла в другую деревню, где собирали "кулаков", простудилась и заболела пневмонией. Ее новорожденная дочь скончалась. Анну и ее двухлетнего брата Николая взяла к себе тетя. После того, как в Сибирь вывезли половину семьи, пришли забирать и маму Ольгу с детьми. Сказали: "Готовьтесь, подъедет фура". Но мать лежала уже при смерти, говорит Анна Васильевна: "Мать умерла в доме моей тети, мой брат умер, а я одна осталась. Брат умер от голода. И я уже осталась у этой тетки. У нее тоже ноги опухли от голода, но у нее детей не было, поэтому она приютила меня".

Анна Васильевна пережила Голодомор и Вторую мировую и верит, что Украина победит и в этой войне, развязанной Путиным Фото: DW

Чтобы выжить, нужно было постоянно искать пищу. Маленькая Анна весной ходила искать лебеду и щавель возле чужих домов: "Мы туда "пастись" ходили. Потом уже наступило лето, то акация цветет, все цветет. Этим мы и питались. А когда стали молотить уже в колхозе, то очень сорняки были большие. Мы побежим, нахватаем этой лебеды, как наварим этой каши… Она хрустит так, а мы едим ее".

Есть было нечего. "Что дома приготовишь? Ничего! В 1933-м варили хамулу. Тетя принесет немножко муки, "задурит" эту водичку, так и пили эту воду. Ведь на работу надо идти, надо что-то есть", - рассказывает женщина. По ее словам, платок тогда можно было выменять на две картофелины или кусок хлеба. А вот купить что-нибудь в магазине за деньги было невозможно.

"Тогда почти все вымерли"

Тяжелее всего было в 1933 году, тогда было больше всего умерших, вспоминает Анна Васильевна: "Люди валялись. То - лежит там, то - сидит там неодушевленное. Кто пойдет по те колоски? Тогда почти все вымерли. А люди... где кто их тогда прятал? Их сбрасывали, как дрова. Сбили такое с досок, одна доска, вторая, третья. Собирают, сбрасывают и везут на кладбище".

Многие дети остались сиротами в деревне. "Очень много людей вымерло, потому что очень сильный голод был", - рассказывает она. В селе тогда не осталось ни собак, ни кошек - всех выловили и съели, говорит Анна. Тетя рассказывала ей и о случаях каннибализма, но сама она о таком в их деревне не знает.

Анна Васильевна во дворе своего дома в Хмельницкой области Фото: DW

"Нет ничего хуже, чем когда есть хочется. Все равно - человек, что зверь. Ничего не мило, ничего не видишь и ничего не слышишь - лишь бы есть что-то. Ни собаки не было, ни кота. Людей ели. Так говорили, но я не знаю, кто ел", - рассказывает Анна Васильевна.

Она говорит, что сама не знает, как выжила: "Как же это все пережить, что же вы думаете? Вот целый день не ешь, а вечером как идти спать? Идешь, грызешь, что видишь. Дерево какое, где листья, где что есть". Во время рассказа Анна Васильевна обеспокоена тем, что в ее свидетельство о Голодоморе могут не поверить. "Но это - истинная правда. Это все на моей душе", - говорит она. "И то, что я видела, то я и говорю".

О Голодоморе заговорили спустя много лет

Открыто о Голодоморе заговорили в Украине уже после распада Советского Союза. До этого говорить об этом опасались, чтобы не попасть за решетку. По оценкам украинских историков, в результате Голодомора в Украине 1930-х годов погибли почти четыре миллиона человек. Искусственный массовый голод был организован в Украине в 1932-33 годах руководством СССР с целью загнать украинских крестьян в колхозы и одновременно сломить национальное сопротивление. В 2006 году Верховная рада признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Анна Васильевна Доманская многое пережила в своей жизни Фото: DW

После Голодомора Анна Доманская пережила еще и Вторую мировую войну. Те, кто не умер от голода в их деревне, погибли на войне, говорит женщина. На фронте погиб и ее отец, которого забрали из Сибири на войну. Анну во время войны, по ее словам, хотели забрать на работу в Германию, но это не удалось. Вместе с другой молодежью она пряталась в пустых домах и в соседних деревнях. "Некоторых забрали, а я не была в Германии. Мы прятались по тем пустым домам, которые остались", - рассказывает она. Теперь 96-летняя Анна Васильевна Доманская вынуждена переживать еще одну войну - войну РФ против Украины. Но женщина верит, что украинский народ, переживший многие трагедии, победит. "Украина не дастся им. Украина победит их", - убеждена она.

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