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Вице-премьер Молдовы Андрей СпынуФото: midr.gov.md
ПолитикаМолдова

Молдова назвала оставшийся в Украине газ своими резервами

Сергей Ромашенко
49 мин. назад

"Газпром" заявил, что фиксирует оседание в Украине российского газа, поставляемого в Молдову. Вице-премьер Молдовы Спыну в ответ пояснил, что это молдавский газ, который его страна хранит в Украине.

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Оставшийся в Украине российский газ является резервами Молдовы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну. "Объемы газа, на которые ссылается "Газпром" и которые как бы остаются в Украине, - это наши сбережения и наши резервы, которые мы храним в Украине. Ясно, что эти объемы оплачивались и будут оплачиваться нашей страной", - написал Спыну в своем Telegram-канале в среду, 23 ноября. Он уточнил, что газовые резервы Молдовы уже достигли уже 200 млн кубометров.

"Газпром" накануне заявил, что фиксирует оседание в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз". По данным российского концерна, в Украине накопилось 52,5 млн кубометров газа. "Газпром" также предупредил, что если транзитный дисбаланс сохранится, то с 28 ноября он начнет сокращать подачу газа для транзита через Украину. Цена газа в Европе на заявлении "Газпрома" выросла за несколько минут на два процента.

Спыну отверг претензии "Газпрома". "Газпром" вновь угрожает сократить поток газа. Он обвиняет Молдову и Украину. Внесем ясность, все эти обвинения ложны. Молдова в полном объеме оплачивает поставки, а Украина в полном объеме обеспечивает транзит газа в Молдову. "Газпрому" следует выполнять свои контрактные обязательства", - написал он в Twitter.

Россия с начала войны против Украины последовательно сокращала поставки газа в Европу. К сентябрю был полностью остановлен газопровод "Северный поток". Официальной причиной этого был ремонт. Европейские страны обвиняли Россию в газовом шантаже с целью добиться снятия санкций. Москва отвергает эти обвинения.

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