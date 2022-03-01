"ОВД-Инфо": На антивоенных акциях в РФ задержаны свыше 6400 человек

В России за время антивоенных акций, проходящих после военного вторжения РФ в Украину, задержаны более 6440 человек. Такие данные правозащитный проект "ОВД-Инфо" представил в понедельник, 28 февраля.

Больше всего задержаний в Москве - минимум 3126 человек. Около 2100 человек были задержаны в Санкт-Петербурге. В других городах число задержанных не превысило четырехзначную отметку, указали правозащитники. "Мы зафиксировали 103 города, где были задержания на антивоенных акциях за последние пять дней", - указали в "ОВД-Инфо".

Военное вторжение России в Украину вызвало резкое осуждение множества стран. Во многих государствах начались акции солидарности с Украиной. Ряд стран ввел новые штрафные меры в отношении РФ. Российский президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров были внесены в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Канады.

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