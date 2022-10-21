Порошенко: Киев может доказать применение РФ дронов из Ирана

Киев может доказать, что Россия применяет в Украине БПЛА иранского производства, заявил в интервью DW экс-президент Украины Петр Порошенко. Он призвал создать независимую комиссию ООН для подтверждения этих сведений.

Украина располагает "полным списком улик", подтверждающих, что для нанесения ударов по гражданским целям в этой стране Россия использовала беспилотники, произведенные в Иране, заявил в интервью медиакомпании DW в пятницу, 21 октября, бывший украинский президент Петр Порошенко, "Исключительно важно пригласить независимую комиссию от генерального секретаря ООН для расследования и проверки сведений о том, что эти дроны поступили из Ирана", - считает Порошенко.

Он поблагодарил Европейский Союз за введение санкций против высокопоставленных иранских представителей из-за поставок России дронов-камикадзе, за которые Украина, по его словам, "заплатила жизнями безвинных людей". Экс-президент Украины подчеркнул, что его страна теперь находится в состоянии войны не только с Россией, но и с Ираном.

Кремль со своей стороны отрицает применение иранских БПЛА в Украине как "беспочвенные обвинения" и "теории заговора".

Угроза блэкаутов

Как отметил Петр Порошенко в интервью DW, российские удары по энергетической инфраструктуре создали для Украины угрозу блэкаутов в предстоящую зиму. По данным Киева, удары вывели из строя до 40 процентов украинской энергетической инфраструктуры. Порошенко в связи с этим сказал, что президент РФ Владимир Путин пытается "превратить холодную зиму в оружие", и отметил, что в последнее время температура в Украине снижается.

"Несколько недель назад Путин шантажировал мир голодом, затем - ядерным заражением и вот теперь он шантажирует Украину энергетическим кризисом", - заявил Порошенко. " Путин ожидает капитуляции украинцев при столь суровых условиях, но мы продемонстрировали, что сломить Украину невозможно", - подчеркнул он.

Смотрите также: