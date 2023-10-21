Не только книги: что привезла во Франкфурт Украина

Продажа прав на книги и поиск новых партнеров - не единственная цель украинских издательств, приехавших на Франкфуртскую книжную ярмарку. Куда важнее для них представить украинскую культуру и не дать миру забыть о войне.

Украинские книгоиздатели, которые привезли свою продукцию на 75-ю Франкфуртскую книжную ярмарку, в начале каждого дня похожи на марафонцев перед началом длинного забега. И их можно понять: графики встреч заполнены до отказа, они едва успевают закончить беседу с одним иностранным книготорговцем, который хочет познакомиться с каталогом издания и книжными новинками, как у столика для переговоров уже стоит следующий. Иногда времени хватает только на глубокий вдох и на глоток воды из заранее припасенной бутылки.

Но книготорговцы не жалуются - ведь один из крупнейших книжных форумов в мире, который ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне в середине октября, дает уникальную возможность представить свои книги, познакомиться с продукцией иностранных издательств и заключить новые контракты.

"Хрупкость существования" Украины

В павильоне Франкфуртской книжной ярмарки, отведенном под зарубежные издательства, украинский национальный стенд занимает 200 квадратных метров - это вдвое больше, чем в прошлом году. Дизайн стенда выполнен в национальных желто-голубых тонах, в центре стенда - большая панель, на которой раскрывается голубой цветок в трехмерной графике и надпись: Fragility of Existence ("Хрупкость существования"). Это - девиз украинского национального стенда в этом году. Его организацией занимались Украинский институт книги, отделение Гете-Института в Украине, "Мистецький арсенал" и Украинский институт.

Рядом со стендом - сцена, на которой в течение всей ярмарки будут проходить презентации и дискуссии на немецком и английском языках. В первый день выставки здесь состоялось торжественное открытие стенда с участием директора Биржевого союза немецкой книготорговли Петера Крауса фон Клеффа (Peter Kraus vom Cleff), генерального секретаря Гете-Института Йоханнеса Эберта (Johannes Ebert) и государственного министра по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудии Рот (Claudia Roth).

Куратор украинского национального стенда София Челяк Фото: Marina Baranovska/DW

"Министерство культуры Германии выделило Украине грант в размере 900 тысяч евро на поддержку украинской книгоиздательской отрасли, - рассказывает DW куратор стенда София Челяк. - Часть этого гранта покрыла расходы на аренду площади на Франкфуртской книжной ярмарке, установку и обустройство стенда. Так что, можно сказать, мы сегодня здесь благодаря поддержке наших немецких доноров и руководству Франкфуртской книжной ярмарки".

Директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос (Juergen Boos) подчеркивает, что украинский стенд очень важен для организаторов форума. "Мы очень тесно сотрудничаем с Гете-Институтом, с МИДом и министерством культуры ФРГ для того, чтобы обеспечить присутствие Украины на ярмарке. Это один из моих самых важных и самых любимых проектов", - признается Боос в беседе с DW.

С чем приехали во Франкфурт украинские издательства

В этом году на 75-ю Франкфуртскую книжную ярмарку приехали 47 украинских издательств, которые, в общей сложности, привезли около 500 книжек: современную и классическую украинскую литературу, книги об истории и культуре Украины, публицистику, дневники современных украинских авторов, красочные фотоальбомы, детские книги… И много книг о войне.

Главный редактор и соосновательница львовского "Издательства Старого льва" Марьяна Савка Фото: Marina Baranovska/DW

"Нам, конечно, хотелось бы, чтобы у нас было меньше книг о войне, а больше - о поисках человеческого счастья, но это, наверное, невозможно, пока наша страна находится в этой страшной беде", - говорит DW главный редактор и соосновательница львовского "Издательства Старого льва" Марьяна Савка. В числе тех книг, которые львовяне хотят представить во Франкфурте, - книги украинских писателей, которые участвуют в военных действиях: Олега Сенцова, Артура Дроня, Богдана Коломийчука, Александра Мехеда, Иллариона Павлюка. "Наши авторы - невероятные, - говорит Савка. - Они или работают волонтерами, или защищают нашу страну на фронте. И мы хотим познакомить читателей с их книгами".

В каталоге украинского издательства Yakaboo Publishing, привезенном на Франкфуртскую книжную ярмарку, также есть книги о войне. Одна из них - книга Артема Шевченко "Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле", которую сам автор представит во Франкфурте 22 октября. Артем Шевченко - журналист, документалист и писатель, но также и военнослужащий ВСУ, офицер Сил обороны и безопасности Украины, который участвовал в боевых действиях в Киевской и Харьковской области в 2022 году, поэтому его авторский взгляд на события на фронте является эксклюзивным. Эта книга уже стала бестселлером в Украине, и издатели надеются, что она найдет своего читателя и в Европе.

Дневники Андрея Куркова в 2022 году опубликовало нидерландское издательство Balans Фото: Marina Baranovska/DW

Издатели отмечают, что за последний год у европейской аудитории вырос интерес к украинской публицистике, в частности, к дневникам, в которых задокументированы свидетельства войны в Украине. "В прошлом году за рубежом были изданы дневники Оксаны Забужко, Андрея Куркова, Сергея Жадана, Александра Мехеда. Сейчас идут переговоры о покупке прав на целый ряд новых книг", - говорит куратор украинского стенда София Челяк. Этот интерес объясняется, в том числе, и тем, что европейская аудитория понимает: война с Россией - это не локальная проблема Украины, она касается всей Европы.

Как заинтересовать зарубежного читателя

Но книги о войне - не единственный жанр, который хотят представить на Франкфуртской книжной ярмарке украинские издатели. "Сейчас зарубежные читатели действительно интересуются украинской документалистикой, нон-фикшн, литературой факта, - говорит соосновательница львовского "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка. - Но нужно предлагать им и художественную литературу. Ведь именно за ней - будущее".

С начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года к Украине приковано внимание всего мира, и за это время популярность украинской культуры и украинской литературы сильно возросла. Зарубежной аудитории хорошо известны имена признанных мэтров украинской современной литературы.

Сергей Жадан - лауреат Премии мира немецких книготорговцев 2022 года Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос в разговоре с DW, например, признался, что прочел все книги Андрея Куркова, вышедшие в немецком издательстве Diogenes, и все книги Сергея Жадана - лауреата прошлогодней Премии мира немецких книготорговцев. Но читатели интересуются и новыми именами. Главное, чтобы им была интересна тема, а для этого она должна быть универсальна.

В топе продаж - детская литература

Возможно, что именно из-за универсальности тем, которые в них поднимаются, детские книги, опубликованные украинскими издателями, уже не первый год продолжают оставаться самым желанным трофеем "книжной охоты" зарубежных издательств. Об этом говорит и Марьяна Савка. "Уже не первый год в топе наших продаж книга "Война, которая изменила Рондо". Только в прошлом году она была продана в 12 или 13 стран. А всего она была опубликована в 22 странах: и в США, и в Испании, и во Франции, и в Чехии, и в Словакии. На этой Франкфуртской книжной ярмарке ей заинтересовались издатели из Мексики", - рассказывает Савка.

Нельзя не упомянуть еще об одной причине, по которой иностранные издательства активно покупают права на изданную в Украине детскую литературу. Заслуга в этом принадлежит украинским иллюстраторам, которых знают, любят и ценят во всем мире. Имена Владислава Ерко, Ростислава Попского, Виктора Гаркуши, Виолетты Боригард известны далеко за пределами Украины.

Детские книги, изданные в Украине, - объект особого внимания зарубежных книгоиздателей Фото: Marina Baranovska/DW

Многие из украинских иллюстраторов были награждены самыми разнообразными международными наградами и премиями, в частности, на Выставке иллюстраторов, которая ежегодно проводится на Болонской книжной ярмарке детской литературы и считается одной из самых престижных мировых наград в этой области. К слову, "Издательство Старого Льва" на Болонской ярмарке-2023 было признано лучшим детским издательством в Европе, так что интерес зарубежных издательских домов к продукции украинских книжников не удивителен.

"Позволить миру услышать голос Украины"

Но продажа прав на свои книги и поиск новых партнеров - не единственная цель, с которой украинские издатели приехали на Франкфуртскую книжную ярмарку. Они недаром выбрали для своего стенда девиз "Хрупкость существования". Украинцы хотят воспользоваться своим участием в одном из главных книжных форумов, чтобы напомнить всему миру о том, насколько он хрупок и уязвим.

Координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал" Юлия Козловец и директор Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос Фото: Marina Baranovska/DW

"Мы хотим напомнить о том, что опасность угрожает не только Украине, но и всему миру. Конечно,украинская культура и нация сегодня находятся на переднем крае этой войны. Но если мы не одержим победу и агрессор не будет наказан, он пойдет дальше", - рассказывает DW координатор Международного фестиваля "Книжный Арсенал" Юлия Козловец. Поэтому, по ее словам, главная миссия команды украинского национального стенда - это "говорить об Украине, позволить миру услышать наши голоса, увидеть наших творцов и художников, и дать возможность нашим издателям работать и творить".

С этой целью украинцы подготовили целый ряд дискуссий и презентаций. "Тем очень много, - рассказывает Юлия Козловец. - Большой блок посвящен экологическим потерям в Украине - ведь это самая большая экологическая катастрофа в Европе, которая происходит прямо сейчас. Мы будем говорить о культуре Украины, которой сейчас угрожает огромная опасность. О новых текстах, которые выходят в Украине, о том, в каких условиях и под какой угрозой работают наши издатели. Мы будем обсуждать книги для детей и подростков, о том, как литература помогает говорить с ними на сложные темы: травма в семье, потеря родных, потеря дома".

Юлия Козловец уверена, что темы, которые Украина поднимает на книжном форуме во Франкфурте, будут интересны всем. "Иногда говорят, что Украина снова перетягивает на себя внимание и отвлекает от страны - почетного гостя Франкфуртской ярмарки (в этом году им стала Словения - Ред.), - признается она. - Но это тот случай, когда мы хотим быть заметными и хотим, чтобы нас услышали".

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