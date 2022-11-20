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Запорожская атомная электростанцияФото: AA/picture alliance
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На территории Запорожской АЭС вновь прозвучали взрывы

Даниил Сотников
48 мин. назад

Взрывы на площадке Запорожской АЭС повредили несколько зданий, сообщили находящиеся на станции сотрудники МАГАТЭ.

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В районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вечером 19 ноября и утром 20 ноября прозвучали взрывы, в результате которых на площадке ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, сообщило в воскресенье, 20 ноября, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным МАГАТЭ, наблюдатели которого присутствуют на станции, повреждения пока не критичны для ядерной безопасности. "Новости от нашей команды, поступившие вчера и сегодня утром, крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Эксперты агентства на ЗАЭС сообщили в штаб-квартиру, что утром 20 ноября в течение короткого промежутка времени слышали более десятка взрывов, часть из них они видели из своих окон. По всей видимости, возобновились обстрелы станции, сообщили в МАГАТЭ.

Минобороны РФ обвиняет в обстрелах Украину

Минобороны России утверждает, что причиной взрывов стали обстрелы станции ВСУ из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. "В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов были выпущены с 9.15 до 9.45, утверждается в сводке Минобороны РФ. Восемь снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками, один - в крышу спецкорпуса №2, еще два снаряда были выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию, утверждает российская сторона.

"Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме", - заявил Конашенков. Представители Украины пока не комментировали эти заявления.

"Энергоатом": Цель российских обстрелов - не допустить запуск двух энергоблоков

В украинском "Энергоатоме" в свою очередь заявили, что станцию обстреливали российские войска. "Сегодня утром, 20 ноября 2022 года, в результате многочисленных российских обстрелов зафиксировано по меньшей мере 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС", - сообщили в компании.

"Энергоатом" утверждает, что характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что россияне прицельными ударами вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска 5-го и 6-го энергоблоков и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины. Российские военные на ЗАЭС ранее не позволяли украинскому персоналу запустить эти блоки, сообщил "Энергоатом".

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. С тех пор Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

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На территории Запорожской АЭС вновь прозвучали взрывы

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