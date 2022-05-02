Пожар на пороховом заводе в Перми: погибли три человека

На Пермском пороховом заводе вечером 1 мая произошел пожар, в результате которого погибли две сотрудницы предприятия. Об этом сообщила в понедельник, 2 мая, краевая инспекция по труду. Чуть позже стало известно, что скончалась еще одна пострадавшая, которая находилась в больнице и состояние которой оценивалось как крайне тяжелое.

Официальной информации о причинах пожара по-прежнему нет. В свою очередь издание "Комсомольская правда в Перми", сообщило, что "на воздух взлетело одно из зданий по производству пластмассы. Огонь раскинулся на площадь более 500 кв.м".

На сайте завода указано, что там, в частности, изготавливаются заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО и танковым выстрелам, а также порох для стрелкового оружия. По данным пермского интернет-издания properm.ru, "с 2016 года на производствах ФКП "Пермский пороховой завод" произошло как минимум четыре ЧП, о которых известно общественности". В результате, не считая вчерашний инцидент, погибло четыре человека, десятки получили ранения.

За последнюю неделю в России произошло сразу несколько ЧП на объектах инфраструктуры, предприятиях энергетики и оборонного комплекса.

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