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Украинские военные около города Сватово (фото из архива)Фото: Ashley Chan/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa
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NYT: ВСУ близки к деоккупации Кременной

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Военнослужащие Украины близки к тому, чтобы вернуть город Кременная Луганской области, пишет газета The New York Times. Тем временем войска РФ укрепляют линию обороны в районе города, указали в британской разведке.

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Военнослужащие Украины приблизились к возвращению города Кременная Луганской области, пишет в среду, 28 декабря американская газета The New York Times (NYT). Тем временем войска РФ укрепляют линию обороны в районе Кременной. Аналогичные оценки содержатся и в сводке британской разведки, обнародованной в этот же день министерством обороны Великобритании.

Кременная является "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании, констатирует NYT. "Взятие под контроль Кременной на востоке Украины стал бы еще одним шагом в украинской кампании по возвращению крупных городов", - пишет газета.

Британская разведка: Россия построила обширные оборонительные сооружения

NYT указывает на возведенные россиянами оборонительные сооружения. В Минобороны Великобритании подтверждают: "Россия построила новые обширные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будет уделять приоритетное внимание удержанию линии фронта". Населенный пункт Кременная имеет важное логистическое значение для российского фронта в Донбассе, а также является стратегически важным городом в Луганской области, констатируют в британской разведке.

"У РФ было время все заминировать"

Как передавало агентство УНИАН, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 27 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными ситуацию вблизи Бахмута и Кременной. По словам украинского лидера, обстановка требует от украинских военных "максимума сил и концентрации". "Ситуация там тяжелая, мучительная", - отметил Зеленский.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 27 декабря указал, что у ВС РФ под Кременной имеется огромное количество резервов, техники. "Было время все заминировать. Поэтому очень тяжело дается каждый метр, но все равно наши войска продвигаются понемногу вперед", - отметил Гайдай.

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