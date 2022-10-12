Британский бизнесмен арестован за помощь Олегу Дерипаске

Британский бизнесмен Грэм Бонем-Картер задержан в Лондоне по обвинению в оказании помощи российскому олигарху Олегу Дерипаске в уклонении от американских санкций, сообщило министерство юстиции США во вторник, 11 октября. В пресс-релизе Минюста отмечается, Бонем-Картер арестован на основании американского запроса, США будут добиваться его экстрадиции.

По версии обвинения, Бонем-Картер управлял имуществом Дерипаски в нарушение американских законов и санкций, работал на компании, подконтрольные российскому миллиардеру, с 2003 года и в числе прочего распоряжался домом Дерипаски на Белгрейв-сквер в фешенебельном районе Лондона. При этом обвиняемый скрывал источники финансирования, утверждается в пресс-релизе Минюста США.

Грэм Бонем-Картер также подозревается в попытке незаконно перевезти произведения искусства, купленные для Дерипаски на аукционе в Нью-Йорке. По версии обвинения, британец сознательно скрывал информацию о том, что это собственность российского олигарха.

Санкции против Олега Дерипаски

Вашингтон ввел санкции против Дерипаски в 2018 году, сославшись на то, что российский олигарх, как было заявлено, представляет интересы властей РФ во всем мире, владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Дерипаску также заподозрили вмешательстве в американские выборы.

В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима, что является уголовным преступлением. По материалам обвинения, олигарх пользовался имуществом на территории США, а его подруга дважды приезжала в Соединенные Штаты для рождения его детей.

Олег Дерипаска - один из богатейших людей России. Журнал Forbes оценил его состояние в 1,7 млрд долларов. Дерипаска оценивал потери от введенных против него санкций в 7,5 млрд долларов. Он отрицает обвинения в свой адрес и обжаловал в суде внесение его в санкционный список США.

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