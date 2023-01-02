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Ведомство федерального канцлера в БерлинеФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Берлин: У Шольца - прямой контакт с Путиным по Украине

Александра Иванова | Никита Жолквер
1 ч. назад

Право решать, на каких условиях, где и когда проводить мирные переговоры - за Украиной, подчеркивают в МИД ФРГ.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) периодически общается напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с войной в Украине. Дипломатические контакты с Россией есть и у других политиков в ЕС. Такое заявление сделала заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) в понедельник, 2 января, отвечая на вопрос корреспондента DW, поступают ли в адрес Москвы из Берлина предложения о начале мирных переговоров в Украине.

"В дополнение можно отметить, что было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - подчеркнула Хоффман.

Непосредственно перед этим официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер (Christian Wagner), отвечая на вопрос DW, указал: "Мы уже неоднократно говорили, что Украина должна определять, при каких условиях, когда и как она будет вести возможные переговоры (о завершении войны с Россией. - Ред.)".

"От России не поступает убедительных предложений по переговорам"

При этом Вагнер отметил, что, с точки зрения МИД ФРГ, "от России не поступает убедительных предложений по переговорам". "Это (отсутствие у России готовности к мирным переговорам. - Ред.) показали и довольно жестокие бомбардировки в последние дни. Так что эти действия России создают очень четкую картину", - заявил Вагнер.

Изначально корреспондент DW попросил его прокомментировать мнение депутата бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывшего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера (Michael Müller) о том, что ФРГ стоило бы активнее поддерживать контакт с Москвой.

"Нужно то и дело предлагать (российской стороне. - Ред.) начать разговор. Жаль, что "зеленые" и СвДП этого не понимают", - сказал Мюллер утром 2 января в программе Morgenmagazin общественно-правового телеканала ARD. "Хорошо было бы, если бы и МИД (Германии. - Ред.) понял, что нам нужны контакты и каналы помимо Путина, чтобы (...) иметь возможность быстро вступить в переговоры", - добавил политик.

Планы Киева по мирным переговорам в Украине

В декабре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев хотел бы провести в конце февраля "мирный саммит" на площадке ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гуттериша. При этом участие России в нем будет возможно, только если она возьмет на себя ответственность за военные преступления и предстанет перед международным трибуналом, указал Кулеба.

В ООН тогда сдержанно восприняли это предложение, указав, что Антониу Гутерриш будет готов выступить посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, "если этого посредничества захотят обе стороны".

В тоже время глава Института политики безопасности Университета Киля, профессор Йоахим Краузе (Joachim Krause), комментируя для DW предложение Дмитрия Кулебы, также дал понять, что не возлагает на этот план большие надежды. "В отношении мирных инициатив Украины у меня на данный момент - сплошные знаки вопроса. Не знаю, чего Украина надеется этим достичь, если не считать очередного осуждения российской агрессии", - указал он.

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