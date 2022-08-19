177-й день войны России против Украины: главные события

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Макрон и Путин в ходе первой с конца мая телефонной беседы обсудили ситуацию на ЗАЭС. Генсек ООН посетил Одессу. Николаев, Харьков, Никополь и Марганец был обстреляны российскими силами.
На 177-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 19 августа, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.
Российские военные пытались улучшить тактическое положение неподалеку от поселка Питомник в Харьковской области, однако получили отпор и отошли, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ.
Кроме того, на Славянском направлении в районах населенных пунктов Карнауховка, Дубравное, Вернополье и Долина отражена попытка российских сил прорвать оборону украинцев. Как утверждает Генштаб ВСУ, помимо этого отбиты наступления на Авдеевском, Бахмутском и Краматорском направлениях.
Взрывы на аэродроме Саки около поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму "вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России",сообщил на брифинге для журналистов представитель разведки одной из западных стран.
По словам чиновника, Украина последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку РФ и "существенное психологическое воздействие на российское руководство". Кроме того, представитель разведки допустил, что атаки на военные объекты в Крыму будут продолжаться.
Власти Николаева, Харькова, Никополя и Марганца (Днепропетровская область) заявили об обстрелах со стороны российских сил. По данным мэра Николаева, огонь вели из ЗРК С-300, в городе повреждены 16 жилых домов. В Харькове повреждено жилое строение и инфраструктурный объект, один человек пострадал.
В Никополе повреждены несколько магазинов, многоэтажных домов, автобусная остановка и линия электропередач, погибших и раненых нет. В Марганце ранены четыре человека, выведена из строя линия электропередач, а также разрушено несколько построек. Городские власти не уточнили, что это за строения.
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, говорится на сайтах Кремля и Елисейского дворца. Телефонная беседа стала для двух лидеров первой с конца мая. Глава французского государства вновь подчеркнул свою озабоченность ситуацией на Запорожской АЭС и высказался за скорейшее направление на объект миссии экспертов Международного агентства по атомной энергиина условиях, согласованных с Украиной и ООН.
Президент РФ уведомил французского коллегу о своем согласии на развертывание этой миссии, говорится в заявлении пресс-службы Макрона. По данным официального Парижа, лидеры Франции и России вновь обсудят ситуацию на Запорожской АЭС в ближайшие дни.
В свою очередь в Кремле указали, что Путин напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, а также проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов.
Ситуацию вокруг ЗАЭС прокомментировал и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он вновь призвал к максимальной сдержанности в районе электростанции. Гросси готов возглавить возможную миссию, направляемю на АЭС для обеспечения ее безопасности.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший в Одессу, призвал Россию, чьи войска захватили Запорожскую АЭС, не отключать станцию от украинской энергосети. "Электроэнергия из Запорожья - это украинская электроэнергия Этот принцип нужно полностью соблюдать", - подчеркнул Гутерриш.
Генеральная прокуратура Украины сообщила о раскрытии схемы по незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу в страны ЕС. По данным правоохранителей, житель Киева вместе с сообщником за 18 тыс. долларов США обещали предоставить шестерым мужчинам призывного возраста возможность беспрепятственно уехать в Польшу. Они внесли в базу данных ложные сведения, что желающие уехать - волонтеры, которые направляются за границу за гуманитарной помощью. Оба мужчины были задержаны при получении денег, им предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Российские военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады в течение последних месяцев пытаются уволиться, но их не отпускает командование, рассказали изданию "Важные истории" несколько военных. Это соединение связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче. Один из его бойцов - 21-летний контрактник Даниил Фролкин – открыто признался изданию в совершении военных преступлений.
Кроме того, военнослужащие рассказали журналистам, что их командование отдавало приказы убивать "всех, у кого телефоны найдете", активно занималось мародерством и докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.
Служба безопасности Украины заявила о задержании жителя Сумской области, завербованного российскими спецслужбами. По данным контрразведки Украины, мужчина в первые дни вторжения "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники, показав безопасные пути прохода. Кроме того, он собирал и передавал данные о местоположении, количестве и вооружении украинских сил в регионе. Задержанный подозревается по уголовной статье о государственной измене, он заключен под стражу.
Кабинет министров Украины сделал исключение из запрета выезда военнообязанных мужчин за границу в командировку. Они должны подать налоговую отчетность, уплатить единый социальный взнос и внести взнос в размере 200 тысяч гривен (в пересчете около 5400 евро) на счет в Государственном сберегательном банке (Ощадбанке), сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, правительство 1 сентября запускает в экспериментальном режиме программу, позволяющую физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам при соблюдении ряда условий отправлять в краткосрочную заграничную командировку некоторых сотрудников.
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