Делегация законодателей из США прибыла на остров Тайвань

Делегация американских законодателей прибыла на остров Тайвань в воскресенье, 14 августа, - всего через 12 дней после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Делегация в составе пяти человек, во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) встретится c главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, другими официальными лицами, а также с представителями частного сектора, чтобы обсудить совместные интересы, включая снижение напряженности в Тайваньском проливе и инвестиции в полупроводники, уточнило агентство AP.

Визит продлится два дня

Тайваньская вещательная компания показала кадры, на которой видно, как американский правительственный самолет приземлился около 19.00 по местному времени (14.00 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В самолете находились четыре члена делегации.

Эд Марки ранее встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а затем прибыл отдельным рейсом в Тайваньский международный аэропорт Таоюань.

Демократ возглавляет подкомитет Сената Конгресса США по международным отношениям с Восточной Азией и Тихим океаном, а также по международной кибербезопасности. Другие члены делегации - Амата Коулман Радеваген (республиканка от Американского Самоа), Джон Гараменди и Алан Лоуэнталь (демократы от штата Калифорния), а также Дон Бейер (демократ от штата Вирджиния). Визит продлится два дня - 14 и 15 августа.

Напряженность между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань

Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что поездка не означает изменения политики Соединенных Штатов в отношении Тайваня. Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".

Смотрите также:

Дипломатия искусственных островов Военный аэродром в морских водах С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.

Дипломатия искусственных островов Новая земля в ничейной акватории Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.

Дипломатия искусственных островов Строительство в ускоренном темпе Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.

Дипломатия искусственных островов Политика символических посланий Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.

Дипломатия искусственных островов Стандартная строительная схема Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.

Дипломатия искусственных островов Филиппины пытаются протестовать В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.

Дипломатия искусственных островов Отчаянное сопротивление В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.

Дипломатия искусственных островов Территориальный спор в Южно-Китайском море Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей. Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов

