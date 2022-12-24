В Китае, по внутренним оценкам, 248 млн ковид-инфицированных

Согласно неофициальным данным, в КНР сейчас инфицировано 18 процентов населения. По официальным данным, 24 декабря, в стране за день зарегистрировано 4128 новых случаев коронавируса.

В Китае на фоне масштабной волны коронавируса за первые три недели декабря инфицировано, по неофициальным внутренним оценкам, 248 млн человек или 18 процентов населения страны. Согласно этим оценкам, только 20 декабря коронавирусом заразились 37 млн человек, следует из конспектов с заседания Национальной комиссии здравоохранения в Пекине от 21 декабря, появившихся в соцсетях в субботу, 24 декабря. Лица, участвовавшие в заседании, в интервью агентству Bloomberg и газете The Financial Times (FT) подтвердили эти данные.

Как сообщает FT, соответствующие оценки озвучил замдиректора китайского ведомства здравоохранения Сунь Ян. По его словам, коронавирус продолжает стремительно распространяться среди миллиардного населения Китая - инфицировано уже более половины 81-милионного населения провинции Сычуань или 21-миллионного населения Пекина.

Официальные данные вызывают большие сомнения

Между тем по официальным данным, за первые три недели декабря во всем Китае зарегистрировано лишь 62 тысячи новых заражений. В то время как китайские больницы переполнены, а крематории не справляются со сжиганием трупов, официальные цифры уже давно не отражают реальных масштабов эпидемии в КНР, отмечает агентство dpa. По оценкам экспертов, от ковида в Китае умерли уже сотни тысяч людей.

Власти КНР сообщили, что 24 декабря в стране было зафиксировано 4128 новых случаев коронавирусной инфекции (накануне - 3761). О новых летальных исходах не сообщается. Официально жертвами ковида по-прежнему считается лишь 5241 человек.

Китай после почти трех лет локдаунов, принудительных карантинов, отслеживания контактов инфицированных и массовых протестов 7 декабря неожиданно отказался от жесткой политики нулевой терпимости к ковиду. Власти обосновали это тем, что новые разновидности омикрон-варианта коронавируса уже не приводят к тяжелым случаям заболевания.

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