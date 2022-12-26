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Тень самолета на фоне флагов КНР и Тайваня
Фото: Dado Ruvic/REUTERS
ПолитикаТайвань

В воздушное пространство Тайваня вошли военные самолеты КНР

Анна Неверова
1 ч. назад

По данным Тайбэя, воздушные суда пересекли срединную линию в Тайваньском проливе. Пекин 25 декабря провел военные учения вблизи непризнанного государства.

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За минувшие сутки вокруг Тайваня был выявлен 71 самолет китайских ВВС. Об этом заявило в понедельник, 26 декабря, министерство обороны непризнанного государства. По его данным, 47 воздушных судов пересекли срединную линию в Тайваньском проливе, оказавшись в опознавательной зоне ПВО Тайваня (Adiz). В ведомстве также сообщили, что рядом с островом были зафиксированы семь кораблей ВМС Китая.

Накануне Пекин провел военные учения в море и воздушном пространстве вблизи Тайваня, в ходе которых проходили в том числе тренировки по нанесению ударов. Согласно сведениям тайваньского Минобороны, в районе острова были замечены восемь самолетов и три корабля КНР. В последнее время о подобной активности власти непризнанного государства, как правило, сообщают несколько раз в неделю.

В Пекине пояснили, что маневры стали "решительным ответом на набирающий масштабы сговор и провокации со стороны США и тайваньских властей". Тайбэй, в свою очередь, заявил, что Китай "намерен разрушить мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ".

Усиление напряженности между Китаем и Тайванем

Китай считает Тайвань мятежной провинцией, являющейся частью КНР. Не признает независимость Тайваня и подавляющее большинство членов мирового сообщества, включая США и Россию.

В то же время 23 миллиона тайваньцев уже давно считают себя независимыми. Напряженность в отношениях между КНР и Тайванем в последнее время усилилась после визита на этот остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американских конгрессменов и представителей других государств, в том числе Германии. Китай в ответ расширил военную активность в районе Тайваня, чтобы усилить давление на руководство в Тайбэе.

Китайский лидер пригрозил Тайваню военной силой

В октябре председатель КНР Си Цзиньпин пригрозил Тайваню военной силой. "Китайское руководство сохранит опцию для принятия всех необходимых мер", - заявил он на съезде Коммунистической партии Китая. При этом Си Цзиньпин отметил, что угроза применения военной силы направлена против иностранного вмешательства и "небольшого числа" сторонников независимости, а не против "населения Тайваня".

В ответ на это в Тайбэе заявили, что остров не откажется от суверенитета и не пойдет на компромиссы в вопросах свободы и демократии. Народ Тайваня однозначно отвергает идею Пекина об "одной стране, двух системах", сообщили в офисе главы местной администрации Цай Инвэнь.

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