Министром иностранных дел Китая стал экс-посол в США

Новый глава МИД Китая проработал в Вашингтоне 17 месяцев и выступает за "содействие мирным переговорам между Россией и Украиной".

Посол КНР в США Цинь Ган стал новым министром иностранных дел Китая, объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 30 декабря.

На новом посту Цинь Ган сменит Ван И, который был министром иностранных дел страны в течение последних десяти лет. Ожидается, что новый глава МИД будет играть более важную роль во внешней политике Китая, а смена главы МИД на экс-посла в США произошла на фоне попыток Пекина и Вашингтона стабилизировать непростые отношения, отмечает Reuters.

Несмотря на тот факт, что за время относительно короткой службы в США Цинь Ган оптимистично высказывался об американо-китайских отношений, его пребывание в этой должности совпало с ухудшением отношений между двумя державами, пишет агентство.

С 2005 по 2010 год Цинь Ган работал официальным представителем МИД Китая, после год был послом в Великобритании, а с 2011 года занимал различные посты в МИД страны - вплоть до 2018 года, когда он стал заместителем министра иностранных дел.

Новый глава МИД Китая - о войне в Украине

За несколько дней до назначения главой МИД Цинь Ган опубликовал статью в американском журнале The National Interest , где, в том числе упомянул войну в Украине.

"Китай крайне обеспокоен ситуацией в Украине. Хотя происходящее там вызывает глубокую печаль, оно позволяет извлечь некоторые важные уроки: в конфликтах и войнах нет победителей, у сложных вопросов нет простых решений, конфронтации между крупными странами следует избегать", - написал он.

Новый глава МИД назвал "наиболее актуальной задачей на данный момент" в контексте войны в Украине - содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией. "В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится; необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Нет другого выбора, кроме этого", - подчеркнул Цинь Ган.

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