 Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.08.2022

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Мир

Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань

Делегация в составе пяти законодателей, во главе с сенатором Эдом Марки посетила Тайвань всего через 12 дней после визита Нэнси Пелоси.

Сенатор США Эд Марки (слева) и заместитель министра иностранных дел Тайваня Александр Юи

Эд Марки (слева) и замминистра иностранных дел Тайваня Александр Юи

Делегация американских законодателей прибыла на остров Тайвань в воскресенье, 14 августа, - всего через 12 дней после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Делегация в составе пяти человек, во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) встретится c главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, другими официальными лицами, а также с представителями частного сектора, чтобы обсудить совместные интересы, включая снижение напряженности в Тайваньском проливе и инвестиции в полупроводники, уточнило агентство AP.

Визит продлится два дня

Тайваньская вещательная компания показала кадры, на которой видно, как американский правительственный самолет приземлился около 19.00 по местному времени (14.00 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В самолете находились четыре члена делегации.

Эд Марки ранее встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а затем прибыл отдельным рейсом в Тайваньский международный аэропорт Таоюань.

Демократ возглавляет подкомитет Сената Конгресса США по международным отношениям с Восточной Азией и Тихим океаном, а также по международной кибербезопасности. Другие члены делегации - Амата Коулман Радеваген (республиканка от Американского Самоа), Джон Гараменди и Алан Лоуэнталь (демократы от штата Калифорния), а также Дон Бейер (демократ от штата Вирджиния). Визит продлится два дня - 14 и 15 августа.

Напряженность между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что поездка не означает изменения политики Соединенных Штатов в отношении Тайваня. Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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Контекст

Тайвань утверждает, что китайские войска отрабатывали атаку на остров

Военные корабли и самолеты КНР в рамках учений симулировали атаку на Тайвань - об этом сообщают официальные лица острова. Тайваньские власти привели в боевую готовность истребители.  

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