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Китайские боеые самолеты вблизи Тайваня в августе 2022 годаФото: Gong Yulong/Xinhua/AP Photo/picture alliance
КонфликтыКитай

США выразили обеспокоенность действиями КНР у Тайваня

Александра Иванова
1 ч. назад

В Вашингтоне сочли военную активность Пекина в воздушном пространстве и у берегов Тайваня "провокационной" и "дестабилизирующей".

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Вашингтон обеспокоен военной активностью Китая вблизи Тайваня и считает действия Пекина "провокационными" и "дестабилизирующими". "Соединенные Штаты обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которая дестабилизирует ситуацию, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность", - в понедельник, 26 декабря, это заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности США распространили сразу несколько американских СМИ, в том числе агентство AP и газета The New York Times с указанием, что анонимность выступившего необходимо было соблюдать "из-за чувствительной ситуации".

"Мы продолжим оказывать Тайваню помощь в поддержании достаточного потенциала самообороны в соответствии с нашими долголетними обязательствами и принципами политики одного Китая, - подчеркнул далее источник.

Военная активность Китая вблизи Тайваня

Ранее в тот же день Тайбей сообщил, что за 24 часа -  с 6 утра 25 декабря до 6 утра 26 декабря - в воздушное пространство Тайваня залетел 71 летательный аппарат из Китая - в том числе истребители J-16, J-1 и Су-30, а также боевые беспилотники. На сегодняшний день это - самое существенное вхождение Китая в воздушное пространство Тайваня, отмечает агентство Reuters. Кроме того, к берегам острова приблизились семь военных кораблей КНР.

Как заявил командующий восточным театром военных действий Народно-освободительной армии Китая Ши И вечером 25 декабря, эти действия стали "жестким ответом на нынешнюю американо-тайваньскую эскалацию и провокацию".

При этом Ши указал на законопроект США о расходах на оборону, в котором Китай назван стратегическим вызовом. Этот документ легитимирует расширенное сотрудничество США с Тайванем в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и предполагает расширение сотрудничества США с Индией по новым оборонным технологиям, а также в сферах боевой готовности и логистики.

США и "политика одного Китая"

"Политика одного Китая" предполагает признание позиции Пекина касательно существования только одного китайского правительства. Действуя в рамках этой политики, США поддерживают официальные дипломатические отношения лишь с Пекином, но не с островом Тайвань, который КНР считает своей провинцией. При этом Вашингтон выражает поддержку Тайваню, в том числе поставляя на остров оружие для обороны.

В прошлом Пекин неоднократно устраивал масштабные военные учения с целью продемонстрировать силу в ответ на оказание США поддержки Тайваню. В частности, такие учения состоялись в августе 2022 года и стали реакцией Китая на посещение Тайваня спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. 

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