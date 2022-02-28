Япония ввела санкции против Путина и 49 российских компаний

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи. Украина разорвала дипотношения с Россией. Совет Европы приостановил членство РФ в организации. Путин и Лавров внесены в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании. Президент РФ распорядился перевести ядерные силы страны в особый режим боевого дежурства, что вызвало осуждение США и НАТО. ЕС предоставит Украине летальное оружие. DW следит за развитием событий вторника, 1 марта (время московское).

Херсон блокирован войсками РФ

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Российские войска окружили Херсон. "На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше", - написал в своем Facebook мэр города Игорь Колыхаев. При этом, как сообщил журналист телеканала "Украина 24", коммунальные службы работают - в городе есть свет, вода и отопление.

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Под Киевом под обстрел попало здание частного роддома "Адонис". Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор Виталий Гирин. "Повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы", - указал он.

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Социальная сеть Tiktok, принадлежащая китайскому концерну Bytedance, ограничит в Евросоюзе доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik. Официальный представитель Tiktok подтвердил эту информацию американской газете Wall Street Journal.

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Европейская федерация гандбола (EHF) отстранила от участия в соревнованиях российскую и белорусскую сборные, а также клубы и судей из обеих стран. Об этом говорится в решении исполнительного комитета EHF, принятом вечером в понедельник в Вене. Спортивные состязания, которые должны были пройти в России, будут перенесены в другие страны. Решение EHF вступает в силу немедленно.

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Компания Mastercard объявила о закрытии доступа к своей платежной системе ряду российских банков в связи с санкциями США в отношении России, введенными после ее нападения на Украину. Компания пообещала и дальше сотрудничать с регулятором с целью выполнения штрафных мер в полном объеме.

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Австралия предоставит Украине летальное оборонительное оружие на сумму в 50 миллионов долларов. По словам премьер-министра Скота Моррисона, речь идет о ракетах, боеприпасах и другом оружии, необходимом для защиты Украины.

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В ходе протестов против российской агрессии в отношении Украины в городах РФ задержано 6440 человек, сообщила организация ОВД-инфо в ночь на вторник. Почти половина всех задержанных (3126) - в Москве. В Петербурге, по данным организации, было задержано 2084 человека; в Краснодаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – более 100 в каждом из них. На акциях в понедельник были задержаны 413 человек в 13 городах. Всего акции протеста состоялись в 103 городах России.

Япония ввела санкции против Путина и 49 российских компаний

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Япония ввела санкции против ряда ведущих российских официальных лиц, а также 49 компаний, организаций и банков из-за нападения на Украину. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Японии во вторник, 1 марта. В санкционный список включены президент РФ Путин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Штрафным мерам среди прочих подвержены "Адмиралтейские верфи", а также авиастроительные предприятия "Иркут", "Сухой", "Туполев", "МиГ", "Казанский вертолетный завод", ОАК и ОСК. Кроме того, под санкции попали Минобороны и все подразделения российской армии, "Рособоронэкспорт", "Оборонпром", ФСБ и СВР, а также Казначейство России, Центральный банк РФ, ВЭБ и "Промсвязьбанк", госкорпорация "Ростех".

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) исключает возможность проведения соревнований в России в связи с войной в Украине, говорится в заявлении организации. "Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России, а также приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НХЛ. "Кроме того, мы прекращаем любое рассмотрение России в качестве места проведения любых будущих соревнований с участием НХЛ", - отмечается в тексте обращения.

Байден готовит пакет помощи Украине в объеме 6,4 млрд долларов

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Президент США Джо Байден внес в Конгресс проект нового пакета помощи Украине объемом в 6,4 миллиарда долларов. Он включает в себя средства на гуманитарную, экономическую и военную поддержку Киева, сообщил сенатор-демократ Чак Шумер. Ожидается, что пакет будет включен в бюджет США на новый финансовый год, голосование по которому должно пройти до 11 марта. Эти средства планируется предоставить независимо от срочной военной помощи Украине в размере 350 миллионов долларов, которую Байден распорядился предоставить в ночь на 26 февраля.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поблагодарил всех беларусов за участие в акциях протеста против российской агрессии в Украине и за борьбу за демократию в их стране. "Спасибо за ваше мужество. Евросоюз – на вашей стороне", - сказал Боррель в видео, опубликованном в Twitter. "Многие из вас пошли на значительный риск, чтобы бороться за свободную и демократическую Беларусь. Теперь вы выступает против российской войны в Украине и решении Лукашенко поддержать эту войну", - написал далее европейский политик. В ходе акций протеста 27 февраля в Беларуси были задержаны сотни участников.

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Колонна российской военной техники к северу от Киева

Согласно новым спутниковым снимкам, колонна российской военной техники севернее Киева растянулась на 64 километра, сообщила в ночь на вторник частная американская компания Maxar Technologies. Кроме того, обнаружены новые подразделения сухопутных войск и подразделения боевых вертолетов в Беларуси в 32 километрах от украинской границы.

Зеленский: Россия нанесла 56 ракетных ударов по Украине

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подверглась 56 ракетным ударам с начала российской агрессии. "За 5 дней вторжения по Украине нанесено уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она... "братская дружба", - сказал Зеленский в видеобращении, опубликованном на его странице в Facebook в ночь на 1 марта. Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный на своей странице в Facebook заявил, что речь идет о ракетах наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр".

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Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение исключить российские и белорусские сборные и клубы в каждой возрастной категории из числа участников соревнований под эгидой организации на неопределенное время из-за нападения России на Украину. Решение принято на внеочередном заседании совета IIHF в понедельник. Россия также лишена права принимать у себя молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и Омске.

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В результате нападения России на Украину, по данным ООН, погибло более 100 и ранены более 300 гражданских лиц. Об этом сообщил офис Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник в Женеве. По его данным, среди жертв не менее семи детей. Большинство жертв вызвано артиллерийскими и ракетными обстрелами, а также бомбардировками с воздуха, говорится в заявлении верховного комиссара ООН.

По украинским данным, за пять дней войны в стране погибло более 350 гражданских лиц. Россия отвергает обвинения в нанесении ударов по гражданским объектам.

Украина предлагает солдатам РФ амнистию и компенсацию в случае сдачи в плен

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Министерство обороны Украины предлагает российским солдатам амнистию и 5 миллионов рублей компенсации в случае сдачи в плен. Об этом министр обороны Алексей Резников написал в Facebook. "Мы предлагаем русским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников. Он отметил, что средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ІТ-индустрии. Резников отметил, что Украина предлагает российским военным начать новую жизнь, и каждый, кто откажется быть оккупантом, приблизит мир.

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Президент Владимир Зеленский с 1 марта временно ввел безвизовый режим въезда в Украину для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны. Как сообщает агентство "Українськi Новини", об этом говорится в указе главы государства №82 от 28 февраля, принятом "в связи с вооруженной агрессией России против Украины". Безвизовый режим не распространяется на граждан государств, признанных государством-агрессором. Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион обороны.

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Норвегия и Финляндия отправляют Украине оружие для борьбы с российским вторжением. Как сообщили правительства этих стран, Финляндия предоставит Украине 1500 единиц противотанкового оружия, 2500 автоматов, а также 150 тысяч патронов и 70 тысяч полевых рационов для солдат. Норвегия, в свою очередь, направит в Киев 2000 противотанковых гранатометов M72.

Meta ограничит доступ к RT и Sputnik в соцсетях в Евросоюзе

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Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, ограничит доступ к аккаунтам российских государственных СМИ RT и Sputnik на территории Евросоюза, сообщил в Twitter ее вице-президент Ник Клегг. По его словам, компания получила многочисленные обращения от правительств и руководства Европейского Союза "предпринять дальнейшие шаги в отношении российских государственных медиа". "Учитывая исключительность текущей ситуации, мы ограничим доступ к RT и Sputnik на всей территории ЕС", - написал Клегг.

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Монако присоединилось к санкциям Евросоюза против России. Как сообщили власти княжества вечером в понедельник, эти меры затрагивают также замораживание финансовых активов и имущества попавших под санкции граждан РФ. Князь Альбер II осудил российское военное вторжение в Украину, выразил солидарность с ее народом и поддержал призыв к прекращению огня. Кроме того, князь высказался в поддержку любых инициатив, которые привели бы к прекращению боевых действий и уходу российских войск из Украины.

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Главы восьми государств ЕС высказались за то, чтобы незамедлительно предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе. Они призвали придать Украине статус официального кандидата на вступление в ЕС и открыть переговорный процесс по этой теме. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном вечером в понедельник официальным представителем президента Чехии Милоша Земана. "В этот критический момент мы подчеркиваем нашу полную солидарность с Украиной и ее народом", - говорится в документе. Письмо подписали президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении.

Хроника событий 28 февраля >>>

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