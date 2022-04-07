Уныние, депрессия, терзания: Чичваркин о новых буднях олигархов в Лондоне

Сооснователь и бывший совладелец "Евросети" Евгений Чичваркин сегодня занимается ресторанным бизнесом в Лондоне и финансирует отправку лекарств в подвергшуюся российскому вторжению Украину. Как ведут себя оказавшиеся под санкциями олигархи и есть ли смысл в коллективном чувстве стыда? Свои мнением на эти и другие темы бизнесмен поделился в интервью DW в программе "вТРЕНДde".

DW: Евгений, ты ожидал той чудовищной трагедии, свидетелями которой мы стали?

Евгений Чичваркин: Нет. Я ожидал каких-то пугалок, вылазок - всего, чего угодно, но не полномасштабной войны.

- Что лично ты пытаешься сделать, чтобы помочь Украине?

- Помогаем медициной. Вот сейчас машина едет от Мюнхена до Варшавы, шестая машина.

- Как "русский Лондон" отреагировал на начало войны России против Украины? И вообще, остался ли он еще, "русский Лондон"?

Евгений Чичваркин

- Куда же он денется? Все сейчас истерически меняют паспорта на мальтийские, португальские и прочие, чтобы им разблокировали счета в банках, пытаются получить доступ к своим деньгам. Так что "русский Лондон" остался, хотя он и расслоился. То есть там есть теперь люди, которые "патриоты" и "Путин нравится", но при этом они выступают против войны. Это новый подвид.

- Большая лондонская миграция - какая она?

- Я говорил об этом много раз. Есть 700 человек, которые приходят на концерт (поэта Дмитрия. - Ред.) Быкова, из них я знаю половину. И есть концерт Валерии в Альберт Холле (концертный зал Royal Albert Hall of Arts and Sciences. - Ред.). Туда приходят 22 000 человек, и я не знаю из них ни одного и, наверное, хотел бы дальше их не знать. Это, как сказал когда-то Борис Акунин, "мы и они", у нас разные герои. То, что мы и они смотрели "Ну, погоди!", нас одинаковыми не сделало.

- Что происходит сейчас с олигархами - бывшей финансовой верхушкой Лондона? Они перепуганы?

- Кто-то перепуган, кто-то перепрятывает архивы, лодки, переписывает недвижимость, спасает счета. Уныние, депрессия, терзания…

- Слышу злорадство в этом тоне.

- Ну, у них же не было четкой политической позиции. Они спасали себя, свои активы все эти годы. В немецком языке есть такое выражение Schadenfreude…

- Удовольствие от проблем другого?

- Да. Иногда это сложно: когда человек лобызался с Путиным, а сейчас говорит: "Я тут ни при чем". Ну как ни при чем?

- Мне кажется, теперь это понятно уже всем: эти люди не состоялись. Им просто дали подержать эти состояния, а сказать они ничего не могут.

- Цыплят по осени считают. Я думаю, что именно лондонская диаспора, в основном, свои активы сохранит, потому что здесь она все-таки тщательно отобранная. Все, кто понимал, у кого рыло в пуху и кто утащил слишком много у правительства, государства или госкомпании, - они все-таки в более мутных режимах осели.

- А британские власти не вскроют эту консервную банку?

- Так вот сейчас и вскрывают. 600 человек хлопнули три или четыре дня назад. Некоторых явно по ошибке. За что-то Кучмент (Михаил Кучмент - сооснователь сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. - Ред.) попал, который всю жизнь торговал, как и я. Или Олег Тиньков. Я думаю, что за высказывание "Давайте сделаем Путина императором" все -таки нельзя отбирать активы. Это все-таки его деньги, им сделаны с нуля. Там всю цепочку с первого доллара можно проследить.

- Многие говорят сейчас, что, если российские граждане молчали и не выступали против Путина и против войны, они тоже несут какую-то долю ответственности. Это так?

- Нет, конечно. Про коллективную ответственность я уже сказал уважаемой (журналистке. - Ред.) Юлии Латыниной: "Это поле выдуманное, мы с Тотошкой туда не пойдем и спать на нем не будем". Каждый отвечает за себя, за свои поступки, за свои дела.

- Валерию Гергиеву мэр Мюнхена фактически поставил ультиматум: если вы не осудите Путина, прощайтесь с должностью главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Это правильно?

- То, как Европа поступила, заблокировав все русские карточки, - это в целом дискриминация по национальному признаку. Это неправильно. Нужно разбираться по каждому человеку конкретно.

Имеет ли право Гергиев, будучи талантливым дирижером, говорить, что он любит Путина? Имеет. Противно ли это? Очень противно. Можно ли за это выгонять? Нет, это очень некрасивый поступок. Нельзя же выгонять из-за сексуальной ориентации, национальности или политических взглядов. Это как раз очень играет на руку Путину.

- Но ведь в случае политических взглядов речь идет о морали.

- Ну хорошо, Гергиева выгнали за то, что он не осудил Путина. При этом та же страна на уровне канцлера продолжает ежедневно платить в "Газпромбанк" миллионы евро за газ. Вот это двойные стандарты. Если уж ты выгоняешь Гергиева за поддержку Путина, перекрой все краны и не плати за газ, перестань финансировать эту войну (…). Нужно бить по путинскому кошельку, а не по всем россиянам, отключая карточки. Это мое мнение.

- В ближайшие годы гражданам России в Центральной Европе предстоит испытывать чувство стыда. Русский язык и культура у многих будут ассоциироваться с уничтоженным Мариуполем. Что с этим делать?

- Мы ведем разъяснительную работу, я даю много интервью. Вам давать их приятнее, чем, скажем, нидерландскому или итальянскому телевидению, когда нужно объяснять, что все русские - это не футбольная команда, которая поддерживает своего лидера, и все одного цвета. Это гораздо сложнее.

Есть Путин, который, который нас не представляет. Мы не представляем его, мы его не выбирали. Есть большая страна, которая просто больна путинизмом. Это болезнь, как кордицепс - грибок, которым болеют муравьи. Они сходят с ума, забираются на самую верхнюю ветку, огрызаются и умирают. Дальше этот грибок прорастает, разлетаются споры. Так гриб управляет муравьем. Это очень интересное явление. Наша страна - это труженик-муравей, больной путинизмом.

- Что же с этим делать?

- Так как я уехал, то занимаюсь, насколько могу, поставками медицины, и ничего иного, более радикального предлагать людям не могу. Это аморально.

- А когда Путин уйдет? Кстати, как это может закончиться, по вашему мнению?

- В любую секунду. Люди же нервничают вокруг. Каких бы преданных шакалов вокруг себя он бы не выстроил… Если будет страх, что он нажмет на кнопку… Мы же не знаем, как люди себя ведут в момент, когда совсем страшно. Первое время сидят тихо, а потом могут впасть в истерику.

- То есть это будет какой-то взрыв изнутри или волнение снизу?

- Это может быть взрыв изнутри. Это может быть, когда весь олигархат будет каждый сам за себя. Когда все, у кого есть деньги, все бросят и, что смогут, вывезут. Управлять-то никто ничем не умеет.

- Помимо олигархата есть еще гигантские спецслужбы, они будут всем рулить.

- Так они же не умеют. Это же не на бутылки сажать и не кипяток лить через марлю на лицо. Это же управление коллективом, который должен зарабатывать деньги. Это же требует интеллекта и навыков.

- Тогда все просто рухнет, и Россия начнет распадаться?

- Россия распадалась и слипалась уже много раз в истории. Так как у нас достаточно мощные, связывающие моменты. По сути даже то, что произошло с Луганском и Донецком. Почему тогда не было такого сопротивления, в 2014-м году? Потому что там были люди, которые поддерживали Путина и хотели, как раньше, быть единой страной, ностальгировали по совку. Про Севастополь я вообще молчу.

- Назовите рецепт будущего для России? Что нужно делать?

- Университеты строить. Вот (министр экономики в правительстве президента Грузии Михаила Саакашвили. - Ред.) Каха Бендукидзе говорил, что, если на экономический факультет МГУ конкурс 15 человек на место, значит, нужно построить в 15 раз больше (экономических факультетов. - Ред.), нанять профессоров по всему миру, за любые деньги, чтобы образование такого качества могли получить в 15 раз больше людей.

Потому что сейчас то, что управляет Россией, - это продукты негативного отбора, люди, которые должны шмонать сумки в аэропорту, чтобы ты больше, чем литр жидкости, не запаковал в пакетик. Люди с этим интеллектом сейчас руководят войсками, госпредприятиями, принимают решения на государственном уровне и так далее. А у них просто мозг рака.

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