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Фото: Romain Fellens/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Россия объявила в розыск задержанного в Италии Артема Усса

Анна Мельникова
50 мин. назад

РФ хочет экстрадировать сына главы Красноярского края Артема Усса, задержанного в Италии по запросу США. Его подозревают в обходе санкций. В США ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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Мещанский суд в Москве заочно арестовал Артема Усса - сына губернатора Красноярского края Александра Усса. МВД объявило Усса-младшего в розыск. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает государственное агентство ТАСС.

Российские власти заподозрили подследственного в отмывании денег в особо крупном размере, уточнили ТАСС в пресс-службе суда. Артему Уссу грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей. Его будут пытаться экстрадировать на родину.

19 октября прокуратура Южного округа Нью-Йорка опубликовала обвинение в адрес граждан РФ Артема Усса, Юрия Орехова, Светланы Кузургашевой, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова, а также двоих нефтетрейдеров. По данным ведомства, они создали схему для получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы. Для этого, как утверждает прокурор, россияне и их пособники использовали подставные компании и криптовалюту. Наказание по этим статьям составляет до 30 лет тюрьмы. 17 октября Артема Усса задержали в Италии, а Юрия Орехова в Германии. DW разбиралась, что известно об этом деле.

Александр Усс назвал обвинения США политически мотивированными. Комментариев к решению российского суда он к моменту выпуска новости не публиковал. Артемий Усс отказался от выдачи в Америку. 

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